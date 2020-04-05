Граница как образ жизни 🔊 Воспроизвести Ричардас Бирвинкас



Cлужба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в этом году отмечает столетие своего создания. В «Обзоре» решили, что это замечательный повод, чтобы рассказать о наших пограничниках в специальном цикле публикаций, и попросили о встрече с командующим пограничными войсками Литовской Республики генералом Рустамасом ЛЮБАЕВАСОМ.



Когда мы изложили свою просьбу генералу, то он в ответ предложил нам начать свой рассказ о защитниках наших рубежей репортажем с одной из лучших в стране застав.



И мы отправились в сторону Друскининкай.



Воздушные ворота



Первое впечатление от знакомства с заставой – удивление, поскольку на подъезде к ней нас встретило самое настоящее лётное поле. Когда мы изложили свою просьбу генералу, то он в ответ предложил нам начать свой рассказ о защитниках наших рубежей репортажем с одной из лучших в стране застав.И мы отправились в сторону Друскининкай.Первое впечатление от знакомства с заставой – удивление, поскольку на подъезде к ней нас встретило самое настоящее лётное поле.



Начальник Друскининкайской заставы Ричардас Бирвинкас подтвердил, что здесь, в черте литовского города-курорта, находится самый настоящий аэропорт, о котором нынче, правда, знает не так много людей.



Но он действующий, сюда периодически прилетают на лёгких самолётах бизнесмены. В «некурортные» месяцы бывает в среднем по 7-8 таких гостей, летом - намного больше.



Регулярных рейсов нет, хотя в начале девяностых речь заходила и о том, чтобы сделать здесь небольшой, но полноценный аэродром, что было бы выгодно как для Друскининкай, так и для всей Литвы.











А сейчас одна польская фирма собирается на базе этого аэродрома сделать воздушное такси для предпринимателей, которые захотят отдохнуть в Друскининкай, а попутно побывать, скажем, в Паланге или где-нибудь ещё.



Вполне возможно, что со временем это лётное поле ещё напомнит о себе.



Кстати, рядом с аэродромом – огороженная сеткой площадка со стоящими на ней несколькими легковыми машинами и одним грузовиком. Как выяснилось, это автомобили, конфискованные у задержанных пограничниками контрабандистов. Эти машины потом будут проданы государственными структурами с аукциона, а доход поступит в госбюджет.



«Свои» километры



Литовское государство доверило Друскининкайской заставе охрану 32 км своей границы.



Застава – это часть отряда, а в Литве таких отрядов три – Варенский, Вильнюсский и Пагегяйский.



Ричардас Бирвинкас после окончания Военной академии в 1994 году пришёл служить как раз на Друскининкайскую заставу, которая в своё время была контрольно-пропускным пунктом (КПП).



Как пояснил Ричардас, тогда отдельная служба работала непосредственно на КПП, на пропуске через границу людей и машин, а другие охраняли так называемую «зелёную зону», то есть реальную границу между двумя государствами на всём её протяжении. Потом, после реорганизации, эти службы объединили, и застава стала отвечать как за КПП, так и за «зелёную зону».











Начинал Р.Бирвинкас как начальник смены, потом стал заместителем начальника поста, а после реорганизации стал исполнять обязанности офицера, отвечающего за боевую подготовку личного состава. Потом была работа в только что организованном Варенском отряде и служба начальником застав в Кобеляй, Трибоняй и в Друскининкай. Так что наш собеседник прекрасно знаком не только с 32 километрами юго-западной границы Литвы, которые нынче находятся на его попечении.



Когда корреспонденты «Обзора» поинтересовались у собеседника, как он относится к обязательной ротации командного состава, ведь офицер за годы службы на одном месте успевает изучить каждый кустик на вверенной ему территории, то Ричардас обратил внимание, в первую очередь, на плюсы такой модели.



- Для семьи, конечно, переезды, если они нужны, не самая большая радость, но лично я на каждом новом месте старался почерпнуть тот опыт, который был накоплен моими предшественниками, обогатить свои знания именно как пограничника. Надеюсь, что и мой опыт, приобретённый на старом месте, был полезен моим новым сослуживцам. И такое отношение к ротации, насколько я знаю, присуще всем офицерам-пограничникам, поскольку защищать границу своей страны – это всё же особое дело, и служат на границе особенные люди, - пояснил свою позицию Р.Бирвинкас.



