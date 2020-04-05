Вспомним славные страницы

Карантинные ограничения, переживаемые в эти дни Литвой и всем остальным миром, подталкивают к тому, чтобы обратить внимание на то, до чего давно уже не доходили руки и глаза.
У автора этих строк долгожителем в списке ожидания, среди прочего, была и небольшая брошюра, изданая на русском языке ещё в 1979 году вильнюсским издательством «Минтис». Называется она простенько, без изысков – «Литва, физкультура и спорт».
В выходных данных – не так уж много известных фамилий (время безжалостно!), но они есть. Например, текст с литовского оригинала на русский язык переводила Л.Чёрная.
Призёры Олимпийских игр, многократные чемпионы Европы и СССР по академической гребле З.Юкна (слева) и А.Багдонавичюс (справа) со своим тренером Р.Вайткевичем.
До перестройки было ещё пять лет, поэтому брошюра полна характерных для того времени высказываний и оборотов, но её историческая ценность от этого не снижается.
Поскольку негоже нам забывать тех, кто заложил фундамент спортивных побед уже нынешних олимпийских чемпионов и чемпионов мира, представляющих Литву.
Открывается же упомянутая брошюра примечательным вступлением.
«С древних времён литовцы на празднествах состязались в силе, быстроте, ловкости, устраивали гонки на рысаках. Современные виды спорта получили развитие в Литве в двадцатых годах нашего столетия. Первые соревнования по баскетболу, лёгкой атлетике, футболу, плаванию были проведены в 1921–1924 годах. Однако физкультурное движение в буржуазной Литве не могло стать массовым, - говорится в брошюре, изданной в Вильнюсе в 1979 году. - Непреодолимым барьером на пути его дальнейшего развития стояли равнодушие правящих кругов к культуре и отдыху широких народных масс, тяжёлое социальное положение трудящихся. Более трёх четвертей населения края было в то время сельским. Для крестьян, рассеянных по хуторам, физкультура и спорт оставались недоступными. Кроме того, испытывалась постоянная нехватка средств, тренеров, спортивных баз и инвентаря. В 1923 году во всех спортивных организациях Литвы насчитывалось полторы тысячи человек. Тем не менее благодаря энтузиазму отдельных активистов физкультурное движение постепенно ширилось».
Если кто-то уже успел сделать вывод, что ничего позитивного о межвоенном периоде литовского спорта в такой брошюре и быть не может, то вынуждены их разочаровать: золотые успехи литовского баскетбола нашли достойное отражение в этой брошюре.
Но сейчас «Обзор» хотел бы привести здесь лишь два раздела упомянутого издания, в которых приводится статистическая информация – о выборах лучших спортсменов Литвы по отдельным годам и список лучших олимпиоников нашей страны.
К слову, автор этой тонкой брошюры, потребовавшей очень большого фактологического труда, - Антанас Ваупшас. Вам это имя ещё встретится.
1956 - Альгирдас ШОЦИКАС, заслуженный мастер спорта СССР, шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы по боксу.
1957 - Йонас ПИПИНЕ, участник Олимпиады в Мельбурне, пятикратный чемпион СССР, рекордсмен страны в беге на средние дистанции.
1958 - Бируте КАЛЕДЕНЕ, заслуженный мастер спорта СССР, первая среди легкоатлетов Советской Литвы рекордсменка мира, многократная чемпионка СССР в метании копья.
1959 - Адольфас ВАРАНАУСКАС, почётный мастер спорта СССР, чемпион СССР, рекордсмен страны в толкании ядра.
1960, 1961 - Зигмас ЮКНА, Антанас БАГДОНАВИЧЮС, заслуженные мастера спорта СССР, на Олимпиаде в Риме завоевали серебряные медали в академической гребле на двойке с рулевым, 11 раз становились чемпионами СССР, трижды – чемпионами Европы.
1962 - Антанас ВАУПШАС, почётный мастер спорта СССР, победитель открытого чемпионата Румынии, мемориалов Я.Кусочинского в Варшаве и братьев Знаменских в Москве, участник Токийской Олимпиады
1963 - Адольфас ВАРАНАУСКАС (признавался лучшим спортсменом в 1959 году – Прим. «Обзора»).
1964 - Ричардас ТАМУЛИС, заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призёр Токийской Олимпиады, трёхкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР по боксу.
1965, 1966, 1967 - Модестас ПАУЛАУСКАС, заслуженный мастер спорта СССР, один из лучших баскетболистов мира, многолетний капитан сборной СССР, двукратный чемпион мира, четырёхкратный – Европы, чемпион Мюнхенской Олимпиады.
1968 - Дан ПОЗНЯК, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпиады в Мехико, трёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион СССР по боксу.
1969-1972 - Модестас ПАУЛАУСКАС.
1973, 1974 - Владас ЧЕСЮНАС, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Мюнхенской Олимпиады, четырёхкратный чемпион мира и Европы, семикратный чемпион СССР в гребле на двойке-каноэ.
1975 - Чесловас ЯЗЕРСКАС, заслуженный мастер спорта СССР, трёхкратный чемпион мира, чемпион Европы, дважды выигрывал первенства СССР.
1976 - Ангеле РУПШЕНЕ, заслуженный мастер спорта СССР, защитник женской баскетбольной команды «Кибиркштис», чемпион Монреальской Олимпиады, первенств мира и Европы.
1977 - Вильма БАРДАУСКЕНЕ, рекордсменка страны в прыжках в длину.
Спортсмены советской Литвы – чемпионы и призёры Олимпийских игр
1-е место
1968 - Д.Позняк (бокс, полутяжёлый вес).
1972 - М.Паулаускас (баскетбол), В.Чесюнас (гребля на каноэ).
1976 - А.Рупшене (баскетбол), А.Чесайтите (гандбол).
2-е место
1952 - С.Бутаутас, К.Петкявичюс, Ю.Лагунавичюс (баскетбол).
1956 - А.Микенас (лёгкая атлетика, ходьба на 20 км), А.Лауритенас, С.Стонкус, К.Петкявичюс (баскетбол).
1960 - З.Юкна, А.Багдонавичюс (академическая гребля, двойка с рулевым).
1964 - Р.Тамулис (бокс, второй полусредний вес).
1968 - Й.Чепулис (бокс, тяжёлый вес).
1972 - Н.Сабайте (лёгкая атлетика, бег на 800 м).
1976 - К.Коженкова, В.Буткус (академическая гребля).
3-е место
1956 - Р.Мураускас (бокс, полутяжёлый вес).
1960 - Б.Каледене (лёгкая атлетика, метание копья).
1968 - М.Паулаускас (баскетбол), 3.Юкна, А.Багдонавичюс, Ю.Ягелавичюс, В.Бредис (академическая гребля, восьмёрка).
1976 - А.Юозайтис (плавание), Г.Рамошкене, Э.Каминскайте (академическая гребля).
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От "Обзора": а впереди были Московская и другие Олмпиады, которые назвали новые имена.