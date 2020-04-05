Сплотившись, победим быстрее 🔊 Воспроизвести Фото: Klaipeda.diena.lt



Тяжёлым испытаниям, которые принёс коронавирус COVID-19, люди противостоят по-разному. Медики ради здоровья людей ежедневно совершают подвиг. Поклон и благодарность им за самоотверженный труд. Многие жители проявляют с ними солидарность в столь нелёгкое время.



Так, клайпедская газета на своих страницах не просто выразила благодарность медиков Клайпедской университетской больницы (КУБ) спонсорам, но и привела огромный список предприятий, общественных организаций и частных лиц, по мере возможности оказавших поддержку больнице.



За время карантина для КУБ были приобретены столь необходимые сейчас различные медицинские средства. Кто-то нашёл возможность приобрести около двух тысяч одноразовых масок, а кто-то - всего несколько штук. Есть в списке аппараты искусственной вентиляции лёгких, а есть минеральная вода, лимоны, бананы, имбирь. Сейчас важна и ценна любая помощь. Так, клайпедская газета на своих страницах не просто выразила благодарность медиков Клайпедской университетской больницы (КУБ) спонсорам, но и привела огромный список предприятий, общественных организаций и частных лиц, по мере возможности оказавших поддержку больнице.За время карантина для КУБ были приобретены столь необходимые сейчас различные медицинские средства. Кто-то нашёл возможность приобрести около двух тысяч одноразовых масок, а кто-то - всего несколько штук. Есть в списке аппараты искусственной вентиляции лёгких, а есть минеральная вода, лимоны, бананы, имбирь. Сейчас важна и ценна любая помощь. Всем спонсорам медицинское учреждение выразило благодарность. Но помощь каждого из нас по-прежнему очень нужна. И любой может внести посильный вклад в эффективную борьбу медиков с пандемией. Сообща можно помочь более быстрому возвращению к обычной жизни. Сплотившись, мы усмирим коронавирус быстрее.



Хотя проведение огромного числа даже международных мероприятий, запланированных на ближайшие месяцы в Клайпеде, например, начало круизного сезона, - под вопросом, но высшая награда города-порта за достижения в области морской культуры по итогам 2019 года обязательно будет вручена.



В седьмой раз небольшую скульптурную композицию «Альбатрос» от имени мэра Витаутаса Грубляускаса планируют вручить по итогам конкурса самому достойному. Эта награда является копией установленного в Смильтине памятника ушедшим в море и не вернувшимся судам и морякам.



В этом году у награды шесть претендентов, среди них и мероприятие «Парад судов», в прошлом году прошедшее в десятый раз (на снимке). Парад проводится в мае в рамках Европейского дня моря (20 мая), он стал своеобразной визитной карточкой клайпедской весны.



Коронавирус вносит свои коррективы в жизнь, но совместными усилиями мы должны сохранять людские жизни, вновь и вновь продолжая красивые и яркие традиции литовского побережья. Ирина БЕЛЯЕВА, Клайпеда , «Обзор» Категории: общество Ключевые слова: Клайпеда Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 — статья прочитана 221 раз Комментарии