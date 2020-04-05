Кадры из прошлого 🔊 Воспроизвести Наверное, многие из нас видели на страницах своих друзей в социальных сетях или даже сами использовали видео о Вильнюсе и Литве советских лет. Однако многие ли задавались вопросом, насколько законны такие видеосюжеты в наш век соблюдения (насколько это возможно) авторских прав? Да и просто интересно, откуда и как это видео появилось где-нибудь в YouTube и прочих «болталко-ходилках» и теперь свободно «гуляет» по интернету?



За ответами мы обратились к старшему специалисту отдела кинодокументалистики Централь­ного государственного архива Литвы Роландасу Скарбаускасу.



По его словам, в киноархиве хранятся литовские фильмы, начиная с 1920 года и заканчивая самыми современными, созданными в 2019 году фильмами. Цифровые копии фильмов в низкой резолюции (то есть качеством попроще), созданных до 1969 года, можно посмотреть на сайте киноархива – www.e-kinas.lt, даже не выходя из дома. За ответами мы обратились к старшему специалисту отдела кинодокументалистики Централь­ного государственного архива Литвы Роландасу Скарбаускасу.По его словам, в киноархиве хранятся литовские фильмы, начиная с 1920 года и заканчивая самыми современными, созданными в 2019 году фильмами. Цифровые копии фильмов в низкой резолюции (то есть качеством попроще), созданных до 1969 года, можно посмотреть на сайте киноархива – www.e-kinas.lt, даже не выходя из дома. Каждый желающий может на этом сайте посмотреть киножурналы, кадры из хроники военных лет, фильмы литовских кинодеятелей послевоенных лет, проживавших за рубежом, а также кинохронику довоенной Литвы, документальные, анимационные фильмы и другие старинные фильмы, рассказывающие о Литве и о Вильнюсе в частности.



Каких-то специальных условий для этого нет. Единственное ограничение – права на собственность. Если заказчик желает получить фильмы, созданные после 1969 года, он должен предоставить киноархиву разрешение от правообладателя на использование этого фильма.



В основном в киноархив обращаются производители фильмов, режиссёры, кинопродюсеры, а также создатели телевизионных передач. В образовательных целях архивные фильмы чаще всего используют музеи в своих выставочных экспозициях. Цена заказа зависит от правообладателя, который может взять деньги за право использования созданного им фильма, а может и не взять. Государственная же телерадиокомпания LRT предпочитает брать деньги за фильмы, изготовленные её предшественницей.



Дело и в авторстве. Зачастую авторов фильмов довоенных, послевоенных лет найти не так просто, поэтому и спросить о разрешении не у кого. Что, естественно, упрощает задачу заказчику.



Цена цифровых резолюций, которые сделал сам киноархив, зависит от той же резолюции. Если это простая (SD-резолюция), то она будет стоить 3 евро за минуту. Если это HD-резолюция, то - 6 евро за минуту, если full HD резолюция – 12 евро за минуту.



Конечно, существуют и «пираты», которые выкладывают, никого не спросясь, фильмы в общий доступ.



По словам Роландаса Скар­баускаса, так делать нельзя, киноархив указывает в правах использования фильма, что цифровая копия только для личного пользования, но кто на это смотрит? Да и нарушителя, по его словам, поймать трудно.



Обладатель авторских прав – компания, создавшая фильм - может предъявить финансовые претензии за нелегальное использование материала. Сам же киноархив не может этого сделать, потому что большинство авторов фильмов, хранящихся в киноархиве, неизвестны.



«В отношении архивного фильма существует гораздо меньше авторских ограничений, чем для современного», - говорит Р.Скар­баускас.



Так что, если вы поклонник минувшей эпохи или просто хотите вспомнить «годы золотые», обращайтесь, вам с радостью помогут найти нужный вам фильм. Кто знает, возможно, на кадрах старинной плёнки, вы вдруг увидите себя милым розовощёким малышом в садике или юным сосредоточенным студентом на экзамене в вузе. Виолетта ГРЕЙЦЮН , «Обзор» Категории: культура Ключевые слова: киноархив Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 — статья прочитана 140 раз Комментарии