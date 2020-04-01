Загрузка... Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Александр Кряжев Прохожие в масках на улице



Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии, сообщает



"Не курите и не употребляйте алкоголь или другие психоактивные вещества, чтобы подавить свои эмоции. Если они слишком сильны, обратитесь за медицинской или психологической помощью. Заранее подготовьте план, куда и каким образом вы будете обращаться... Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии, сообщает РИА Новости "Не курите и не употребляйте алкоголь или другие психоактивные вещества, чтобы подавить свои эмоции. Если они слишком сильны, обратитесь за медицинской или психологической помощью. Заранее подготовьте план, куда и каким образом вы будете обращаться... Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Специалисты Роспотребнадзора советуют тем, кто остается дома, не забывать о здоровом образе жизни: правильном питании, режиме сна, физических упражнениях и общении с близкими дома, либо по телефону или интернету с родственниками и друзьями.



Также ведомство советует ознакомиться с информацией, которая поможет принять разумные меры предосторожности. Нужно пользоваться только компетентными источниками информации: например, сайтом ВОЗ или местного органа общественного здравоохранения.



"Эпидемия COVID-19 нарушила привычный уклад жизни, однако открыла новые возможности. Так, теперь можно больше разговаривать друг с другом по телефону и по видеосвязи, проявлять больше заботы и чуткости к нашим близким, осознавая, что у каждого человека есть свои уникальные психологические потребности", - отмечают в ведомстве.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 113 раз Комментарии