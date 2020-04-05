Тут пришла тётя Вера... И указала направо 🔊 Воспроизвести



Несмотря на угрозу коронавируса, мы с тётей Верой не прекратили наши чаепития, но предприняли все необходимые при этом меры предосторожности: теперь мы ведём наши беседы исключительно с помощью скайпа, не выходя из своих квартир.



Кстати, одна из наших недавних интернет-посиделок и была как раз посвящена панике, но не нормальной человеческой, а политической.



- А что вы скажете о том, что литовских правых очень расстроила помощь России итальянцам, которые в Европе от коронавируса пострадали больше всего? Член Сейма консерватор Лауринас Кащюнас в Facebook отметил, что итальянцы чувствуют себя оставленными в борьбе с эпидемией, а помощь таких стран, как Россия и Китай, лишь подкрепляет эти настроения, и что Россия и Китай, помогая итальянцам, решают лишь свои геополитические задачи, - поинтересовался я у народного политолога. Несмотря на угрозу коронавируса, мы с тётей Верой не прекратили наши чаепития, но предприняли все необходимые при этом меры предосторожности: теперь мы ведём наши беседы исключительно с помощью скайпа, не выходя из своих квартир.Кстати, одна из наших недавних интернет-посиделок и была как раз посвящена панике, но не нормальной человеческой, а политической.- А что вы скажете о том, что литовских правых очень расстроила помощь России итальянцам, которые в Европе от коронавируса пострадали больше всего? Член Сейма консерватор Лауринас Кащюнас в Facebook отметил, что итальянцы чувствуют себя оставленными в борьбе с эпидемией, а помощь таких стран, как Россия и Китай, лишь подкрепляет эти настроения, и что Россия и Китай, помогая итальянцам, решают лишь свои геополитические задачи, - поинтересовался я у народного политолога. - А скажи честно, тебя удивляет, что в такую пору этот литовские правые ищут повод в очередной раз заявить, что Россия, а теперь уже и Китай, - это зло, и ничего, кроме зла? Я, например, просто с интересом ждала, когда и кто же первым в это время «чумы» снова заговорит о российской угрозе, - спокойно ответила интернет-соседка.



- Меня, признаюсь, тоже совершенно не удивило, что ещё за пару дней до выказывания озабоченного Кащюнаса министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, информируя о состоявшемся на прошлой неделе неформальном совещании министров иностранных дел стран – членов ЕС, подчеркнул, что участников этого совещания очень волновало то, что в условиях коронавирусного кризиса Евросоюз сталкивается с нарастающей угрозой дезинформации, понятное дело, поставляемой Россией. Я прям так и вижу, как министры Италии, Испании и Германии, обхватив головы руками, мучаются именно этой проблемой, и только потом уже переходят к обсуждению вопросов, связанных с тем, как же справиться с самим коронавирусом в ЕС, - сказал я.



- А я обратила внимание, кстати, с подсказки «Обзора», на то, что популярный в Литве портал ru.delfi.lt «не заметил» поначалу российской помощи итальянцам, но не преминул потом опубликовать статью «Итальянские СМИ: 80% привезённой из России помощи бесполезна - стараются ради снятия санкций». Такой вот длинный заголовок текста, который можно уже и не читать. Хотя в самой статье говорится лишь об одном итальянском СМИ – газете «La Stampa», да и то ссылающейся на неназванные источники, - продолжила тётя Вера.



- Интересно, а как литовские правые отнеслись бы к тому, если бы у нас в Литве какое-нибудь издание написало, опять же без всякой конкретики, что люди Литвы ждут помощи от России хотя бы в поставках медицинских масок? - сказал я.



- Думаю, что это назвали бы как раз той самой дезинформацией. Виктор ПРОЗОВ , «Обзор» Категории: общество Ключевые слова: уровень жизни, Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 — статья прочитана 123 раза Комментарии