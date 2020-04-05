ВОЗ разъяснила, когда надо носить маску 🔊 Воспроизвести Вам следует носить маску только в том случае, если у вас есть симптомы COVID-19 (особенно кашель) или если вы осуществляете уход за человеком, который может быть болен COVID-19, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Информация размещена в разделе «Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением нового коронавируса», сообщает ru.delfi.lt.



Одноразовые маски нельзя использовать повторно. Если у вас нет симптомов заболевания или вы не осуществляете уход за заболевшим человеком, использование маски будет нерациональным. В настоящее время в мире отмечается дефицит масок, поэтому ВОЗ призывает всех к бережливому их использованию.



ВОЗ выступает за рациональное применение медицинских масок, позволяющее избежать расходования ценных ресурсов, а также неправильного использования масок. Одноразовые маски нельзя использовать повторно. Если у вас нет симптомов заболевания или вы не осуществляете уход за заболевшим человеком, использование маски будет нерациональным. В настоящее время в мире отмечается дефицит масок, поэтому ВОЗ призывает всех к бережливому их использованию.ВОЗ выступает за рациональное применение медицинских масок, позволяющее избежать расходования ценных ресурсов, а также неправильного использования масок. К числу наиболее эффективных мер защиты собственного здоровья и здоровья окружающих от COVID-19 относится частое мытьё рук, прикрывание носа и рта сгибом локтя или салфеткой при кашле, а также поддержание дистанции не менее 1,5 метра с людьми, которые кашляют или чихают. Более подробные сведения представлены в разделе об основных мерах предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции.



Между тем в документе, подписанном министром здравоохранения Литвы, сказано, что жителям в общественных местах рекомендуют носить медицинские маски (если такой возможности нет – матерчатую маску, закрывающую нос и рот). Без маски можно находиться только в автомобиле.



ВОЗ рекомендует, в каких случаях следует носить маску:



● здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию COVID-19;



● если вы кашляете или чихаете;



● маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.



Использовать маску следует только медицинским работникам, лицам, осуществляющим уход, и лицам с симптомами респираторного заболевания, такими как высокая температура и кашель.



Как надевать, использовать, снимать и утилизировать одноразовую маску:



● перед тем как взять маску в руки, обработайте её спиртосодержащим средством или вымойте с мылом,



● осмотрите маску, чтобы убедиться в отсутствии прорех и повреждений. Если на маске имеется металлическая вставка, возьмите маску вставкой вверх;



● расположите маску внешней стороной от себя. Наденьте маску на лицо. Изогните металлическую вставку или фиксирующий зажим по форме носа;



● потяните за нижний край маски, чтобы она закрыла рот и подбородок;



● снимите маску после применения, удерживая маску за эластичные заушные петли и не прикасаясь ею к лицу или одежде, так как использованная маска может быть загрязнена микроорганизмами;



● сразу после использования выбросьте маску в закрывающийся контейнер.



● после прикосновения к маске или её выбрасывания следует произвести гигиеническую обработку рук: воспользуйтесь спиртосодержащим средством, а при очевидном загрязнении рук вымойте их с мылом. ru.delfi.lt Категории: здоровье Ключевые слова: медицинские маски Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 — статья прочитана 171 раз Комментарии