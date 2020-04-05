Вспомним славные страницы

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Карантинные ограничения, переживаемые в эти дни Литвой и всем остальным миром, подталкивают к тому, чтобы обратить внимание на то, до чего давно уже не доходили руки и глаза.



У автора этих строк долгожителем в списке ожидания, среди прочего, была и небольшая брошюра, изданая на русском языке ещё в 1979 году вильнюсским издательством «Минтис». Называется она простенько, без изысков – «Литва, физкультура и спорт».



В выходных данных – не так уж много известных фамилий (время безжалостно!), но они есть. Например, текст с литовского оригинала на русский язык переводила Л.Чёрная.



Призёры Олимпийских игр, многократные чемпионы Европы и СССР по академической гребле З.Юкна (слева) и А.Багдонавичюс (справа) со своим тренером Р.Вайткевичем.



До перестройки было ещё пять лет, поэтому брошюра полна характерных для того времени высказываний и оборотов, но её историческая ценность от этого не снижается.



Поскольку негоже нам забывать тех, кто заложил фундамент спортивных побед уже нынешних олимпийских чемпионов и чемпионов мира, представляющих Литву.



Атакует олимпийская чемпионка А.Чесайтите-Няненене.



Открывается же упомянутая брошюра примечательным вступлением.



«С древних времён литовцы на празднествах состязались в силе, быстроте, ловкости, устраивали гонки на рысаках. Современные виды спорта получили развитие в Литве в двадцатых годах нашего столетия. Первые соревнования по баскетболу, лёгкой атлетике, футболу, плаванию были проведены в 1921–1924 годах. Однако физкультурное движение в буржуазной Литве не могло стать массовым, - говорится в брошюре, изданной в Вильнюсе в 1979 году. - Непреодолимым барьером на пути его дальнейшего развития стояли равнодушие правящих кругов к культуре и отдыху широких народных масс, тяжёлое социальное положение трудящихся. Более трёх четвертей населения края было в то время сельским. Для крестьян, рассеянных по хуторам, физкультура и спорт оставались недоступными. Кроме того, испытывалась постоянная нехватка средств, тренеров, спортивных баз и инвентаря. В 1923 году во всех спортивных организациях Литвы насчитывалось полторы тысячи человек. Тем не менее благодаря энтузиазму отдельных активистов физкультурное движение постепенно ширилось».



Серебряный призёр Олимпиады в Монреале К.Коженкова.



Если кто-то уже успел сделать вывод, что ничего позитивного о межвоенном периоде литовского спорта в такой брошюре и быть не может, то вынуждены их разочаровать: золотые успехи литовского баскетбола нашли достойное отражение в этой брошюре.



Но сейчас «Обзор» хотел бы привести здесь лишь два раздела упомянутого издания, в которых приводится статистическая информация – о выборах лучших спортсменов Литвы по отдельным годам и список лучших олимпиоников нашей страны.



К слову, автор этой тонкой брошюры, потребовавшей очень большого фактологического труда, - Антанас Ваупшас. Вам это имя ещё встретится.



Рекордсменка мира по прыжкам в длину В.Бардаускене «Спортсмен Литвы №1»



1956 - Альгирдас ШОЦИКАС, заслуженный мастер спорта СССР, шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы по боксу.



1957 - Йонас ПИПИНЕ, участник Олимпиады в Мельбурне, пяти­кратный чемпион СССР, рекордсмен страны в беге на средние дистанции.



1958 - Бируте КАЛЕДЕНЕ, заслуженный мастер спорта СССР, первая среди легкоатлетов Советской Литвы рекордсменка мира, многократная чемпионка СССР в метании копья.



1959 - Адольфас ВАРАНАУСКАС, почётный мастер спорта СССР, чемпион СССР, рекордсмен страны в толкании ядра.



1960, 1961 - Зигмас ЮКНА, Антанас БАГДОНАВИЧЮС, заслуженные мастера спорта СССР, на Олимпиаде в Риме завоевали серебряные медали в академической гребле на двойке с рулевым, 11 раз становились чемпионами СССР, трижды – чемпионами Европы.



1962 - Антанас ВАУПШАС, почётный мастер спорта СССР, победитель открытого чемпионата Румынии, мемориалов Я.Кусочинского в Варшаве и братьев Знаменских в Москве, участник Токийской Олимпиады



1963 - Адольфас ВАРАНАУСКАС (признавался лучшим спортсменом в 1959 году – Прим. «Обзора»).



1964 - Ричардас ТАМУЛИС, заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призёр Токийской Олимпиады, трёхкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР по боксу.



1965, 1966, 1967 - Модестас ПАУЛАУСКАС, заслуженный мастер спорта СССР, один из лучших баскетболистов мира, многолетний капитан сборной СССР, двукратный чемпион мира, четырёхкратный – Европы, чемпион Мюнхенской Олимпиады.



