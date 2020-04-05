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В социальных сетях распространяется видео, на котором молодые люди в вильнюсском общественном транспорте намеренно плюются, нецензурно комментируют ситуацию, связанную с коронавирусом, и угрожают расправой тем, кому их поведение придётся не по душе.



Видео было размещено в Instagram, его увидели ответственные граждане и передали в полицию, через сайт epolicija.



Молодые люди не только угрожали «зарезать», но и «ножом перерезать голову», если люди будут жаловаться, кроме того, они плевались в салоне автобуса. Кроме того, молодые люди, возможно, пили в автобусе алкоголь и матерились.



https://ru.delfi.lt/news/live/vypad-v-obschestvennom-transporte-molodye-lyudi-plevalis-i-branyas-skazali-chto-dumayut-o-koronaviruse.d?id=83922439&jwsource=cl Видео было размещено в Instagram, его увидели ответственные граждане и передали в полицию, через сайт epolicija.Молодые люди не только угрожали «зарезать», но и «ножом перерезать голову», если люди будут жаловаться, кроме того, они плевались в салоне автобуса. Кроме того, молодые люди, возможно, пили в автобусе алкоголь и матерились.https://ru.delfi.lt/news/live/vypad-v-obschestvennom-transporte-molodye-lyudi-plevalis-i-branyas-skazali-chto-dumayut-o-koronaviruse.d?id=83922439&jwsource=cl По словам жителей, такие граждане представляют опасность для общества, так как пользоваться общественным транспортом надо ответственно и осторожно, поскольку никогда не можешь знать, кто ехал в транспорте до тебя.



Пресс-секретарь компании столичного общественного транспорта Мигле Билините информировала, что за порядок в транспорте отвечает как компания, так перевозчик и контролёры:



«Водители отвечают за безопасную перевозку пассажиров, поэтому они концентрируются прежде всего на дороге, наблюдении за ситуацией на дороге, по возможности следят и за порядком в автобусе. Общественный транспорт доступен всем пассажирам. Они должны соблюдать правила пользования автобусами и троллейбусами. Конечно, общественным транспортом пользуются представители разных социальных групп, поэтому бывают разные ситуации».



По её словам, водитель или контролёры могут высадить из автобуса нетрезвых пассажиров, пассажиров, находящихся в состоянии наркотического опьянения, а также призвать пассажиров к порядку, попросить их не шуметь, не мусорить и т.д.



«О неподобающем поведении пассажиры должны информировать водителя. Мы просим пассажиров проявлять сознательность. Общая атмосфера в общественном транспорте и его привлекательность зависят от того, какое окружение мы сами создаём», – сказала Билините.



Она рассказала, что сейчас автобусы и троллейбусы дезинфицируют чаще - после каждого рейса.



Представители Литовской полиции сказали, что поинтересуются, было ли начато расследование зафиксированного в автобусе инцидента. «Обзор» Категории: чп и криминал Ключевые слова: общественный транспорт, коронавирус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 — статья прочитана 123 раза Комментарии