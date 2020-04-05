Главная >> Новости >> спорт, в странах Балтии, история >> Вспомним славные страницы

Вспомним славные страницы

Открытие районного стадиона


Карантинные ограничения, переживаемые в эти дни Литвой и всем остальным миром, подталкивают к тому, чтобы обратить внимание на то, до чего давно уже не доходили руки и глаза.

У автора этих строк долгожителем в списке ожидания, среди прочего, была и небольшая брошюра, изданая на русском языке ещё в 1979 году вильнюсским издательством «Минтис». Называется она простенько, без изысков – «Литва, физкультура и спорт».

В выходных данных – не так уж много известных фамилий (время безжалостно!), но они есть. Например, текст с литовского оригинала на русский язык переводила Л.Чёрная.

Призёры Олимпийских игр, многократные чемпионы Европы и СССР по академической гребле З.Юкна (слева) и А.Багдонавичюс (справа) со своим тренером Р.Вайткевичем.


До перестройки было ещё пять лет, поэтому брошюра полна характерных для того времени высказываний и оборотов, но её историческая ценность от этого не снижается.

Поскольку негоже нам забывать тех, кто заложил фундамент спортивных побед уже нынешних олимпийских чемпионов и чемпионов мира, представляющих Литву.

Атакует олимпийская чемпионка А.Чесайтите-Няненене.
Надеемся, что с этим текстом ознакомятся только адекватные читатели, и не найдётся какой-нибудь ревнитель политической нравственности, который усмотрит в приведённых ныне цитатах лишь повод для обвинений в «отрицании оккупации».

Открывается же упомянутая брошюра примечательным вступлением.

«С древних времён литовцы на празднествах состязались в силе, быстроте, ловкости, устраивали гонки на рысаках. Современные виды спорта получили развитие в Литве в двадцатых годах нашего столетия. Первые соревнования по баскетболу, лёгкой атлетике, футболу, плаванию были проведены в 1921–1924 годах. Однако физкультурное движение в буржуазной Литве не могло стать массовым, - говорится в брошюре, изданной в Вильнюсе в 1979 году. - Непреодолимым барьером на пути его дальнейшего развития стояли равнодушие правящих кругов к культуре и отдыху широких народных масс, тяжёлое социальное положение трудящихся. Более трёх четвертей населения края было в то время сельским. Для крестьян, рассеянных по хуторам, физкультура и спорт оставались недоступными. Кроме того, испытывалась постоянная нехватка средств, тренеров, спортивных баз и инвентаря. В 1923 году во всех спортивных организациях Литвы насчитывалось полторы тысячи человек. Тем не менее благодаря энтузиазму отдельных активистов физкультурное движение постепенно ширилось».

Серебряный призёр Олимпиады в Монреале К.Коженкова.
Правда, далее довольно неожиданно сообщается, что «представители Литвы приняли участие в двух Олимпиадах: в 1924 году в Париже (футбол, велосипед), в 1928 году в Амстердаме (бокс, велосипед, лёгкая атлетика, поднятие тяжестей). Они выступили настолько неудачно, что на Олимпийские игры 1932 и 1936 годов было решено никого не посылать».

Если кто-то уже успел сделать вывод, что ничего позитивного о межвоенном периоде литовского спорта в такой брошюре и быть не может, то вынуждены их разочаровать: золотые успехи литовского баскетбола нашли достойное отражение в этой брошюре.

Но сейчас «Обзор» хотел бы привести здесь лишь два раздела упомянутого издания, в которых приводится статистическая информация – о выборах лучших спортсменов Литвы по отдельным годам и список лучших олимпиоников нашей страны.

К слову, автор этой тонкой брошюры, потребовавшей очень большого фактологического труда, - Антанас Ваупшас. Вам это имя ещё встретится.

Рекордсменка мира по прыжкам в длину В.Бардаускене
«Спортсмен Литвы №1»

1956 - Альгирдас ШОЦИКАС, заслуженный мастер спорта СССР, шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы по боксу.

1957 - Йонас ПИПИНЕ, участник Олимпиады в Мельбурне, пяти­кратный чемпион СССР, рекордсмен страны в беге на средние дистанции.