1968 - Дан ПОЗНЯК, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпиады в Мехико, трёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион СССР по боксу.



1969-1972 - Модестас ПАУЛАУСКАС.



1973, 1974 - Владас ЧЕСЮНАС, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Мюнхенской Олимпиады, четырёхкратный чемпион мира и Европы, семикратный чемпион СССР в гребле на двойке-каноэ.



1975 - Чесловас ЯЗЕРСКАС, заслуженный мастер спорта СССР, трёхкратный чемпион мира, чемпион Европы, дважды выигрывал первенства СССР.



1976 - Ангеле РУПШЕНЕ, заслуженный мастер спорта СССР, защитник женской баскетбольной команды «Кибиркштис», чемпион Монреальской Олимпиады, первенств мира и Европы.



1977 - Вильма БАРДАУСКЕНЕ, рекордсменка страны в прыжках в длину.











Спортсмены советской Литвы – чемпионы и призёры Олимпийских игр



1-е место



1968 - Д.Позняк (бокс, полутяжёлый вес).



1972 - М.Паулаускас (баскетбол), В.Чесюнас (гребля на каноэ).



1976 - А.Рупшене (баскетбол), А.Чесайтите (гандбол).



2-е место



1952 - С.Бутаутас, К.Петкявичюс, Ю.Лагунавичюс (баскетбол).



1956 - А.Микенас (лёгкая атлетика, ходьба на 20 км), А.Лауритенас, С.Стонкус, К.Петкявичюс (баскетбол).



1960 - З.Юкна, А.Багдонавичюс (академическая гребля, двойка с рулевым).



1964 - Р.Тамулис (бокс, второй полусредний вес).



1968 - Й.Чепулис (бокс, тяжёлый вес).



1972 - Н.Сабайте (лёгкая атлетика, бег на 800 м).



1976 - К.Коженкова, В.Буткус (академическая гребля).



3-е место



1956 - Р.Мураускас (бокс, полутяжёлый вес).



1960 - Б.Каледене (лёгкая атлетика, метание копья).



1968 - М.Паулаускас (баскетбол), 3.Юкна, А.Багдонавичюс, Ю.Ягелавичюс, В.Бредис (академическая гребля, восьмёрка).



1976 - А.Юозайтис (плавание), Г.Рамошкене, Э.Каминскайте (академическая гребля).



