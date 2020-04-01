Нельзя доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе – президент Литвы 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что нельзя доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе, ситуация там значительно хуже.



"Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой", – заявил в среду журналистам глава государства у Министерства здравоохранения.



"Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются", – сказал он.



Он том, что управление кризисом коронавирусом в Беларуси не является хорошим, во вторник в сейме акцентировал и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, он также сказал, что рассматривается возможность ограничить все еще осуществляющиеся рейсы из Минска в Вильнюс. "Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой", – заявил в среду журналистам глава государства у Министерства здравоохранения."Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются", – сказал он.Он том, что управление кризисом коронавирусом в Беларуси не является хорошим, во вторник в сейме акцентировал и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, он также сказал, что рассматривается возможность ограничить все еще осуществляющиеся рейсы из Минска в Вильнюс.



"Я считаю, что замечание господина Линкявичюса совершенно своевременное, и если этот риск действительно ощутим, мы должны ограничить любые контакты со страной, которая в данный момент немного слишком расслабленно оценивает вспышку коронавируса и возможно, что в связи с этим ее ожидают тяжкие последствия", – утверждает Г. Науседа.







Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что ситуация с коронавирусом в Беларуси плохая, поэтому обсуждается возможность полётов из Минска в Вильнюс.



"Ещё и сегодня (имеют место - ред.) регулярные полёты, однако в силу других причин у нас возникает много сомнений, оставить ли их, потому что мы видим, что ситуация с вирусом в Беларуси, видимо, нехорошая, мягко говоря", - сказал министр на заседании парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) во вторник.



"Поэтому здесь уже нужно балансировать и в плане возможности возвращения через Минск, и в плане профилактической защиты этой артерии", - сказал он.



Регулярные рейсы в Вильнюс из Минска всё ещё выполняют самолёты авиакомпании "Белавиа".



Беларусь остаётся единственным государством в регионе, которое из-за пандемии коронавируса не закрыло свои границы.



"Как они управляются с кризисом, это очень странно, и весь мир удивляется", - сказал Л. Линкявичюс.



Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник сообщил о первой в стране смерти от коронавируса.



По ситуации на понедельник в Беларуси подтверждено 150 случая заражения коронавирусом COVID-19. По словам президента, следует ограничить контакты со страной, не контролирующей ситуацию, если риск действительно ощутим."Я считаю, что замечание господина Линкявичюса совершенно своевременное, и если этот риск действительно ощутим, мы должны ограничить любые контакты со страной, которая в данный момент немного слишком расслабленно оценивает вспышку коронавируса и возможно, что в связи с этим ее ожидают тяжкие последствия", – утверждает Г. Науседа.Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что ситуация с коронавирусом в Беларуси плохая, поэтому обсуждается возможность полётов из Минска в Вильнюс."Ещё и сегодня (имеют место - ред.) регулярные полёты, однако в силу других причин у нас возникает много сомнений, оставить ли их, потому что мы видим, что ситуация с вирусом в Беларуси, видимо, нехорошая, мягко говоря", - сказал министр на заседании парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) во вторник."Поэтому здесь уже нужно балансировать и в плане возможности возвращения через Минск, и в плане профилактической защиты этой артерии", - сказал он.Регулярные рейсы в Вильнюс из Минска всё ещё выполняют самолёты авиакомпании "Белавиа".Беларусь остаётся единственным государством в регионе, которое из-за пандемии коронавируса не закрыло свои границы."Как они управляются с кризисом, это очень странно, и весь мир удивляется", - сказал Л. Линкявичюс.Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник сообщил о первой в стране смерти от коронавируса.По ситуации на понедельник в Беларуси подтверждено 150 случая заражения коронавирусом COVID-19. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Беларуси Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Белоруссия — статья прочитана 242 раза Комментарии