Загрузка... Отказ от вакцинирования БЦЖ связали с высокой смертностью от коронавируса 🔊 Воспроизвести © Михаил Терещенко/ТАСС



Ученые считают, что именно с этим связано большое количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Италии, США и Нидерландах, сообщает



Американские эпидемиологи связали различия в скорости распространения и уровня смертности от COVID-19 в разных странах с тем, как давно и насколько широко в них применялась вакцина БЦЖ, которая предназначена для борьбы с туберкулезом. Их выводы опубликованы в электронной библиотеке medRxiv.



"Те страны, в которых универсальная вакцинация с помощью БЦЖ не была принята, в том числе Италия, Нидерланды и США, сильнее всего пострадали от COVID-19. Кроме того, мы обнаружили, что вакцинация БЦЖ уменьшила число случаев заражения вирусом. Комбинация пониженной смертности и заболеваемости может сделать эту прививку одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом", – пишут ученые. Ученые считают, что именно с этим связано большое количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Италии, США и Нидерландах, сообщает ТАСС Американские эпидемиологи связали различия в скорости распространения и уровня смертности от COVID-19 в разных странах с тем, как давно и насколько широко в них применялась вакцина БЦЖ, которая предназначена для борьбы с туберкулезом. Их выводы опубликованы в электронной библиотеке medRxiv."Те страны, в которых универсальная вакцинация с помощью БЦЖ не была принята, в том числе Италия, Нидерланды и США, сильнее всего пострадали от COVID-19. Кроме того, мы обнаружили, что вакцинация БЦЖ уменьшила число случаев заражения вирусом. Комбинация пониженной смертности и заболеваемости может сделать эту прививку одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом", – пишут ученые. Вакцину БЦЖ в 1921 году разработали французские бактериологи Альбер Кальмет и Камиль Герен. Она до сих пор остается главным средством борьбы с туберкулезом. Однако при этом многие ученые сомневаются в ее эффективности, особенно при использовании для вакцинации взрослого населения. Поэтому, в отличие от России и других стран бывшего социалистического лагеря, вакцинирование БЦЖ в США и некоторых странах Европы в массовом порядке не проводили.



В конце прошлой недели австралийские ученые объявили о планах провести масштабные клинические испытания того, как вакцина БЦЖ влияет на активность иммунитета добровольцев и помогает ли она ему активнее бороться с коронавирусом нового типа.



Аарон Миллер, профессор Нью-Йоркского технологического института (США), и его коллеги решили проверить, насколько вакцинация БЦЖ сама по себе может влиять на распространение коронавируса и вероятность гибели от инфекции среди самых уязвимых слоев населения.



Новая жизнь для старой вакцины



Для этого ученые собрали статистические данные по использованию прививки во всех государствах мира и сопоставили эту информацию с тем, как в этих странах развивается эпидемия коронавирусной инфекции. Дополнительно ученые проанализировали то, как на распространение коронавируса и летальность от него влиял типичный уровень достатка и здравоохранения во всех государствах мира.



В целом скорость распространения и смертоносность SARS-CoV-2 зависели от экономических показателей, однако для небольшой группы стран, в том числе США, Ирана, Италии, Бельгии, Нидерландов и ряда других европейских государств, это было не так.



Все эти страны объединяло то, что в них никогда массово не применяли вакцину БЦЖ, или же ее начали использовать относительно недавно. В результате этого, как пишут ученые, относительное число случаев заражения в этих странах было в четыре раза выше типичных значений для всей планеты в целом, что также было характерно и для уровня смертности.



В пользу этого говорит и то, что в тех странах, где эти прививки постоянно ставят всему населению еще с начала прошлого века, в частности, в Бразилии, наблюдается необычно низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции, который не сопоставим с состоянием их экономики. По мнению исследователей, это говорит о том, что БЦЖ действительно может защищать организм от коронавируса нового типа.



В Китае, отмечают ученые, повсеместное применение БЦЖ началось в 1950-x годах, однако во время так называемой «культурной революции» 1966–1976 годов, когда соответствующие медицинские организации были распущены, массовую вакцинацию прекратили. Как заключают Миллер и его коллеги, это решение могло создать особо уязвимую прослойку населения, которая сыграла важную роль в распространении коронавируса на первых этапах развития этой эпидемии. Загрузка... ТАСС Категории: в мире, чп и криминал, здоровье, история Ключевые слова: Китай, вирус, иммунитет, пандемия, прививки, БЦЖ — статья прочитана 209 раз Комментарии