Разъясняет «Содра» 🔊 Воспроизвести «Содра» представляет разъяснения о выплатах по больничному листу по 10 позициям: когда родители получат деньги и когда выплаты не назначаются.



В связи с объявлением карантина в учебно-воспитательных учреждениях более 40 тыс. родителей обратились к врачам и получили листки нетрудоспособности по уходу за малолетними детьми на дому.



«Содра» представляет ответы на наиболее часто задаваемые вопросы жителей страны.



1. Когда выплата будет перечислена и в течение какого периода будет выплачиваться?



Пособие по болезни, как и до сих пор, будет выплачиваться в течение 17 рабочих дней со дня представления заявления лица о выплате пособия по листу нетрудоспособности и прочих документов или данных, в том числе и уведомления работодателя формы NP_SD2. Работодатель представляет уведомления после окончания периода нетрудоспособности – когда человек возвращается на работу, или, в случае более продолжительного периода нетрудоспособности – каждые две недели. В связи с объявлением карантина в учебно-воспитательных учреждениях более 40 тыс. родителей обратились к врачам и получили листки нетрудоспособности по уходу за малолетними детьми на дому.«Содра» представляет ответы на наиболее часто задаваемые вопросы жителей страны.Пособие по болезни, как и до сих пор, будет выплачиваться в течение 17 рабочих дней со дня представления заявления лица о выплате пособия по листу нетрудоспособности и прочих документов или данных, в том числе и уведомления работодателя формы NP_SD2. Работодатель представляет уведомления после окончания периода нетрудоспособности – когда человек возвращается на работу, или, в случае более продолжительного периода нетрудоспособности – каждые две недели. В период экстремальной ситуации (карантина) выплаты будут проводиться за каждый период продолжительностью не менее 14 календарных дней.



Согласно действующему в настоящее время порядку по истечении 14 дней родители должны обратиться к наблюдающему ребёнка семейному врачу по поводу продления больничного листа. Работодатель также должен представить в «Содру» соответствующее уведомление NP_SD2.



2. Можно ли оформить выплату задним числом?



Больничные листы по уходу за здоровым ребёнком детсадовского, дошкольного или младшего школьного возраста в период установления в учебно-воспитательных учреждениях режима, препятствующего распространению инфекции, могут выдаваться и задним числом, но не более чем за 5 рабочих дней, предшествующих дню обращения лица в учреждение здравоохранения.



Для получения больничного листа нужно позвонить детскому врачу. Если не удаётся сделать это в тот же день, у врачей есть возможность в таком случае выдать лист и за прошедшие дни.



В период карантина пособия выплачиваются и в тех случаях, если в учебном или воспитательном учреждении объявлены каникулы.



3. Если один из родителей находится в отпуске по уходу за одним ребёнком, может ли другой родитель получить пособие по уходу за другим ребёнком?



Если один из родителей находится в отпуске по уходу за одним ребёнком, а другой ребёнок (дети) не может посещать детский сад или начальную школу из-за карантина, другой родитель может получить больничный лист и соответствующие выплаты по уходу за здоровым ребёнком. Такой же порядок применяется и в случае нахождения матери в отпуске по беременности и родам.



4. Можно ли в период ухода за ребёнком на дому работать удалённо или находиться в состоянии простоя?



Пособие по болезни выплачивается только тем родителям, приёмным родителям, опекунам или дежурным опекунам, которые в связи с необходимостью ухода за ребёнком на дому в период карантина лишились трудовых доходов.



Многие люди в настоящий период работают удалённо или на их предприятиях объявляется простой. Важно знать, что независимо от того, простой это или удалённая работа, за те дни, в течение которых человек работал, ему не может быть выплачено пособие по уходу за здоровым ребёнком.



5. Может ли человек, находящийся в неоплачиваемом отпуске, получить пособие по уходу за ребёнком?



Нет, не может. Пособие по больничному листу выплачивается только тем лицам, которые лишились доходов в период ухода за детьми, учебно-воспитательное учреждение которых закрылось на карантин. Если человек не работал и в этот период доходов не имел, пособие ему не назначается.



6. Получу ли я выплату в связи с нахождением ребёнка на карантине, если до сих пор не работала?



Пособие по болезни выплачивается только тем имеющим требующийся стаж социального страхования здоровья застрахованным лицам, которые лишились трудовых доходов в связи с уходом за детьми, посещавшими закрытое на карантин учебно-воспитательное учреждение.



Если человек не работал (не был застрахован на случай болезни) и в этот период не имел доходов, пособие ему не выплачивается.



7. Могут ли выплату по уходу за ребёнком получить дедушки и бабушки?



Отныне больничный лист по уходу за здоровым ребёнком детсадовского, дошкольного и младшего школьного возраста в период установления в учебно-воспитательных учреждениях режима, препятствующего распространению инфекции, и соответствующие выплаты могут получить и работающие дедушки и бабушки, если родители, приёмные родители, опекуны не могут воспользоваться возможностью работать удалённо и не находятся в состоянии простоя. До настоящего времени больничный лист по уходу за здоровым ребёнком выдавался и соответствующие выплаты назначались только родителям, приёмным родителям, опекунам и дежурным опекунам.



8. Будет ли назначаться выплата самозанятым лицам?



Все жители, осуществляющие профессиональную деятельность самостоятельно, за исключением работающих только по патенту (бизнес-удостоверению), платят взносы по социальному страхованию здоровья и могут получить выплату по больничному листу. При этом следует знать, что лицам, работающим самостоятельно, пособия по больничному листу назначаются и выплачиваются с учётом декларированных доходов и уплаченных взносов по социальному страхованию здоровья.



Если временно нетрудоспособным признан человек, работающий, например, по справке об осуществлении индивидуальной деятельности и ещё не декларировавший доходы за 2019 г., может случиться так, что выплату по больничному листу он получит только после того, как декларирует доходы и уплатит взносы.



Лица, работающие по патенту, на случай заболевания не страхуются, взносов не платят и выплат по больничному листу не получают.



9. Могут ли оба родителя двоих детей получить выплаты по уходу за каждым ребёнком?



В случае экстремальной ситуации и карантина оба родителя могут получить выплаты.



10. Каковы условия получения выплаты?



В период установления в учебно-воспитательных учреждениях режима, препятствующего распространению инфекции, выплаты назначаются по больничному листу, выданному по уходу за здоровым ребёнком детсадовского, дошкольного и младшего школьного возраста. Выплаты по уходу за здоровыми детьми старшего школьного возраста не назначаются.



Для получения выплаты нужно быть застрахованным (иметь в это время работу или осуществлять деятельность самостоятельно), при этом стаж социального страхования здоровья должен составлять не менее 3 месяцев в течение последних 12 месяцев или не менее 6 месяцев за последние 24 месяца.



Величина выплаты составляет 65,94 процента компенсируемого заработка за три месяца до месяца, предшествовавшего месяцу объявления карантина. Величина выплаты не может составлять менее 7,21 евро и более 81,65 евро за рабочий день, или более 1722,75 евро в месяц («на бумаге»). Её проводит «Содра» путём перевода на банковский счёт, указанный в заявлении о выплате пособия по больничному листу, которое представляется с помощью подключения к личной учётной записи на сайте www.sodra.lt/gyventojui. Саулюс Ярмалис, заведующий отделом коммуникации «Содры» , Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: пособия Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 — статья прочитана 166 раз Комментарии