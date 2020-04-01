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В аэропортах Литвы из-за карантина остались на стоянку 60 самолетов



Поскольку большинство стран мира закрыло границы и прекратило пассажирские полеты, авиакомпании начали искать, где безопасно оставить на стоянку самолеты. В трех аэропортах Литвы сейчас находятся на стоянке 60 самолетов, больше всего их в Вильнюсе. Некоторые авиакомпании выбирают и Шяулйский аэродром, который обычно не пускает гражданские самолеты, поскольку рядом действует военная авиабаза.

Сейчас в Вильнюсском и Каунасском аэропортах находятся 47 самолетов авиакомпаний 47 Ryanair, Wizzair, Eurowings, GetJet, Avion Express, Danish Air Transport и других компаний, в Шяуляй – 13 самолетов World Star Aviation и GetJet Airlines.

У перрона Вильнюсского аэропорта есть 35 мест для стоянки различных самолетов, в Каунасском – 24, в Палангском – 5, однако по причине карантина в данный момент временно могут находиться на стоянке больше самолетов.
"В данный момент ощущается нехватка парковочных мест, поэтому на перроне столичного аэропорта находятся 29 самолетов и есть место еще для 12, в зависимости от размера самолета. В Каунасском аэропорту припаркованы 18 самолетов и еще можно принять до 15. В Палангском аэропорту в данный момент нет самолетов на стоянке", – сообщил BNS глава по вопросам коммуникации компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Марюс Зеленюс.

Руководитель убыточно работающего Шяуляйского аэропорта Аурелия Куезада сказала BNS, что самолеты в Шяуляй привлекла компания Aviatic MRO, которая планирует здесь построить крупнейшую в Европе базу авиационного технического надзора и ремонтный центр.

По утверждению руководителя Aviatic MRO Артураса Людкявичюса, четыре самолета в Шяуляй держит компания авиализинга World Star Aviation, девять – чартерная GetJet Airlines.

По словам А. Куезады, Шяуляй более привлекателен, чем другие аэропорты страны, поскольку здесь дешевле держать самолеты.

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Литовская авиационная бизнес-группа Avia Solutions Group (ASG), контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, приобрела исландскую компанию грузовых авиаперевозок Bluebird Nordic.

Avia Solutions Group сообщила, что во вторник завершила сделку с BB Holding ehf. на не разглашаемую сумму по приобретению 100% акций Bluebird Nordic. Договор был подписан в конце января.

"Мы являемся крупнейшей группой по аренде пассажирских самолетов с экипажем, страхованию и техническому обслуживанию, у которой одна из крупнейших чартерных авиакомпаний в Европе, а сейчас ассортимент наших услуг пополнится и грузоперевозками", – отметил председатель правления ASG Г. Жемялис в пресс-релизе.

У Bluebird Nordic шесть самолетов и она выполняет регулярные и чартерные рейсы, предлагает предлагает услуги импорта и экспорта грузов в Исландию и из нее. В целом она летает в более чем 100 направлениях.

В 2018 году консолидированная чистая прибыль Avia Solutions Group составила 14,05 млн евро – почти в два раза больше, чем в 2017-ом, выручка группы выросла на 25% до 420 млн евро.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 1 апреля, 14:30

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