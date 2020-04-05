На пороге – новый этап реновации жилья: будут обновлены 450 старых многоквартирных домов 🔊 Воспроизвести Реновация в Литве. Фото из архива BETA



В августе 2019 г. министр окружающей среды пригласил жителей Литвы подавать заявки на реновацию старых энергетически неэффективных многоквартирных домов. Всего было получено 480 заявок, оценив которые, Агентство энергоэффективности в жилом секторе (Būsto energijos taupymo agentūra – BETA) признало 457 проектов пригодными для осуществления модернизации. Подсчитано, что сумма инвестиций для реализации этих проектов может составить более 200 млн евро.



Условиями конкурса было установлено, что, если общая сумма инвестиционных средств по утверждённым проектам превысит 150 млн евро, будет применён конкурсный способ отбора заявок, однако сегодняшние приоритеты правительства в области энергетической эффективности зданий изменились. Было решено профинансировать все представленные проекты, соответствующие установленным условиям. Условиями конкурса было установлено, что, если общая сумма инвестиционных средств по утверждённым проектам превысит 150 млн евро, будет применён конкурсный способ отбора заявок, однако сегодняшние приоритеты правительства в области энергетической эффективности зданий изменились. Было решено профинансировать все представленные проекты, соответствующие установленным условиям. В авангарде – крупные города страны



По данным ВЕТА, в Клайпедском (36 многоквартирных домов), Каунасском (32) и Вильнюсском (29) городских самоуправлениях будет реализовываться более 20 проц. проектов реновации многоквартирных домов, представленных в рамках последнего приглашения подавать заявки.



Директор Агентства энергоэффективности в жилом секторе Валюс Сербента говорит: «Это радует, поскольку в этих городах особенно высока концентрация старых домов, в целом достигающая 50 процентов всех подлежащих реновации многоквартирных домов страны».



Укмяргское районное (24 заявки), Палангское городское (21), Шилутское (20), Тяльшяйское (18) и Йонавское (17) районные самоуправления также активно воспользовались возможностью представить заявки.



Определяются основные направления реновации



«Судя по поступающим данным, формируемое на протяжении нескольких лет подряд новое отношение к повышению энергетической эффективности зданий даёт ощутимые результаты. Одно то, что треть проектов обновления домов, полученных в период действия последнего приглашения, включена в квартальные программы реновации, чётко указывает на основные направления реновации на ближайшие десятилетия – всё чаще здания будут обновляться не по отдельности, а кварталами», – говорит В.Сербента.



Осуществлённая ВЕТА оценка заявок, поступивших в период действия последнего приглашения, свидетельствует о всё более определённо проявляющейся тенденции к комплексной реновации – треть утверждённых проектов обновления многоквартирных домов включена в подготовленные самоуправлениями программы по повышению энергетической эффективности жилых кварталов, охватывающие «омоложение» одного, двух и более городских кварталов. 39 из 60 самоуправлений подготовили или уже осуществляют программы такого типа.



Директор ВЕТА перечисляет преимущества комплексной реновации: «Квартальная реновация имеет больше положительных сторон, поскольку в ходе неё модернизируются не только все многоквартирные дома улицы или даже района, но и их инженерные системы, пространства общего пользования».



Желательна энергоэффективность класса В



Есть и ещё одно очерчивающееся направление реновационных работ – это более высокие показатели энергетической эффективности, которые в планируемых проектах должны соответствовать классу В. Намечается, что этого должны достигнуть 50 проц. проектов, представленных в заявках, поступивших в период действия последнего приглашения.



В настоящее время 75 процентов зданий в Европейском союзе (ЕС) являются энергетически неэффективными, в год они «съедают» 40 процентов энергии, потребляемой в целом в ЕС, и выбрасывают в атмосферу 36 процентов парниковых газов. По этой причине значительное улучшение показателей энергоэффективности многоквартирного дома выгодно не только с финансовой точки зрения, оно также способствует природосбережению, поскольку в реновированных домах уменьшается эмиссия углекислого газа CO2.



В ходе реализации программы по обновлению многоквартирных домов с 2013 г. в Литве реновировано более 2400 домов, или 70 тыс. квартир, а в настоящее время осуществляется ещё около 1400 проектов реновации таких домов. «Обзор» Категории: дом и быт Ключевые слова: реновация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 — статья прочитана 155 раз Комментарии