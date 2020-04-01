Учёные из Сколково разработали способ уничтожения коронавируса 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Кирилл Каллиников. Пробирка с тестом на коронавирус. Архивное фото



Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2. Об этом пишет газета "Известия".



Специалисты сконструировали установку, при помощи которой можно преобразовать обычную воду так, чтобы она уничтожала мелкие биологические объекты. Получившаяся жидкость нарушает жизнедеятельность патогенов благодаря действию активных форм кислорода и хлорноватистой кислоты.



Данная технология заключается в производстве холодной плазмы — газа из заряженных и незаряженных частиц, который поступает в обычную воду, после чего атомы теряют часть электронов и в итоге уже не могут соединиться в молекулу H2O. Следствием указанного процесса является появление различных форм кислорода и водорода, которые повреждают клетки вирусов. Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2. Об этом пишет газета "Известия".Специалисты сконструировали установку, при помощи которой можно преобразовать обычную воду так, чтобы она уничтожала мелкие биологические объекты. Получившаяся жидкость нарушает жизнедеятельность патогенов благодаря действию активных форм кислорода и хлорноватистой кислоты.Данная технология заключается в производстве холодной плазмы — газа из заряженных и незаряженных частиц, который поступает в обычную воду, после чего атомы теряют часть электронов и в итоге уже не могут соединиться в молекулу H2O. Следствием указанного процесса является появление различных форм кислорода и водорода, которые повреждают клетки вирусов. Применять жидкость можно для обработки медицинских масок, разнообразных поверхностей, а также для распыления в воздухе, пишут "Известия". Как сообщает издание, получившееся средство, в отличие от спиртовых растворов и хлорки, совершенно безопасно для организма, при этом его стоимость в случае начала производства составит около ста рублей за тысячу литров.



Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, комментируя разработку ученых из Сколково, заявил "Известиям", что методика получения такой воды с дезинфекционными свойствами в принципе перспективна. Однако он указал, что технология требует ряда доработок. По словам Нетесова, помимо этого необходимо проверить действие данной жидкости на вирусах, которые имеют липидную оболочку - к ним относится и коронавирус.



В начале марта ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции, распространившейся по всему миру из Китая. По последним данным организации, заразились уже около 750 тысяч человек, более 36 тысяч умерли. Общее число больных COVID-19 в России достигло 2337 человек (1613 — в Москве), 121 из них вылечились. РИА Новости Категории: в России Ключевые слова: тест, коронавирус, холодная плазма — статья прочитана 163 раза Комментарии