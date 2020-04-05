И вы не лыком шиты! 🔊 Воспроизвести «Обзор» продолжает знакомить читателей с претендентами на победу в конкурсе «Наши руки не для скуки». Наш сегодняшний рассказ – об удивительном умельце из Клайпеды, о котором поведал читатель нашей газеты. И поведал так, что его рассказ явно выбивается из рамок просто конкурса, главными героями которого являются народные мастера.



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Уважаемый читатель! Так как эта статья не только о конкретном человеке, но, возможно, о вас самом как о личности с недостаточно раскрытым потенциалом, то постарайтесь её сразу не бросать, а одолеть хотя бы несколько строчек. Возможно, вам это покажется и интересным, и полезным.



Помните сказку о Коньке-Горбунке? С виду неказистый конёк обладал совершенно фантастическими способностями, о которых, если не знать, ни за что не догадаешься, если будешь судить только по внешним данным. ● ● ●Уважаемый читатель! Так как эта статья не только о конкретном человеке, но, возможно, о вас самом как о личности с недостаточно раскрытым потенциалом, то постарайтесь её сразу не бросать, а одолеть хотя бы несколько строчек. Возможно, вам это покажется и интересным, и полезным.Помните сказку о Коньке-Горбунке? С виду неказистый конёк обладал совершенно фантастическими способностями, о которых, если не знать, ни за что не догадаешься, если будешь судить только по внешним данным. Выражение, что каждый человек талантлив на свой манер, не чисто риторическое из желания угодить каждому, а имеет под собой вполне достаточную основу. Но вот раскрыть свой талант или заложенный природой потенциал - задача далеко не простая, так как он не всегда находится на поверхности. Или же время для него не совсем удачное. Скажем, гений компьютерного мира Стив Джобс мог бы во времена святой инквизиции всю жизнь прозябать самым заурядным инквизитором.



Так как же раскрывается талант? Давайте посмотрим на примере моего хорошего знакомого Артураса Савиченко. Понятно, что не родился же он сразу с навыками музыкального мастера. Но возможности, заложенные природой, помогли ему сначала научиться ходить, говорить и многому другому, что свойственно и большинству из нас. А вот случай помог ему задуматься над раскрытием иного потенциала, уже не столь привычного для всех нас.



Его соседом по подъезду был известный на то время (конец 60-х) руководитель одного музыкального коллектива. Однажды шестилетний Артурас увидел, как его сосед вместе с молодыми ребятами в мастерской делают гитары.



Вот это да! Оказывается, что булки не сами растут на деревьях, оказывается, что можно самому, своими руками собрать и владеть такой заветной мечтой многих мальчишек – электрогитарой!



И вот зёрнышко упало на благодатную почву, ведь музыкальный вкус у Артураса к тому времени уже начал формироваться. В этом значительную роль сыграла его старшая сестра, в будущем известная кино- и театральная актриса Нелли Савиченко-Климене.



У них дома часто собирались её друзья, и они вместе слушали хорошую музыку. Со 2-го класса Артурас уже мог играть на гитаре, а в 9-м играл в школьном ансамбле со своим одноклассником Линасом Будой, очень известным теперь в Литве барабанщиком.



Именно тогда воспоминания об увиденном в мастерской перекрёстно опылились с неимоверным желанием иметь собственную электрогитару и произвели на свет первенца – родилась электрогитара, собранная из различных доступных материалов, да с помощью знаний, полученных в радиолюбительском кружке.



Согласно теории Дарвина, это, конечно, был не самый жизнеспособный музыкальный инструмент, но он был «живой» и дал начало эволюционному процессу!



Позже уже для довольно утвердившегося, авторитетного и финансово окрепшего зубного техника Артураса Савиченко не представляло особой сложности купить настоящий фирменный инструмент.



Казалось бы, «ура!», мечта сбылась, но… Вот тут это самое «но»: в звучании гитары что-то не устраивало, и после недолгих раздумий она, новёхонькая, была положена на слесарно-столярный операционный стол для неотложного хирургического вмешательства. Зато как она зазвучала потом! Какие новые музыкальные краски появились в её гармонической палитре!



Это как раз является доказательством того, что сделать что-то своими руками не является лишь вопросом ваших финансовых возможностей. Такие мега-известные гитаристы, как, скажем, Кит Ричардс из «Rolling Stones» или Малкольм Янг, основатель «AC/DC», так безжалостно «исковеркали» свои «фирменные» гитары. Однако инструменты после этого, как ни странно, стали брендовыми, получили имена собственные, и были запущены в эксклюзивное производство.



А вот гитарист Брайан Мэй из группы «Queen» вообще в школьные годы вместе с отцом собрал гитару собственной конструкции из старого шкафа и каминной балки! Уверен, что, невзирая на возраст и различные музыкальные предпочтения, каждый из вас хоть раз да слышал звучание этой гитары!



В итоге у Артураса нынче в общей сложности 36 собранных, модернизированных, переделанных и собственноручно сконструированных электрогитар! Некоторые гитары, на мой взгляд, представляют собой даже художественную ценность. Профессионалы высоко оценивают инструменты, побывавшие в его умелых руках. Аугис Йонавичюс, преподаватель и известный джазовый гитарист, а также молодой и популярный исполнитель Мантас Лигейка с удовольствием пользуются инструментами, сделанными Артурасом.



Конечно, у всех успехов Артураса и в работе, и в любимом занятии есть надёжный тыл - его семья: жена, дети, внуки. О его жене Виолетте тоже нужно сказать пару слов, так как трудно себе представить более гармоничную и творческую пару. Они и вместе работают, и вместе выступают в клубе любителей песни под гитару «Синий Троллейбус». И у них это получается так же здорово, с бурными аплодисментами и возгласами публики «браво», как и всё остальное. Многим друзьям по клубу «Синий Троллейбус», в том числе и мне, Артур гитары просто подарил.



Виолетта сказала по секрету, что когда у них возникли очень серьёзные проблемы в их семейном бизнесе из-за непорядочности партнёров (а о порядочности семьи Савиченко вообще можно отдельную статью написать), то очень легко было сорваться в депрессию, болезни или искать утешение на дне стакана.



Ничего этого не произошло, так как Виолетта проявила достаточную мудрость и без всяких ненужных упрёков и сетований на жизнь просто посоветовала Артурасу пока что плюнуть на всё остальное и полностью посвятить себя любимому занятию! Это было главное лекарство от всех невзгод и бесплодных переживаний.



Конечно же, потом всё наладилось, но за это время родились два главных гитарных шедевра Артураса, которым тоже следовало бы дать имена собственные! Хотя, может, они уже есть…



И в заключение Артур и Виолетта поделились советом для всех читателей «Обзора», как помочь себе и раскрыть интересные и неожиданные способности. Должно быть не просто желание, а азарт, надо не бояться мнения других, не переживать, что другие о вас могут подумать. Плюс быть в меру авантюристичным и готовым к определённому риску!



Так что не бойтесь, дорогие читатели, дерзайте! Александр ЦАРЕГОРОДЦЕВ, Клайпеда , специально для «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: народные мастера Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212 — статья прочитана 162 раза Комментарии