Офицер рассказал, что под его началом - 96 пограничников и 6 гражданских лиц. Все они живут в населённых пунктах, находящихся в данном регионе, то есть на работу ездят.



- Впрочем, я бы не назвал этой работой, это, скорее, образ жизни, - заметил Ричардас. - При нарушении границы поднимаются не только наряды, заступившие на боевое дежурство, но и те, кто находится дома.



На пункте Латэжеряй



Пограничник многое должен уметь



В помещении заставы есть уголок, в котором установлен стеллаж, уставленный многочисленными кубками, среди них и кубки за победу в соревновании на звание лучшего наряда.



Нам, людям далёким от пограничной службы, трудно было предположить, как проходят такие соревнования, по каким критериям определяются лучшие из лучших. Ну, точная стрельба, ну, быстрый бег, навыки боевых единоборств… Что ещё можно придумать?



Но, как выяснилось со слов Ричардаса Бирвинкаса, каждый год организаторы этих соревнований придумывают какую-то особенную программу, предугадать которую не смогут даже самые опытные участники. Так, пограничникам в своё время приходилось демонстрировать, например, свои навыки экстремального вождения автомобилей, оказания первой медицинской помощи и даже… принимать роды!











По словам начальника Друскининкайской заставы, все возможные на границе случаи просто невозможно предугадать, поэтому очень важно, чтобы пограничник мог сориентироваться в любой стрессовой ситуации и принять правильное решение. Поэтому всякий раз это не только соревнования, но и приобретение нового ценного опыта.



«Зелёная» зона не для отдыха



У пограничников Друскининкайской заставы, заступивших на дежурство, смена длится 12 часов. Правда, это вовсе не значит, что все эти 12 часов стражи границы беспрестанно ходят вдоль контрольно-следовой полосы. Нет, они отправляются на границу на джипах или квадроциклах, периодически выходя из них, чтобы осмотреть более тщательно тот или иной участок. При необходимости они могут отдохнуть, перекусить или обогреться после сильного дождя: для этого есть специальные опорные пункты.



Говоря об этом, Р.Бирвинкас заметил, что, если кто-то решит, что на время такого отдыха граница остаётся без присмотра, то он сильно заблуждается, поскольку визуальный контроль границы нарядом – это лишь часть всей системы.



Многие читатели «Обзора», наверное, читали о том, что недавно на литовско-белорусской границе был задержан нарушитель, житель одной из среднеазиатских стран, пытавшийся попасть незамеченным на территорию Литвы ночью при помощи костюма из … фольги. Чтобы быть невидимым для тепловизоров. Так это было именно здесь.











- Он потом нам рассказал, что за этот костюм заплатил 400 долларов, - добавил Р.Бирвинкас. – Но оказалось, что таким образом тепловизоры не обманешь, к тому же у нас есть ещё кое-что, в помощь тепловизорам.



Корреспонденты «Обзора» в ответ рассказали офицеру, что несколько месяцев назад на российско-финской границе пограничникам попались ещё более легковерные нарушители. Они заплатили проводникам-мошенникам довольно-таки солидные деньги, после чего «проводники» привели эту группу к пограничным столбам, установленным в лесах под Питером, и сказали, что дальше – Финляндия. Каково же было удивление нарушителей, когда спустя несколько часов их повязали на ещё одной российско-финской границе.



- О, это старое «ноу-хау»! – засмеялся Ричардас. – Пока была граница с Польшей, там хитрецы тоже проделывали подобные трюки. Они для пущей достоверности на литовской территории не только пограничные столбы ставили, но ещё и колючую проволоку натягивали.



Виктория Вилбикайте и Ардас



Не всякий беспилотник долетит



- Наверное, самой большой проблемой для вас нынче являются контрабандисты, перебрасывающие сигареты через границу при помощи беспилотников? – поинтересовались мы у начальника заставы.



Оказалось, что беспилотники – это уже не самая большая на сегодня проблема, поскольку у пограничников есть оружие (размером не более автомата), которое электронным импульсом может сжечь управление контрабандного беспилотника. Или перенять управление им.



- Главной проблемой для границы является переноска коробок с сигаретами молодыми людьми, которые уверены, что это очень выгодный и относительно безопасный бизнес, - сказал офицер. – Им всем объясняют, что небольшие партии они будут переносить в несколько заходов, такие, чтобы в случае задержания к ним можно было бы применить только административную, но никак не уголовную ответственность.











Вот так называемые «мулы» перенесут какую-то партию на определённое расстояние, поближе к условленной точке, а потом отходят и ждут, выясняя, насколько всё тихо кругом, можно ли продолжать путь.



- Контрабандисты используют навигационные программы (GPS), которые помогают им сориентироваться в лесу, но GPS после задержания становится и свидетелем обвинения. А дополняет эти обвинения потом ещё и кинолог с собакой, которая проходит по следу нарушителей, - говорит Р.Бирвинкас. - На прошлой неделе мы задержали две такие группы.



В помощь пограничникам - немало технических помощников, среди которых, например, специальный кабель, уложенный под землёй. С его помощью оборудование в автоматическом режиме докладывает пограничникам о том, кто движется в этом месте – человек или косуля, едет машина или трактор.



Не говоря уже о том, что вся граница «простреливается» цепью видеокамер, также работающих в автоматическом режиме. Задача наблюдающего за мониторами персонала – принимать решения после обнаружения аппаратурой чего-либо подозрительного.



Когда корреспонденты «Обзора» находились в этом помещении, на объектив одной из камер на мгновение уселся паучок, и это тут же было зафиксировано на мониторе.











Как у мышки сердце бьётся



Вместе с начальником Друскининкайской заставы корреспонденты «Обзора» побывали и на двух переходных пунктах, на пограничном контрольном пункте Райгардас Р.Бирвинкас показал аппаратуру, позволяющую проверять, нет ли живых существ в опломбированных грузовиках.



- Однажды при осмотре одной из фур прибор показал, что в кузове слышно чьё-то сердцебиение. Отогнали машину для тщательного досмотра, открыли кузов и нашли там мышку, - говорит офицер. – А ещё есть прибор, позволяющий определять в фурах уровень углекислого газа, то есть узнать, не дышит ли там человек.



Есть на этом переходе и Отдел для экспертной проверки документов, где можно провести особенно тщательную проверку каких-нибудь документов.











На другом пункте – Латэжеряй - Р.Бирвинкас показал другие технические возможности легального перехода границы.



Обилие технических «помощников» поражает, но начальник заставы главной отличительной чертой сегодняшней границы всё же считает людей, которые каждый день выходят на её защиту.



- Уже много лет добросовестно несут службу старший специалист Донатас Чябаторюс, специалист Эймантас Науялис, младший специалист Робертас Мазюкас. Но мне особенно приятно, что к нам приходит немало молодых людей, считающих службу на границе своим призванием. Одним из них является, например, молодой кинолог Виктория Вилбикайте, которая нынче готовит к службе своего четвероногого питомца.



«Обзор» выражает искреннюю благодарность заведующему отделом превенции СОГГЛ Гедрюсу Мишутису за содействие в организации репортажа с Друскининкайской заставы.



Фото Александра Шахова, "Обзор"







Да, оно не покрыто бетонными плитами, чтобы принимать «Боинги», но длинная травяная взлётно-посадочная полоса явно свидетельствует о том, что тут могут приземляться не только самые лёгкие самолётики.Начальник Друскининкайской заставы Ричардас Бирвинкас подтвердил, что здесь, в черте литовского города-курорта, находится самый настоящий аэропорт, о котором нынче, правда, знает не так много людей.Но он действующий, сюда периодически прилетают на лёгких самолётах бизнесмены. В «некурортные» месяцы бывает в среднем по 7-8 таких гостей, летом - намного больше.Регулярных рейсов нет, хотя в начале девяностых речь заходила и о том, чтобы сделать здесь небольшой, но полноценный аэродром, что было бы выгодно как для Друскининкай, так и для всей Литвы.А сейчас одна польская фирма собирается на базе этого аэродрома сделать воздушное такси для предпринимателей, которые захотят отдохнуть в Друскининкай, а попутно побывать, скажем, в Паланге или где-нибудь ещё.Вполне возможно, что со временем это лётное поле ещё напомнит о себе.Кстати, рядом с аэродромом – огороженная сеткой площадка со стоящими на ней несколькими легковыми машинами и одним грузовиком. Как выяснилось, это автомобили, конфискованные у задержанных пограничниками контрабандистов. Эти машины потом будут проданы государственными структурами с аукциона, а доход поступит в госбюджет.Литовское государство доверило Друскининкайской заставе охрану 32 км своей границы.Застава – это часть отряда, а в Литве таких отрядов три – Варенский, Вильнюсский и Пагегяйский.Ричардас Бирвинкас после окончания Военной академии в 1994 году пришёл служить как раз на Друскининкайскую заставу, которая в своё время была контрольно-пропускным пунктом (КПП).Как пояснил Ричардас, тогда отдельная служба работала непосредственно на КПП, на пропуске через границу людей и машин, а другие охраняли так называемую «зелёную зону», то есть реальную границу между двумя государствами на всём её протяжении. Потом, после реорганизации, эти службы объединили, и застава стала отвечать как за КПП, так и за «зелёную зону».Начинал Р.Бирвинкас как начальник смены, потом стал заместителем начальника поста, а после реорганизации стал исполнять обязанности офицера, отвечающего за боевую подготовку личного состава. Потом была работа в только что организованном Варенском отряде и служба начальником застав в Кобеляй, Трибоняй и в Друскининкай. Так что наш собеседник прекрасно знаком не только с 32 километрами юго-западной границы Литвы, которые нынче находятся на его попечении.Когда корреспонденты «Обзора» поинтересовались у собеседника, как он относится к обязательной ротации командного состава, ведь офицер за годы службы на одном месте успевает изучить каждый кустик на вверенной ему территории, то Ричардас обратил внимание, в первую очередь, на плюсы такой модели.- Для семьи, конечно, переезды, если они нужны, не самая большая радость, но лично я на каждом новом месте старался почерпнуть тот опыт, который был накоплен моими предшественниками, обогатить свои знания именно как пограничника. Надеюсь, что и мой опыт, приобретённый на старом месте, был полезен моим новым сослуживцам. И такое отношение к ротации, насколько я знаю, присуще всем офицерам-пограничникам, поскольку защищать границу своей страны – это всё же особое дело, и служат на границе особенные люди, - пояснил свою позицию Р.Бирвинкас.Офицер рассказал, что под его началом - 96 пограничников и 6 гражданских лиц. Все они живут в населённых пунктах, находящихся в данном регионе, то есть на работу ездят.- Впрочем, я бы не назвал этой работой, это, скорее, образ жизни, - заметил Ричардас. - При нарушении границы поднимаются не только наряды, заступившие на боевое дежурство, но и те, кто находится дома.В помещении заставы есть уголок, в котором установлен стеллаж, уставленный многочисленными кубками, среди них и кубки за победу в соревновании на звание лучшего наряда.Нам, людям далёким от пограничной службы, трудно было предположить, как проходят такие соревнования, по каким критериям определяются лучшие из лучших. Ну, точная стрельба, ну, быстрый бег, навыки боевых единоборств… Что ещё можно придумать?Но, как выяснилось со слов Ричардаса Бирвинкаса, каждый год организаторы этих соревнований придумывают какую-то особенную программу, предугадать которую не смогут даже самые опытные участники. Так, пограничникам в своё время приходилось демонстрировать, например, свои навыки экстремального вождения автомобилей, оказания первой медицинской помощи и даже… принимать роды!По словам начальника Друскининкайской заставы, все возможные на границе случаи просто невозможно предугадать, поэтому очень важно, чтобы пограничник мог сориентироваться в любой стрессовой ситуации и принять правильное решение. Поэтому всякий раз это не только соревнования, но и приобретение нового ценного опыта.У пограничников Друскининкайской заставы, заступивших на дежурство, смена длится 12 часов. Правда, это вовсе не значит, что все эти 12 часов стражи границы беспрестанно ходят вдоль контрольно-следовой полосы. Нет, они отправляются на границу на джипах или квадроциклах, периодически выходя из них, чтобы осмотреть более тщательно тот или иной участок. При необходимости они могут отдохнуть, перекусить или обогреться после сильного дождя: для этого есть специальные опорные пункты.