* * *



От "Обзора": а впереди были Московская и другие Олмпиады, которые назвали новые имена. У автора этих строк долгожителем в списке ожидания, среди прочего, была и небольшая брошюра, изданая на русском языке ещё в 1979 году вильнюсским издательством «Минтис». Называется она простенько, без изысков – «Литва, физкультура и спорт».В выходных данных – не так уж много известных фамилий (время безжалостно!), но они есть. Например, текст с литовского оригинала на русский язык переводила Л.Чёрная.До перестройки было ещё пять лет, поэтому брошюра полна характерных для того времени высказываний и оборотов, но её историческая ценность от этого не снижается.Поскольку негоже нам забывать тех, кто заложил фундамент спортивных побед уже нынешних олимпийских чемпионов и чемпионов мира, представляющих Литву.Надеемся, что с этим текстом ознакомятся только адекватные читатели, и не найдётся какой-нибудь ревнитель политической нравственности, который усмотрит в приведённых ныне цитатах лишь повод для обвинений в «отрицании оккупации».Открывается же упомянутая брошюра примечательным вступлением.«С древних времён литовцы на празднествах состязались в силе, быстроте, ловкости, устраивали гонки на рысаках. Современные виды спорта получили развитие в Литве в двадцатых годах нашего столетия. Первые соревнования по баскетболу, лёгкой атлетике, футболу, плаванию были проведены в 1921–1924 годах. Однако физкультурное движение в буржуазной Литве не могло стать массовым, - говорится в брошюре, изданной в Вильнюсе в 1979 году. - Непреодолимым барьером на пути его дальнейшего развития стояли равнодушие правящих кругов к культуре и отдыху широких народных масс, тяжёлое социальное положение трудящихся. Более трёх четвертей населения края было в то время сельским. Для крестьян, рассеянных по хуторам, физкультура и спорт оставались недоступными. Кроме того, испытывалась постоянная нехватка средств, тренеров, спортивных баз и инвентаря. В 1923 году во всех спортивных организациях Литвы насчитывалось полторы тысячи человек. Тем не менее благодаря энтузиазму отдельных активистов физкультурное движение постепенно ширилось».Правда, далее довольно неожиданно сообщается, что «представители Литвы приняли участие в двух Олимпиадах: в 1924 году в Париже (футбол, велосипед), в 1928 году в Амстердаме (бокс, велосипед, лёгкая атлетика, поднятие тяжестей). Они выступили настолько неудачно, что на Олимпийские игры 1932 и 1936 годов было решено никого не посылать».Если кто-то уже успел сделать вывод, что ничего позитивного о межвоенном периоде литовского спорта в такой брошюре и быть не может, то вынуждены их разочаровать: золотые успехи литовского баскетбола нашли достойное отражение в этой брошюре.Но сейчас «Обзор» хотел бы привести здесь лишь два раздела упомянутого издания, в которых приводится статистическая информация – о выборах лучших спортсменов Литвы по отдельным годам и список лучших олимпиоников нашей страны.К слову, автор этой тонкой брошюры, потребовавшей очень большого фактологического труда, - Антанас Ваупшас. Вам это имя ещё встретится.1956 - Альгирдас ШОЦИКАС, заслуженный мастер спорта СССР, шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы по боксу.1957 - Йонас ПИПИНЕ, участник Олимпиады в Мельбурне, пяти­кратный чемпион СССР, рекордсмен страны в беге на средние дистанции.1958 - Бируте КАЛЕДЕНЕ, заслуженный мастер спорта СССР, первая среди легкоатлетов Советской Литвы рекордсменка мира, многократная чемпионка СССР в метании копья.1959 - Адольфас ВАРАНАУСКАС, почётный мастер спорта СССР, чемпион СССР, рекордсмен страны в толкании ядра.1960, 1961 - Зигмас ЮКНА, Антанас БАГДОНАВИЧЮС, заслуженные мастера спорта СССР, на Олимпиаде в Риме завоевали серебряные медали в академической гребле на двойке с рулевым, 11 раз становились чемпионами СССР, трижды – чемпионами Европы.1962 - Антанас ВАУПШАС, почётный мастер спорта СССР, победитель открытого чемпионата Румынии, мемориалов Я.Кусочинского в Варшаве и братьев Знаменских в Москве, участник Токийской Олимпиады1963 - Адольфас ВАРАНАУСКАС (признавался лучшим спортсменом в 1959 году – Прим. «Обзора»).1964 - Ричардас ТАМУЛИС, заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призёр Токийской Олимпиады, трёхкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР по боксу.1965, 1966, 1967 - Модестас ПАУЛАУСКАС, заслуженный мастер спорта СССР, один из лучших баскетболистов мира, многолетний капитан сборной СССР, двукратный чемпион мира, четырёхкратный – Европы, чемпион Мюнхенской Олимпиады.1968 - Дан ПОЗНЯК, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпиады в Мехико, трёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион СССР по боксу.1969-1972 - Модестас ПАУЛАУСКАС.1973, 1974 - Владас ЧЕСЮНАС, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Мюнхенской Олимпиады, четырёхкратный чемпион мира и Европы, семикратный чемпион СССР в гребле на двойке-каноэ.1975 - Чесловас ЯЗЕРСКАС, заслуженный мастер спорта СССР, трёхкратный чемпион мира, чемпион Европы, дважды выигрывал первенства СССР.1976 - Ангеле РУПШЕНЕ, заслуженный мастер спорта СССР, защитник женской баскетбольной команды «Кибиркштис», чемпион Монреальской Олимпиады, первенств мира и Европы.1977 - Вильма БАРДАУСКЕНЕ, рекордсменка страны в прыжках в длину.1968 - Д.Позняк (бокс, полутяжёлый вес).1972 - М.Паулаускас (баскетбол), В.Чесюнас (гребля на каноэ).1976 - А.Рупшене (баскетбол), А.Чесайтите (гандбол).1952 - С.Бутаутас, К.Петкявичюс, Ю.Лагунавичюс (баскетбол).1956 - А.Микенас (лёгкая атлетика, ходьба на 20 км), А.Лауритенас, С.Стонкус, К.Петкявичюс (баскетбол).1960 - З.Юкна, А.Багдонавичюс (академическая гребля, двойка с рулевым).1964 - Р.Тамулис (бокс, второй полусредний вес).1968 - Й.Чепулис (бокс, тяжёлый вес).1972 - Н.Сабайте (лёгкая атлетика, бег на 800 м).1976 - К.Коженкова, В.Буткус (академическая гребля).1956 - Р.Мураускас (бокс, полутяжёлый вес).1960 - Б.Каледене (лёгкая атлетика, метание копья).1968 - М.Паулаускас (баскетбол), 3.Юкна, А.Багдонавичюс, Ю.Ягелавичюс, В.Бредис (академическая гребля, восьмёрка).1976 - А.Юозайтис (плавание), Г.Рамошкене, Э.Каминскайте (академическая гребля).* * *а впереди были Московская и другие Олмпиады, которые назвали новые имена. «Обзор» Категории: спорт, в странах Балтии, история Ключевые слова: Литва, Модестас Паулаускас, физкультура и спорт Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 — статья прочитана 177 раз Комментарии