Аппарат президента Литвы представил сейму кандидатуру в директоры ДГБ 🔊 Воспроизвести



Президентское ведомство во вторник представило сейму кандидатуру Дарюса Яунишкиса на второй срок полномочий (пять лет) на посту директора Департамента госбезопасности (ДГБ).



Представляя кандидата, советник президента Йонас Жукас обратил внимание на то, что Д. Яунишкис выработал новую стратегию деятельности ДГБ, кодекс этики сотрудников разведки, во время его пребывания на этой должности доверие к ДГБ в обществе выросло.



Президент Гитанас Науседа представил кандидатуру Д. Яунишкиса сразу после того, как парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) принял решение относительно деятельности разведывательного ведомства накануне президентских выборов, когда оно проверяло окружение кандидатов.



КНБО пришёл к выводу, что разведка не нарушила законы, однако призвал ДГБ усовершенствовать организацию работы и отказаться от устных поручений, всегда чётко указывать основание сбора информации и проверок. Президентское ведомство во вторник представило сейму кандидатуру Дарюса Яунишкиса на второй срок полномочий (пять лет) на посту директора Департамента госбезопасности (ДГБ).Представляя кандидата, советник президента Йонас Жукас обратил внимание на то, что Д. Яунишкис выработал новую стратегию деятельности ДГБ, кодекс этики сотрудников разведки, во время его пребывания на этой должности доверие к ДГБ в обществе выросло.Президент Гитанас Науседа представил кандидатуру Д. Яунишкиса сразу после того, как парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) принял решение относительно деятельности разведывательного ведомства накануне президентских выборов, когда оно проверяло окружение кандидатов.КНБО пришёл к выводу, что разведка не нарушила законы, однако призвал ДГБ усовершенствовать организацию работы и отказаться от устных поручений, всегда чётко указывать основание сбора информации и проверок.



В решении комитета говорится, что ДГБ проверял всех кандидатов и их окружение, а также других лиц, чтобы предотвратить вероятное влияние третьих стран на президентских выборах. Правоохрана, которая дала оценку представленному в документе материалу, констатировала, что преступления не было.



Й. Жукас сказал, что президент сам уделил много внимания тому, чтобы выяснить эту историю "до конца".



Осенью прошлого года президент и разведка тесто сотрудничали при осуществлении обмена шпионами между Литвой, Россией и Норвегией.



После продолжавшихся много месяцев переговоров и помилования президентов двух российских шпионов разведка обменяла их на двух граждан Литвы и гражданина Норвегии, которые были осуждены в России.



Й. Жукас сказал в сейме, что в этой операции сотрудничала и разведка США.



Согласно законам, президент должен получить одобрение сейма на назначение директора ДГБ.







Бывший председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас во вторник вернул директору Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюсу Яунишкусу вручённую ему ранее награду.



Член сейма сделал это на пленарном заседании парламента, когда Д. Яунишкис как кандидат в директоры ДГБ на второй срок отвечал на вопросы депутатов.



"Я тоже очень ценил вашу работу, пока не выяснилось, что по по устному поручению собираете информацию, используете многих сотрудников для сбора информации о не имеющих никакого отношения, ничем не связанных с угрозами наших деятелях бизнеса, культуры, искусства, СМИ", - сказал во вторник В. Бакас.



"Вы вручили мне награду за заслуги перед разведкой. Здесь (...) упоминалось, что принято много законов, которые укрепили разведку. Знаете, мы принимали эти законы не для того, чтобы вы следили за жителями Литвы, а для того, чтобы вы их оберегали от внешних угроз. Так что я хочу вернуть вам эту награду, потому что совершенно не согласен с тем, что вы делаете сейчас", - заявил парламентарий.



Д. Яунишкис никак этот шаг не прокомментировал.



Некоторое время назад В. Бакас требовал проведения парламентского расследования о вероятно незаконном сборе информации ДГБ во время президентской предвыборной кампании.



Сотрудник ДГБ в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма В. Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.



Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. В. Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.



ДГБ утверждает, что строго соблюдает законы и мог собирать информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы.



КНБО разбирался с этой ситуацией и в понедельник пришёл к выводу, что ДГБ действовать законно, проверяя окружение кандидатов в президенты, однако от устных поручений по проверке лиц следует отказаться. Комитет провёл расследование после того, как высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Г. Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.В решении комитета говорится, что ДГБ проверял всех кандидатов и их окружение, а также других лиц, чтобы предотвратить вероятное влияние третьих стран на президентских выборах. Правоохрана, которая дала оценку представленному в документе материалу, констатировала, что преступления не было.Й. Жукас сказал, что президент сам уделил много внимания тому, чтобы выяснить эту историю "до конца".Осенью прошлого года президент и разведка тесто сотрудничали при осуществлении обмена шпионами между Литвой, Россией и Норвегией.После продолжавшихся много месяцев переговоров и помилования президентов двух российских шпионов разведка обменяла их на двух граждан Литвы и гражданина Норвегии, которые были осуждены в России.Й. Жукас сказал в сейме, что в этой операции сотрудничала и разведка США.Согласно законам, президент должен получить одобрение сейма на назначение директора ДГБ.Бывший председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас во вторник вернул директору Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюсу Яунишкусу вручённую ему ранее награду.Член сейма сделал это на пленарном заседании парламента, когда Д. Яунишкис как кандидат в директоры ДГБ на второй срок отвечал на вопросы депутатов."Я тоже очень ценил вашу работу, пока не выяснилось, что по по устному поручению собираете информацию, используете многих сотрудников для сбора информации о не имеющих никакого отношения, ничем не связанных с угрозами наших деятелях бизнеса, культуры, искусства, СМИ", - сказал во вторник В. Бакас."Вы вручили мне награду за заслуги перед разведкой. Здесь (...) упоминалось, что принято много законов, которые укрепили разведку. Знаете, мы принимали эти законы не для того, чтобы вы следили за жителями Литвы, а для того, чтобы вы их оберегали от внешних угроз. Так что я хочу вернуть вам эту награду, потому что совершенно не согласен с тем, что вы делаете сейчас", - заявил парламентарий.Д. Яунишкис никак этот шаг не прокомментировал.Некоторое время назад В. Бакас требовал проведения парламентского расследования о вероятно незаконном сборе информации ДГБ во время президентской предвыборной кампании.Сотрудник ДГБ в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма В. Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. В. Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.ДГБ утверждает, что строго соблюдает законы и мог собирать информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы.КНБО разбирался с этой ситуацией и в понедельник пришёл к выводу, что ДГБ действовать законно, проверяя окружение кандидатов в президенты, однако от устных поручений по проверке лиц следует отказаться. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, политика Ключевые слова: дгб, расследование, слежка, КНБО, Ушацкас География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии