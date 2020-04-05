Возлюбившие Смерть. Кто они? 🔊 Воспроизвести



Каждые тридцать секунд в мире совершается одно самоубийство. Ежегодно из жизни добровольно уходит миллион – миллион сто тысяч человек. На каждое «удавшееся» самоубийство приходится 10–15 «неудавшихся», а число самоубийц превышает число убитых во всех формах насилия.



Выявлено более 800 причин самоубийства, что, по оценкам экспертов, составляет лишь 40% существующих в реaльности. Значит, в жизни есть что-то страшнее смерти? И что это? Кто они, возлюбившие смерть?



Мы расскажем историю самоубийств в Литве – одну из самых трагичных в Европе. Её первые страницы восходят к 1924 году, когда было зарегистрировано первое самоубийство, до этого никаких сведений о подобных фактах нигде не упоминалось. Скорее всего, их просто не было, ведь в соседних Латвии и Эстонии эта форма сведения счётов с жизнью была широко известна. Выявлено более 800 причин самоубийства, что, по оценкам экспертов, составляет лишь 40% существующих в реaльности. Значит, в жизни есть что-то страшнее смерти? И что это? Кто они, возлюбившие смерть?Мы расскажем историю самоубийств в Литве – одну из самых трагичных в Европе. Её первые страницы восходят к 1924 году, когда было зарегистрировано первое самоубийство, до этого никаких сведений о подобных фактах нигде не упоминалось. Скорее всего, их просто не было, ведь в соседних Латвии и Эстонии эта форма сведения счётов с жизнью была широко известна. Более того, в наиболее благополучных сегодня странах Европы в 1930 году на 100 тысяч населения было 30 самоубийств, а в Литве только девять. Вторая мировая война подстегнула рост самоубийств, и её отзвуки чувствовались до 1980 года, однако затем последовал резкий спад – в Литве на 25, a в СССР на 35 процентов.



Потом шёл удивительный период: не было абсолютно никакого роста числа самоубийств – застой имел свои положительные качества!



И вот перестройка… Число самоубийств в 1991-1996 годах выросло на 74 процента. Финал же нынешнего отрезка истории подвела тогдашний президент Д.Грибаускайте: «…в Литве число самоубийств в три раза больше среднего показателя по Евросоюзу».



Особенно трагичным был 2005 год: Литва заняла первое место в мире (!) по уровню самоубийств – 38,6 человека на 100 тысяч жителей. Причём чаще всего в мир иной добровольно уходили мужчины в возрасте 45–54 лет, да и молодёжи, не прожившей и 25 лет, было немало.



Только и это ещё не всё: в 2011-м в Литве было совершено 54,6 самоубийства на сто тысяч населения, в последующем картина менялась: 2014 год – 31 случай, 2015 г. – 30, в то время как в ЕС только 11, а в некоторых странах четыре–пять случаев на тот же расчётный показатель.



В 2016 году Литва вошла в пятёрку стран с самым высоким уровнем самоубийств; в 2018 г. расчётный показатель составил 24 самоубийства на сто тысяч населения, что в абсолютных цифрах составляет 683 человека. Однако это в два раза выше, чем в среднем по ЕС.



«Резервы» самоубийств поистине неисчерпаемы. В Литве, к примеру, от различных видов зависимости страдает 55 тысяч человек, четверть миллиона обращается за эмоциональной помощью по телефону. Приплюсуйте к этому десятки тысяч безработных, об их связи с суицидом только начинают понимать: увеличение безработицы на один процент даёт рост самоубийств на 0,75 процента.



А заключённые? Однако самое страшное – это вырисовывающаяся связь между теми, кто живёт за чертой бедности, и самоубийством.



Великую тайну смерти нельзя понять с позиций живущего, тем более смерть по собственному желанию. Самоубийство – крайняя форма реагирования личности на происходящее с нею, а для многих и единственная форма протеста.



Долгое время оно считалось рецидивом… сумасшествия, что уводило общество от изучения истинных причин и делало малоэффективными профилактические мероприятия.



Государство всегда предпочитает замалчивать эту тему – куда приятнее витийствовать о развитии демократии и защите пернатых… Первым литовские реалии обрисовал Арвидас Юозайтис в 2003 году, предавший гласности свои смелые выводы о причинах самоубийств, назвав его следствием «безработицы, отсутствия стабильности». Однако и он не ушёл от наивных попыток «обуздать» самоубийства, живописал планы государства «стабилизировать состояние психических больных до 2005 года», «ограничить влияние эмоциональных проблем, физическое и психическое нaсилие, расстройство личности».



Правительство шло ещё дальше: ставилась задача «значительного снижения числа самоубийств до среднего европейского показателя, хотя уже во весь рост вставала проблема самоубийств подростков – их число выросло почти на 56%, стремительно омолаживался возраст самоубийц.



Сегодня любая уважающая себя институция считает необходимым высказаться на эту тему. Выводы основательные: самоубийство - это признак вырождения человека как биологического вида, исчерпаемости ресурсов этого творения; результат уничтожения человеком природы, чьей частью является и он сам.



Предлагается множество рецептов выживания, в том числе конструирование человека на биологическом уровне, точнее говоря, переконструирование; плавный переход в киберпространство с его возможностью вечной жизни; повсеместное использование достижений генетики и смежных наук.



Многие называют это ни чем иным, как попытками человека занять место Бога. Сказанное – не домыслы автора, а лишь небольшие заимствования из моря научных или около научных дискуссий.



И мало кто имеет мужество взглянуть правде в глаза и признать очевидные факты: телевидение, кино, литература вкупе с властью являются главными виновниками всё нарастающего вала самоубийств. Именно они приучали человека к пролитию моря крови, идеализируя смерть, нашёптывая ему, что смерть - это просто, это легко, это таинственно, да и сделать это несложно.



Самоубийца – это продукт такой культуры и такого государства.



Разумеется, что нищета и нестабильность – не единственные причины самоубийств. Многовековой чертой самоубийцы являются личные трагедии.



На одном из кладбищ под Вильнюсом в прошлом году почти одновременно появились две могилы: жена умерла от болезни, а муж, успешный и талантливый человек, не отягощённый болезнями или материальными заботами, застрелился ровно через месяц.



- Не вижу смысла жить, – написал он в предсмертной записке.



Как не вспомнить Маршала Советского Союза Ахромеева, министра внутренних дел СССР Б.Пуго, добровольно ушедших из жизни в момент крушения СССР…



Такие примеры, при всей своей трагичности, говорят о силе и бессилии человека, его проникновении в идею или другого человека и неспособности отрешиться, во имя жизни то ли от человека, то ли от идеи.



Однако современный человек, в целом, не знает ничего, кроме своих прихотей, и чем дальше, тем эти прихоти становятся отвратительнее, разрушают самого человека.



У человечества сегодня нет высоких целей, а значит, и высоких смыслов. И пусть немногие твердят о гуманизме, более многочисленные – о постгуманизме, однако самые «продвинутые» потрясают знаменем антигуманизма, призывая прекратить размножение человека ради спасения планеты.



Наука создала базу для подобных течений: разработана новая научная дисциплина – танатопатия, то есть осознание смерти; идёт поиск нового носителя разума. Единственное, чего не испортил человек, – это… смеpть.



Ни государство, ни общество не знают, как подступиться к проблеме самоубийств – они привыкли действовать запретами или поощрениями, а чтобы выбравшие смерть предпочли ей жизнь, надо сделать жизнь поистине желанной.



Чем же живущих привлекает смерть? Жизнь пока не ответила на этот вопрос. Яков ПРОХОРОВ , «Обзор» Категории: общество Ключевые слова: суицид Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 — статья прочитана 65 раз Комментарии