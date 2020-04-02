Театр Оскараса Коршуноваса переселяется в виртуальное пространство

Сцена из спектакля "Эдип". Фото Д.Матвеева

Режиссёр Оскарас Коршуновас и его ОКТ/Вильнюсский городской театр, отмечающий в этом сезоне две важные даты - 30-летие творческой деятельности режиссёра и 20-летие театра, на время карантина приглашают театралов оставаться дома и предлагают им специальный цикл видеопросмотров спектаклей. В нём собраны как первые работы режиссёра, так и более поздние постановки.OKT (Oskaro Koršunovo teatras) - Театр Оскараса Коршуноваса каждую неделю будет представлять по одному спектаклю, который зрители смогут посмотреть не выходя из дому.Цикл просмотров очень символично начался с первой постановки режиссёра - «Там быть здесь» по Д.Хармсу (1990 г.), отмечающей в этом году своё 30-летие, которая недавно была показана виртуально в период с 22 по 29 марта. Это была одна из первых премьер в независимой Литве, уже после этой премьеры критики в своих рецензиях задавались вопросом о рождении нового театра: «Это театр Оскараса Коршуноваса?».