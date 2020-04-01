Тайский король самоизолировался в Германии с десятками любовниц 🔊 Воспроизвести Фото © TACC / AP / Sakchai Lalit



Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х арендовал все номера в немецком отеле Grand Hotel Sonnenbichl и разместился там с несколькими десятками наложниц. Таким образом тайский монарх решил самоизолироваться на время эпидемии коронавируса, сообщает



Отмечается, что отель получил специальное разрешение от властей курортного города Гармиш-Партенкирхен на размещение особого гостя, несмотря на введённый в стране режим всеобщей самоизоляции. Гарем 67-летнего короля включил в себя 20 девушек-наложниц. Кроме них в Германию также прибыли многочисленные слуги. О том, живут ли с тайским монархом его четыре жены, неизвестно.



Действия Рамы Х вызвали неоднозначную реакцию на родине. Так, например, в "Твиттере" местные жители запустили хештег, перевод которого означает "зачем нам король?". Количество публикаций с этим хештегом перевалило за 1,2 миллиона при том, что за критику монархии в стране предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.



Ранее Лайф сообщал, что в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции власти Таиланда запретили въезд и выезд из страны всем гражданам, за исключением определённых категорий лиц. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х арендовал все номера в немецком отеле Grand Hotel Sonnenbichl и разместился там с несколькими десятками наложниц. Таким образом тайский монарх решил самоизолироваться на время эпидемии коронавируса, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Independent.Отмечается, что отель получил специальное разрешение от властей курортного города Гармиш-Партенкирхен на размещение особого гостя, несмотря на введённый в стране режим всеобщей самоизоляции. Гарем 67-летнего короля включил в себя 20 девушек-наложниц. Кроме них в Германию также прибыли многочисленные слуги. О том, живут ли с тайским монархом его четыре жены, неизвестно.Действия Рамы Х вызвали неоднозначную реакцию на родине. Так, например, в "Твиттере" местные жители запустили хештег, перевод которого означает "зачем нам король?". Количество публикаций с этим хештегом перевалило за 1,2 миллиона при том, что за критику монархии в стране предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.Ранее Лайф сообщал, что в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции власти Таиланда запретили въезд и выезд из страны всем гражданам, за исключением определённых категорий лиц. life.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, дом и быт Ключевые слова: король, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус, гарем — статья прочитана 166 раз Комментарии