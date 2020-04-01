|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с коронавирусом - СМИ
Белоруссия попросила у России выделить тест-системы по диагностике коронавируса, защитные маски и аппараты искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на источник издания "Коммерсант".
По его словам, Москва получила официальные запросы с просьбой помочь в борьбе с CoViD-19 практически от всех соседних стран, за исключением Украины и Туркмении. Инсайдер уточнил, что для отправки гумпомощи необходимо специальное разрешение Правительства РФ, поскольку 2 марта было принято постановление о запрете вывозить из страны медицинскую продукцию.
— Информация аккумулируется и передаётся в штаб, где принимается решение, кому и что выделять. Номенклатура — от марлевых повязок до ИВЛ, — добавил он.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о первой смерти от коронавируса в стране. При этом он снова повторил, что в республике "в сотни раз больше смертей от других болезней, чем от вирусов".
life.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
География: Белоруссия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|