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Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси

Фото: Flickr


Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза против Беларуси, которые были введены еще в 2004 году за притеснения оппозиционных политиков.

Текст соответствующего документа был опубликован на сайте Европейского Совета в среду, 31 марта, сообщает СТРАНА.

"17 февраля Совет ЕС принял решение (CFSP - Общая внешняя политика и политика безопасности) 2020/214 о дополнении решения Совета ЕС 2012/642 / CFSP. Этим решением Совет ЕС продлил ограничительные меры против Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года. Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны EFTA (Европейской зоны свободной торговли) Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении Высокого Представителя ЕС Жозепа Борреля.
Таким образом, поддержав эти санкции, Украина обязуется проводить свою внешнюю политику с Беларусью исходя из европейских ограничительных мер.

Стоит отметить, что согласно этим ограничениям, на страну наложено эмбарго на поставки оружия, заморожены активы в европейских банках и запрещен въезд в Евросоюз для лиц причастных к исчезновениям оппозиционных политиков, бизнесмена и журналистов.

Напомним, что недавно президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с госсекретарем США Майклом Помпео.
strana.ua
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Беларусь, санкции, евросоюз
География: Украина
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добавлена сегодня, 1 апреля, 15:00

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