Такого от американцев никто не ожидал: в США начались грабежи и массовый психоз 🔊 Воспроизвести



Меры принятые правительством США по предотвращению распространения коронавируса не принесли желаемого результата, а наоборот привели к таким последствиям, которых никто не ожидал от американского народа. Экономика Америки не выдержала кризиса и оказалась не способна помочь своим гражданам, сообщает



Как отмечают зарубежные СМИ в Нью-Йорке из-за введения карантинных мер и возросшего числа безработных, участились случай вооруженных ограблений магазинов. Граждане Америки заходят в магазины и просто сваливают всю еду в мешки, после чего беспрепятственно уходят. На попытки задержать и заставить расплатиться грабителей за товар они начинают угрожать, а иногда даже и применять огнестрельное оружие. Полиция США отказывается выезжать на такие вызовы и принимать какие-либо меры. Понимая наверное, что люди способны на все находясь в отчаянии и испытывая голод. В связи с происходящим возрос массовый психоз людей и они толпами бросились в оружейные магазины закупать оружие и боеприпасы, что в очередной раз привело к образованию очередей, как в свое время за туалетной бумагой. Правительство США вместо своевременной помощи гражданам продолжает крутить по телевизору агитационные ролики, обвиняющие во всем происходящем Россию и Китай. Тем самым показывая, что уже не способно как-либо повлиять на происходящее. За последний месяц по официальным данным от граждан США поступило 3.3 миллиона заявок на получение пособия по безработице, что просто является не подъемной суммой даже для американского правительства, которое может напечатать доллары в любом объеме. Меры принятые правительством США по предотвращению распространения коронавируса не принесли желаемого результата, а наоборот привели к таким последствиям, которых никто не ожидал от американского народа. Экономика Америки не выдержала кризиса и оказалась не способна помочь своим гражданам, сообщает ВЕРСИЯ-ИНФО Как отмечают зарубежные СМИ в Нью-Йорке из-за введения карантинных мер и возросшего числа безработных, участились случай вооруженных ограблений магазинов. Граждане Америки заходят в магазины и просто сваливают всю еду в мешки, после чего беспрепятственно уходят. На попытки задержать и заставить расплатиться грабителей за товар они начинают угрожать, а иногда даже и применять огнестрельное оружие. Полиция США отказывается выезжать на такие вызовы и принимать какие-либо меры. Понимая наверное, что люди способны на все находясь в отчаянии и испытывая голод. В связи с происходящим возрос массовый психоз людей и они толпами бросились в оружейные магазины закупать оружие и боеприпасы, что в очередной раз привело к образованию очередей, как в свое время за туалетной бумагой. Правительство США вместо своевременной помощи гражданам продолжает крутить по телевизору агитационные ролики, обвиняющие во всем происходящем Россию и Китай. Тем самым показывая, что уже не способно как-либо повлиять на происходящее. За последний месяц по официальным данным от граждан США поступило 3.3 миллиона заявок на получение пособия по безработице, что просто является не подъемной суммой даже для американского правительства, которое может напечатать доллары в любом объеме. Как считают эксперты если правительство США срочно не начнет принимать меры по предотвращению экономического кризиса и уменьшению числа безработных, Америку ожидают массовые беспорядки и полный хаос в стране, который приведет к большому числу жертв среди мирного населения. versiya.info Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: беспорядки, США, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 265 раз Комментарии