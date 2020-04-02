Театр Оскараса Коршуноваса переселяется в виртуальное пространство

Режиссёр Оскарас Коршуновас и его ОКТ/Вильнюсский городской театр, отмечающий в этом сезоне две важные даты - 30-летие творческой деятельности режиссёра и 20-летие театра, на время карантина приглашают театралов оставаться дома и предлагают им специальный цикл видеопросмотров спектаклей. В нём собраны как первые работы режиссёра, так и более поздние постановки.
OKT (Oskaro Koršunovo teatras) - Театр Оскараса Коршуноваса каждую неделю будет представлять по одному спектаклю, который зрители смогут посмотреть не выходя из дому.
Цикл просмотров очень символично начался с первой постановки режиссёра - «Там быть здесь» по Д.Хармсу (1990 г.), отмечающей в этом году своё 30-летие, которая недавно была показана виртуально в период с 22 по 29 марта. Это была одна из первых премьер в независимой Литве, уже после этой премьеры критики в своих рецензиях задавались вопросом о рождении нового театра: «Это театр Оскараса Коршуноваса?».
Стоит напомнить и о том, что режиссёр О.Коршуновас и его театр вообще первыми представили прямую трансляцию спектакля по интернету. Это состоялось почти 20 лет назад, в 2001 году. Тогда напрямую транслировалась премьера спектакля «Паразиты» по пьесе Мариуса фон Майенбурга.
Ссылки на просмотры спектаклей каждую неделю будут появляться на странице театра в Фейсбуке ОKT/Vilniausmiestoteatras и на интернет-сайте www.okt.lt. Все просмотры - бесплатные. Порядок демонстрации спектаклей:
До 5 апреля – Даниил Хармс, Александр Введенский, «Старуха» (реж. О.Коршуновас, 1992 г.);
6-12 апреля - Даниил Хармс, Александр Введенский, «Старуха» (реж. О.Коршуновас, 1994);
13-19 апреля – Александр Введенский, «Здравствуй, Сонька, Новый год» (реж. О.Коршуновас, 1994);
20-26 апреля – Софокл, «Царь Эдип» (реж. О.Коршуновас, 2002);
27 апреля – 3 мая – Евгений Гришковец, «Город» (реж. Саулюс Миколайтис, О.Коршуновас, 2005);
4-10 мая – Бируте Мар, «Грим-опера» (реж. Б.Мар, О.Коршуновас, 2006);
11-17 мая – Вильям Шекспир, «Миранда» (реж. О.Коршуновас, 2011).
Фото: Гинтарас Зинкявичюс и Станисловас Кайрис
Ссылки на просмотры спектаклей каждую неделю будут появляться на странице театра в Фейсбуке ОKT/Vilniausmiestoteatras и на интернет-сайте www.okt.lt. Все просмотры - бесплатные. Порядок демонстрации спектаклей:
До 5 апреля – Даниил Хармс, Александр Введенский, «Старуха» (реж. О.Коршуновас, 1992 г.);
6-12 апреля - Даниил Хармс, Александр Введенский, «Старуха» (реж. О.Коршуновас, 1994);
13-19 апреля – Александр Введенский, «Здравствуй, Сонька, Новый год» (реж. О.Коршуновас, 1994);
20-26 апреля – Софокл, «Царь Эдип» (реж. О.Коршуновас, 2002);
27 апреля – 3 мая – Евгений Гришковец, «Город» (реж. Саулюс Миколайтис, О.Коршуновас, 2005);
4-10 мая – Бируте Мар, «Грим-опера» (реж. Б.Мар, О.Коршуновас, 2006);
11-17 мая – Вильям Шекспир, «Миранда» (реж. О.Коршуновас, 2011).
Фото: Гинтарас Зинкявичюс и Станисловас Кайрис
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Театр Оскараса Коршуноваса, Оскарас Коршуновас
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212