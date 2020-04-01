Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США 🔊 Воспроизвести © Министерство обороны РФ/ТАСС



Российский самолет с медицинским оборудованием на борту вылетел в США. Об этом в среду сообщил



"Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки", - говорится в сообщении.



Как сообщил ТАСС представитель американской администрации, власти США ожидают прибытия самолета в среду. По его словам, он доставит средства личной защиты и медицинские принадлежности.



Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что речь об отправке из России в США самолета шла в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Пескова, помощь с российской стороны была предложена на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации США, и Трамп с признательностью ее принял.



Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что "предлагая американским коллегам помощь, президент исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью". Российский самолет с медицинским оборудованием на борту вылетел в США. Об этом в среду сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ."Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки", - говорится в сообщении.Как сообщил ТАСС представитель американской администрации, власти США ожидают прибытия самолета в среду. По его словам, он доставит средства личной защиты и медицинские принадлежности.Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что речь об отправке из России в США самолета шла в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Пескова, помощь с российской стороны была предложена на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации США, и Трамп с признательностью ее принял.Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что "предлагая американским коллегам помощь, президент исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью". ТАСС Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, США, помощь, Китай, вирус, Трамп, пандемия — статья прочитана 187 раз Комментарии