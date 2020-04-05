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Уважаемые читатели!



Редакция газеты «Обзор», реагируя на объявленный правительством в Литве карантин, сообщает, что не планирует прекращать издание «Обзора», но свежие номера газеты можно будет приобрести только в торговых точках, занимающихся розничной продажей продуктов питания, и работа которых не будет прекращена на время карантина.

Продажа газеты по льготным ценам непосредственно в редакции будет возобновлена сразу же после отмены карантина.

Обращаем ваше внимание на то, что выдача призов победителям наших конкурсов отложена также до окончания карантина.

В связи с ограничениями на передвижение товаров через границу часть изданий, которые «Обзор» выпускает вместе со своими белорусскими партнёрами, может попасть к нашим подписчикам и продаваться в розницу с некоторым опозданием, но все они, в конце концов, дойдут до вас.
Напоминаем также о возможности постоянно читать электронный вариант «Обзора» (в формате PDF).

Стоимость подписки на электронную версию газеты – 0,5 евро плюс НДС за один номер.

Мало того! Подписаться можно и на те номера, что вышли в печать раньше.

Подписаться можно на любое количество номеров. PDF-версия газеты будет отправлена сразу после получения редакцией денег подписчика.

Каких-либо географических ограничений нет. Подписываться на электронную версию могут и жители Литвы.

В платёжном поручении обязательно нужно указать адрес электронной почты, по которому будет высылаться газета.

Банковские реквизиты для оплаты подписки на электронный вариант газеты «Обзор»:

UAB «Flobis», įm. kodas 123778171,

A/s LT 84 7044 0600 0114 1925,

AB SEB bankas, BIC CBVILT2X.
«Обзор»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: объявление
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1212
статья прочитана 242 раза
добавлена сегодня, 5 апреля, 14:20

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