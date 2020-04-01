Встречайте завтра свежий номер «Обзора»! 🔊 Воспроизвести







Сегодня, в среду, в редакцию, как и на прошлой неделе, позвонило несколько читателей с вопросом, выйдет ли завтра газета.



Понятно, что в такое непростое время жизнь горазда на всякие не очень приятные сюрпризы, но «Обзор» - это из той части жизни, которая по-прежнему приятна и позитивна.



Да, газета «Обзор» завтра, в четверг, 2 апреля, конечно же, выйдет! Как выходила и неделю назад, и как обязательно выйдет через неделю – 9-го апреля.



В свежем номере – самая актуальная информация, касающаяся, естественно, коронавируса, а также разъяснения налоговой службы и «Содры».



И как всегда немало публикаций, напоминающих о том, что не коронавирусом единым жив человек, в том числе и в виде рассказа об очередном народном умельце. Понятно, что в такое непростое время жизнь горазда на всякие не очень приятные сюрпризы, но «Обзор» - это из той части жизни, которая по-прежнему приятна и позитивна.Да, газета «Обзор» завтра, в четверг, 2 апреля, конечно же, выйдет! Как выходила и неделю назад, и как обязательно выйдет через неделю – 9-го апреля.В свежем номере – самая актуальная информация, касающаяся, естественно, коронавируса, а также разъяснения налоговой службы и «Содры».И как всегда немало публикаций, напоминающих о том, что не коронавирусом единым жив человек, в том числе и в виде рассказа об очередном народном умельце. Напомним, что на время карантина продажа газеты непосредственно в редакции по льготным ценам прекращена. В связи с этим обращаемся к вам, уважаемые читатели, к тем, кто периодически делает вылазки в магазин, чтобы купить продукты: не забудьте купить и «Обзор» не только себе, но живущим по соседству людям преклонного возраста. Поскольку они из-за карантина выходят в продуктовые магазины, где по-прежнему можно купить газету «Обзор» и все остальные издания, которые появляются в Литве с участием «Обзора», то ваш подарок в виде свежего номера «Обзора» не может их не порадовать. Тем более, что нельзя исключать, что ваши соседи преклонных лет в условиях карантина перешли на режим сверхэкономии.



Берегите себя!



Коллектив редакции газеты «Обзор» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: газета "Обзор", "Обзор", подписка, электронный вариант — статья прочитана 158 раз Комментарии