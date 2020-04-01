Решения по кризису с коронавирусом не должны противоречить Конституции – президент Литвы 🔊 Воспроизвести



Быстро принимаемые решения по кризису с коронавирусом не должны представлять угрозу Конституции, заявил литовский президент Гитанас Науседа.



"Сейчас как никогда важно, чтобы наши оперативные решения не представляли угрозу основам нашей Конституции, поскольку кризисы приходят и уходят, а некоторые плохие привычки или тенденции могут длиться дольше", – заявил в среду президент журналистам у Министерства здравоохранения.



"Сегодня мы видим и в некоторых других государствах Европы попытки воспользоваться кризисной ситуацией, чтобы получить больше полномочий и совершенно не ясно, с какими целями эти полномочия будут использоваться в стране в будущем. Это опасные тенденции, и на них уже обратил внимание Евросоюз", – сказал он. Быстро принимаемые решения по кризису с коронавирусом не должны представлять угрозу Конституции, заявил литовский президент Гитанас Науседа."Сейчас как никогда важно, чтобы наши оперативные решения не представляли угрозу основам нашей Конституции, поскольку кризисы приходят и уходят, а некоторые плохие привычки или тенденции могут длиться дольше", – заявил в среду президент журналистам у Министерства здравоохранения."Сегодня мы видим и в некоторых других государствах Европы попытки воспользоваться кризисной ситуацией, чтобы получить больше полномочий и совершенно не ясно, с какими целями эти полномочия будут использоваться в стране в будущем. Это опасные тенденции, и на них уже обратил внимание Евросоюз", – сказал он. По словам Г. Науседы, принимаемые сейчас законы "должны будут пройти фильтр президентской администрации как с точки зрения прав человека, так с точки зрения соответствия Конституции". Президент также сказал, что наложил бы вето на некоторые проекты законов, которые планировалось принять во вторник.



"Честно говоря, вчера не были приняты некоторые законы, на которые, скорее всего, было бы наложено мое вето. (...) Закон о гражданской безопасности и изменения к Уголовному Кодексу", – добавил он.



Так он комментировал поправки к закону об электронных средствах связи, которые предусматривали возможность властей получать данные о передвижении населения, поправки к Уголовному Кодексу, в которых предлагалось ужесточить наказание лишением свободы за распространением инфекционных заболеваний в связи с несоблюдением правил. Также не были приняты поправки к Закону о гражданской безопасности, которые предусматривали для правительства возможность регулирования цен, ограничения доступности товаров или услуг на период карантина. BNS Категории: политика, чп и криминал, общество Ключевые слова: законы, конституция, контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии