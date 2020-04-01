В сейме Литвы пробуксовывает предложение Кабмина регулировать цены 🔊 Воспроизвести



Во вторник сейм Литвы пока не решился разрешить правительству регулировать цены на пищевые продукты во время карантина, объявленного в связи с распространением коронавируса, а также ограничивать доступность товаров или услуг.



За поправки к закону о гражданской безопасности, предлагавшему регулирование, во вторник в сейме дважды не хватило кворума для принятия закона. Это значит, что для принятия закона нужно, чтобы в голосовании участвовал хотя бы 71 член сейма, а в двух голосованиях приняли участие 70 и 66 депутатов соответственно.



Председательствовавшая на заседании сейма Рима Башкене заявила, что вопрос регулирования цен еще раз будет рассмотрен на следующем заседании.



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Литовский парламент во вторник отклонил поправки к Уставу сейма, которые позволили бы проводить парламентские заседания дистанционно.



За проект поправок проголосовали 37 членов сейма, против было 27, 54 парламентария воздержались.



За проект голосовали преимущественно социал-демократы, социал-трудовики, либералы, часть консерваторов. Большая часть "аграриев", а также большая часть консерваторов были против или воздержались. Во вторник сейм Литвы пока не решился разрешить правительству регулировать цены на пищевые продукты во время карантина, объявленного в связи с распространением коронавируса, а также ограничивать доступность товаров или услуг.За поправки к закону о гражданской безопасности, предлагавшему регулирование, во вторник в сейме дважды не хватило кворума для принятия закона. Это значит, что для принятия закона нужно, чтобы в голосовании участвовал хотя бы 71 член сейма, а в двух голосованиях приняли участие 70 и 66 депутатов соответственно.Председательствовавшая на заседании сейма Рима Башкене заявила, что вопрос регулирования цен еще раз будет рассмотрен на следующем заседании.* * *Литовский парламент во вторник отклонил поправки к Уставу сейма, которые позволили бы проводить парламентские заседания дистанционно.За проект поправок проголосовали 37 членов сейма, против было 27, 54 парламентария воздержались.За проект голосовали преимущественно социал-демократы, социал-трудовики, либералы, часть консерваторов. Большая часть "аграриев", а также большая часть консерваторов были против или воздержались. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, законы, сессия, вопросы, коронавирус География: Литва — статья прочитана 121 раз Комментарии