1958 - Бируте КАЛЕДЕНЕ, заслуженный мастер спорта СССР, первая среди легкоатлетов Советской Литвы рекордсменка мира, многократная чемпионка СССР в метании копья.

1959 - Адольфас ВАРАНАУСКАС, почётный мастер спорта СССР, чемпион СССР, рекордсмен страны в толкании ядра.

1960, 1961 - Зигмас ЮКНА, Антанас БАГДОНАВИЧЮС, заслуженные мастера спорта СССР, на Олимпиаде в Риме завоевали серебряные медали в академической гребле на двойке с рулевым, 11 раз становились чемпионами СССР, трижды – чемпионами Европы.

1962 - Антанас ВАУПШАС, почётный мастер спорта СССР, победитель открытого чемпионата Румынии, мемориалов Я.Кусочинского в Варшаве и братьев Знаменских в Москве, участник Токийской Олимпиады

1963 - Адольфас ВАРАНАУСКАС (признавался лучшим спортсменом в 1959 году – Прим. «Обзора»).

1964 - Ричардас ТАМУЛИС, заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призёр Токийской Олимпиады, трёхкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР по боксу.

1965, 1966, 1967 - Модестас ПАУЛАУСКАС, заслуженный мастер спорта СССР, один из лучших баскетболистов мира, многолетний капитан сборной СССР, двукратный чемпион мира, четырёхкратный – Европы, чемпион Мюнхенской Олимпиады.

1968 - Дан ПОЗНЯК, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпиады в Мехико, трёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион СССР по боксу.

1969-1972 - Модестас ПАУЛАУСКАС.

1973, 1974 - Владас ЧЕСЮНАС, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Мюнхенской Олимпиады, четырёхкратный чемпион мира и Европы, семикратный чемпион СССР в гребле на двойке-каноэ.

1975 - Чесловас ЯЗЕРСКАС, заслуженный мастер спорта СССР, трёхкратный чемпион мира, чемпион Европы, дважды выигрывал первенства СССР.

1976 - Ангеле РУПШЕНЕ, заслуженный мастер спорта СССР, защитник женской баскетбольной команды «Кибиркштис», чемпион Монреальской Олимпиады, первенств мира и Европы.

1977 - Вильма БАРДАУСКЕНЕ, рекордсменка страны в прыжках в длину.





Спортсмены советской Литвы – чемпионы и призёры Олимпийских игр

1-е место

1968 - Д.Позняк (бокс, полутяжёлый вес).

1972 - М.Паулаускас (баскетбол), В.Чесюнас (гребля на каноэ).

1976 - А.Рупшене (баскетбол), А.Чесайтите (гандбол).

2-е место

1952 - С.Бутаутас, К.Петкявичюс, Ю.Лагунавичюс (баскетбол).

1956 - А.Микенас (лёгкая атлетика, ходьба на 20 км), А.Лауритенас, С.Стонкус, К.Петкявичюс (баскетбол).

1960 - З.Юкна, А.Багдонавичюс (академическая гребля, двойка с рулевым).

1964 - Р.Тамулис (бокс, второй полусредний вес).

1968 - Й.Чепулис (бокс, тяжёлый вес).

1972 - Н.Сабайте (лёгкая атлетика, бег на 800 м).

1976 - К.Коженкова, В.Буткус (академическая гребля).

3-е место

1956 - Р.Мураускас (бокс, полутяжёлый вес).

1960 - Б.Каледене (лёгкая атлетика, метание копья).

1968 - М.Паулаускас (баскетбол), 3.Юкна, А.Багдонавичюс, Ю.Ягелавичюс, В.Бредис (академическая гребля, восьмёрка).

1976 - А.Юозайтис (плавание), Г.Рамошкене, Э.Каминскайте (академическая гребля).

* * *

От "Обзора": а впереди были Московская и другие Олмпиады, которые назвали новые имена.
«Обзор»
Категории: спорт, в странах Балтии, история
Ключевые слова: Литва, Модестас Паулаускас, физкультура и спорт
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212
статья прочитана 177 раз
добавлена сегодня, 5 апреля, 13:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка