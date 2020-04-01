Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG начинает коммерческую деятельность на контролируемой компанией-оператором терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) Klaipedos nafta станции распределения СПГ.



Глава Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис надеется, что развитие рынка СПГ активизируется, цены станут конкурентоспособнее, а клиенты в регионе смогут использовать больше СПГ.



Как сообщает компания, именно в Польше есть потенциал для развития рынка, так как в этой стране развитие этого рынка происходит особенно стремительно.



Klaipedos nafta и PGNiG подписали договор в ноябре прошлого года. Мощности станции для польской компании зарезервированы на пять лет.



В 2019 году загрузка газораспределительной станции возросла на 45%, за два года деятельности на неё было доставлено 44 тыс. кубометров СПГ, станцией пользовались 12 компаний из Литвы, Эстонии и Польши. Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG начинает коммерческую деятельность на контролируемой компанией-оператором терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) Klaipedos nafta станции распределения СПГ.Глава Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис надеется, что развитие рынка СПГ активизируется, цены станут конкурентоспособнее, а клиенты в регионе смогут использовать больше СПГ.Как сообщает компания, именно в Польше есть потенциал для развития рынка, так как в этой стране развитие этого рынка происходит особенно стремительно.Klaipedos nafta и PGNiG подписали договор в ноябре прошлого года. Мощности станции для польской компании зарезервированы на пять лет.В 2019 году загрузка газораспределительной станции возросла на 45%, за два года деятельности на неё было доставлено 44 тыс. кубометров СПГ, станцией пользовались 12 компаний из Литвы, Эстонии и Польши. * * *



Центр компетенции телекоммуникационной компании Telia в Вильнюсе Telia Global Services Lithuania к 2023 году планирует нанять еще 200 работников.



В данный момент в центре работают более 500 специалистов информационных технологий, закупок, персонала, инженерных сетей и прочих профессионалов, сообщило агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje.



Центр компетенции компании был открыт в Вильнюсе в 2017 году.



За несколько десятилетий компания Telia уже инвестировала в телекоммуникационные услуги и инфраструктуру в Литве более 1,4 млрд евро.



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Литовская авиационная бизнес-группа Avia Solutions Group (ASG), контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, приобрела исландскую компанию грузовых авиаперевозок Bluebird Nordic.



Avia Solutions Group сообщила, что во вторник завершила сделку с BB Holding ehf. на не разглашаемую сумму по приобретению 100% акций Bluebird Nordic. Договор был подписан в конце января.



"Мы являемся крупнейшей группой по аренде пассажирских самолетов с экипажем, страхованию и техническому обслуживанию, у которой одна из крупнейших чартерных авиакомпаний в Европе, а сейчас ассортимент наших услуг пополнится и грузоперевозками", – отметил председатель правления ASG Г. Жемялис в пресс-релизе.



У Bluebird Nordic шесть самолетов и она выполняет регулярные и чартерные рейсы, предлагает предлагает услуги импорта и экспорта грузов в Исландию и из нее. В целом она летает в более чем 100 направлениях.



В 2018 году консолидированная чистая прибыль Avia Solutions Group составила 14,05 млн евро – почти в два раза больше, чем в 2017-ом, выручка группы выросла на 25% до 420 млн евро.



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Розничный оборот контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы торговли одеждой Apranga (с НДС) в марте был 8,6 млн евро – на 51,3% меньше, чем в марте 2019 года.



Оборот сети в марте в Литве сократился на 57,8%, в Латвии – на 35,6%, в Эстонии – на 46,9%, сообщила Apranga через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Как сообщает компания, из-за коронавируса все магазины группы в Литве закрыты с 16 марта, а в Эстонии с 27 марта закрыты все магазины группы, действующие в торговых центрах. Между тем в Латвии действующие в торговых центрах магазины с 28 марта не могут работать в выходные.



Apranga утверждает, что правление компании пока не пересматривало планы по обороту и развитию на 2020 год, однако если предположить, что работа магазинов будет ограничена до начала июня, то вполне вероятно, оборот группы в этом году будет на 30-35% меньше, чем планировалось ранее.



В ноябре прошлого года Apranga прогнозировала, что её оборот в этом году составит 263 млн евро.



Оборот сети Apranga в первом квартале этого года составил 45,8 млн евро или на 7,9% меньше, чем в январе-марте 2019 года. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии