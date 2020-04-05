Врачебное чудо 🔊 Воспроизвести В Швянчёнском районе, в старостве Пабраде, кавказская овчарка серьёзно покусала 8-летнего ребёнка. Сейчас мальчик идёт на поправку.



«Когда нет плохих новостей, это уже само по себе хорошо. Мы после перевязки. Всё хорошо заживает, никакой инфекции нет, ставят капельницу с антибиотиками, температуры нет. Начал есть, пока только фрукты», – написала в Фейсбуке мать пострадавшего ребёнка.



Несчастье произошло во дворе дома дедушки. Мальчик играл с другой собакой, когда на него напала кавказская овчарка (она была на привязи). Ребёнок серьёзно пострадал: рваные раны от укусов на груди, спине, голове. Зубы собаки прокусили даже лёгкое. Пострадало лицо, веко, уши.



В первую ночь после несчастья мать ребёнка писала: «Покусала собака. Нет правой стороны лица, одного уха, пытаются спасти один глаз, остался лишь кусочек второго уха, прокушена грудная клетка, он подключён к аппарату ИВЛ». «Когда нет плохих новостей, это уже само по себе хорошо. Мы после перевязки. Всё хорошо заживает, никакой инфекции нет, ставят капельницу с антибиотиками, температуры нет. Начал есть, пока только фрукты», – написала в Фейсбуке мать пострадавшего ребёнка.Несчастье произошло во дворе дома дедушки. Мальчик играл с другой собакой, когда на него напала кавказская овчарка (она была на привязи). Ребёнок серьёзно пострадал: рваные раны от укусов на груди, спине, голове. Зубы собаки прокусили даже лёгкое. Пострадало лицо, веко, уши.В первую ночь после несчастья мать ребёнка писала: «Покусала собака. Нет правой стороны лица, одного уха, пытаются спасти один глаз, остался лишь кусочек второго уха, прокушена грудная клетка, он подключён к аппарату ИВЛ». Ребёнка доставили в Вильнюс. Его оперировали 6 часов.



По словам матери, врачи совершили чудо. «Идёт на поправку. Глаз спасён, будет видеть обоими, только пока не хватает небольшой части века, слышит, разговаривает, температуры нет. Солдатик не сдаётся», – написала мать через неделю. Но это ещё не всё – ребёнку потребуется ряд пластических операций и помощь психолога.



Начальник Швянчёнской полиции Дайва Бритовене сказала, что полиция проводит расследование в связи с нанесением тяжких увечий по неосторожности. Женщина с ребёнком на время карантина переехала к своему отцу, у которого большое хозяйство, там и произошло несчастье. «Обзор» Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 — статья прочитана 163 раза Комментарии