Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с коронавирусом - СМИ 🔊 Воспроизвести Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков



Белоруссия попросила у России выделить тест-системы по диагностике коронавируса, защитные маски и аппараты искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает



По его словам, Москва получила официальные запросы с просьбой помочь в борьбе с CoViD-19 практически от всех соседних стран, за исключением Украины и Туркмении. Инсайдер уточнил, что для отправки гумпомощи необходимо специальное разрешение Правительства РФ, поскольку 2 марта было принято постановление о запрете вывозить из страны медицинскую продукцию.



— Информация аккумулируется и передаётся в штаб, где принимается решение, кому и что выделять. Номенклатура — от марлевых повязок до ИВЛ, — добавил он.



Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о первой смерти от коронавируса в стране. При этом он снова повторил, что в республике "в сотни раз больше смертей от других болезней, чем от вирусов". Белоруссия попросила у России выделить тест-системы по диагностике коронавируса, защитные маски и аппараты искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на источник издания "Коммерсант".По его словам, Москва получила официальные запросы с просьбой помочь в борьбе с CoViD-19 практически от всех соседних стран, за исключением Украины и Туркмении. Инсайдер уточнил, что для отправки гумпомощи необходимо специальное разрешение Правительства РФ, поскольку 2 марта было принято постановление о запрете вывозить из страны медицинскую продукцию.— Информация аккумулируется и передаётся в штаб, где принимается решение, кому и что выделять. Номенклатура — от марлевых повязок до ИВЛ, — добавил он.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о первой смерти от коронавируса в стране. При этом он снова повторил, что в республике "в сотни раз больше смертей от других болезней, чем от вирусов". life.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Россия, вакцина, помощь, Китай, вирус, пандемия География: Белоруссия — статья прочитана 268 раз Комментарии