Государственная налоговая инспекция разъясняет 🔊 Воспроизвести Как поступить индивидуально работающим лицам, деятельность которых в настоящее время ограничена?



Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сообщает, что индивидуально работающие лица, деятельность которых в период карантина, объявленного в связи с распространением COVID-19, ограничивается постановлением правительства Литовской Республики, в настоящее время могут зарегистрировать её прекращение. Проще всего это сделать электронным способом через Mano VMI, а если электронного доступа нет, то позвонив в Налоговый информационный центр по телефону 1882.



Работающим по патенту



Если человек по патенту осуществлял деятельность, которая в настоящее время ограничивается, то переплату подоходного налога, образовавшуюся в связи с прекращением действия патента, можно вернуть либо оставить для зачисления в счёт другого патента, который будет приобретаться, когда деятельность можно будет возобновить. Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сообщает, что индивидуально работающие лица, деятельность которых в период карантина, объявленного в связи с распространением COVID-19, ограничивается постановлением правительства Литовской Республики, в настоящее время могут зарегистрировать её прекращение. Проще всего это сделать электронным способом через, а если электронного доступа нет, то позвонив в Налоговый информационный центр по телефонуЕсли человек по патенту осуществлял деятельность, которая в настоящее время ограничивается, то, который будет приобретаться, когда деятельность можно будет возобновить. Для регистрации прекращения действия патента электронным способом, нужно подключиться к Mano VMI и представить заявление. Последовательность в системе такова: Individuali veikla -> Verslo liudijimai -> Asmens verslo liudijimai. В графе, соответствующей патенту, действие которого прекращается, нужно нажать на «Х» и в открывшемся окне закончить формирование заявления о прекращении действия патента.



Важно отметить, что владельцам патента, которые не осуществляли деятельность с 16 марта, предоставляется возможность прекратить деятельность и задним числом. В таком случае человек должен позвонить в Налоговый информационный центр по телефону 1882 / +370 5 260 50 60 либо представить электронный запрос через Mano VMI, и консультанты зарегистрируют просьбу прервать действие патента с 16 марта.



Работающие по справке об осуществлении индивидуальной деятельности должны будут уплатить налоги на два месяца позже обычного, до 1 июля.



ГНИ напоминает, что для всех налогоплательщиков, в том числе и осуществлявших индивидуальную деятельность по справке, в связи со сложившейся из-за вспышки COVID-19 ситуацией, переносится срок декларирования доходов и уплаты подоходного налога. В этом году декларировать доходы и уплатить налоги жители должны будут не до 4 мая, как было установлено ранее, а до 1 июля, т. е. людям отводится для этого больше времени.



Решившие прекратить индивидуальную деятельность, осуществлявшуюся на основании справки, могут подать соответствующее заявление через Mano VMI. В системе нужно выбрать: Individualios veiklos registravimas / nutraukimas, далее в графе, соответствующей виду деятельности, который прекращается, и типу налогоплательщика – «Gyventojai, vykdantys individualią veiklą» («Жители, осуществляющие индивидуальную деятельность») нужно указать дату прекращения деятельности и нажать на «Х».



Жители, которые хотят прекратить действие приобретённого патента или зарегистрированную индивидуальную деятельность, однако не пользуются электронным банкингом или не имеют выданных ГНИ средств подключения, могут в позвонить в Налоговый информационный центр по телефону 1882 / +370 5 260 50 60 либо написать соответствующее письмо по электронной почте vmi@vmi.lt (указав контактный номер телефона), и консультанты зарегистрируют ваше заявление с просьбой прекратить деятельность.



Напоминаем, что в настоящее время все услуги и консультации ГНИ предоставляются только удалённым способом. Консультацию по вопросам уплаты налогов жители могут получить, позвонив по телефону 1882 / +370 5 260 50 60 или представив запрос электронным способом через Mano VMI.



ГНИ опубликовала дополнительный список телефонов консультантов для жителей и предприятий в соответствии с обслуживаемыми территориями. Его можно найти на веб-сайте ГНИ. «Обзор» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: налоговая инспекция Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 — статья прочитана 78 раз Комментарии