Говоря об этом, Р.Бирвинкас заметил, что, если кто-то решит, что на время такого отдыха граница остаётся без присмотра, то он сильно заблуждается, поскольку визуальный контроль границы нарядом – это лишь часть всей системы.Многие читатели «Обзора», наверное, читали о том, что недавно на литовско-белорусской границе был задержан нарушитель, житель одной из среднеазиатских стран, пытавшийся попасть незамеченным на территорию Литвы ночью при помощи костюма из … фольги. Чтобы быть невидимым для тепловизоров. Так это было именно здесь.- Он потом нам рассказал, что за этот костюм заплатил 400 долларов, - добавил Р.Бирвинкас. – Но оказалось, что таким образом тепловизоры не обманешь, к тому же у нас есть ещё кое-что, в помощь тепловизорам.Корреспонденты «Обзора» в ответ рассказали офицеру, что несколько месяцев назад на российско-финской границе пограничникам попались ещё более легковерные нарушители. Они заплатили проводникам-мошенникам довольно-таки солидные деньги, после чего «проводники» привели эту группу к пограничным столбам, установленным в лесах под Питером, и сказали, что дальше – Финляндия. Каково же было удивление нарушителей, когда спустя несколько часов их повязали на ещё одной российско-финской границе.- О, это старое «ноу-хау»! – засмеялся Ричардас. – Пока была граница с Польшей, там хитрецы тоже проделывали подобные трюки. Они для пущей достоверности на литовской территории не только пограничные столбы ставили, но ещё и колючую проволоку натягивали.- Наверное, самой большой проблемой для вас нынче являются контрабандисты, перебрасывающие сигареты через границу при помощи беспилотников? – поинтересовались мы у начальника заставы.Оказалось, что беспилотники – это уже не самая большая на сегодня проблема, поскольку у пограничников есть оружие (размером не более автомата), которое электронным импульсом может сжечь управление контрабандного беспилотника. Или перенять управление им.- Главной проблемой для границы является переноска коробок с сигаретами молодыми людьми, которые уверены, что это очень выгодный и относительно безопасный бизнес, - сказал офицер. – Им всем объясняют, что небольшие партии они будут переносить в несколько заходов, такие, чтобы в случае задержания к ним можно было бы применить только административную, но никак не уголовную ответственность.Вот так называемые «мулы» перенесут какую-то партию на определённое расстояние, поближе к условленной точке, а потом отходят и ждут, выясняя, насколько всё тихо кругом, можно ли продолжать путь.- Контрабандисты используют навигационные программы (GPS), которые помогают им сориентироваться в лесу, но GPS после задержания становится и свидетелем обвинения. А дополняет эти обвинения потом ещё и кинолог с собакой, которая проходит по следу нарушителей, - говорит Р.Бирвинкас. - На прошлой неделе мы задержали две такие группы.В помощь пограничникам - немало технических помощников, среди которых, например, специальный кабель, уложенный под землёй. С его помощью оборудование в автоматическом режиме докладывает пограничникам о том, кто движется в этом месте – человек или косуля, едет машина или трактор.Не говоря уже о том, что вся граница «простреливается» цепью видеокамер, также работающих в автоматическом режиме. Задача наблюдающего за мониторами персонала – принимать решения после обнаружения аппаратурой чего-либо подозрительного.Когда корреспонденты «Обзора» находились в этом помещении, на объектив одной из камер на мгновение уселся паучок, и это тут же было зафиксировано на мониторе.Вместе с начальником Друскининкайской заставы корреспонденты «Обзора» побывали и на двух переходных пунктах, на пограничном контрольном пункте Райгардас Р.Бирвинкас показал аппаратуру, позволяющую проверять, нет ли живых существ в опломбированных грузовиках.- Однажды при осмотре одной из фур прибор показал, что в кузове слышно чьё-то сердцебиение. Отогнали машину для тщательного досмотра, открыли кузов и нашли там мышку, - говорит офицер. – А ещё есть прибор, позволяющий определять в фурах уровень углекислого газа, то есть узнать, не дышит ли там человек.Есть на этом переходе и Отдел для экспертной проверки документов, где можно провести особенно тщательную проверку каких-нибудь документов.На другом пункте – Латэжеряй - Р.Бирвинкас показал другие технические возможности легального перехода границы.Обилие технических «помощников» поражает, но начальник заставы главной отличительной чертой сегодняшней границы всё же считает людей, которые каждый день выходят на её защиту.- Уже много лет добросовестно несут службу старший специалист Донатас Чябаторюс, специалист Эймантас Науялис, младший специалист Робертас Мазюкас. Но мне особенно приятно, что к нам приходит немало молодых людей, считающих службу на границе своим призванием. Одним из них является, например, молодой кинолог Виктория Вилбикайте, которая нынче готовит к службе своего четвероногого питомца. Адольфас РУДЗЯНСКИС, Александр ШАХОВ , «Обзор» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: граница, СОГГЛ, застава, Cлужба охраны государственной границы Литвы, Рустамас ЛЮБАЕВАС, Друскининкайская заставп, Ричардас Бирвинкас Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 103 раза Комментарии