Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, здоровье >> Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с коронавирусом - СМИ

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с коронавирусом - СМИ

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков


Белоруссия попросила у России выделить тест-системы по диагностике коронавируса, защитные маски и аппараты искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на источник издания "Коммерсант".

По его словам, Москва получила официальные запросы с просьбой помочь в борьбе с CoViD-19 практически от всех соседних стран, за исключением Украины и Туркмении. Инсайдер уточнил, что для отправки гумпомощи необходимо специальное разрешение Правительства РФ, поскольку 2 марта было принято постановление о запрете вывозить из страны медицинскую продукцию.

— Информация аккумулируется и передаётся в штаб, где принимается решение, кому и что выделять. Номенклатура — от марлевых повязок до ИВЛ, — добавил он.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о первой смерти от коронавируса в стране. При этом он снова повторил, что в республике "в сотни раз больше смертей от других болезней, чем от вирусов".
life.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Россия, вакцина, помощь, Китай, вирус, пандемия
География: Белоруссия
статья прочитана 268 раз
добавлена сегодня, 1 апреля, 13:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка