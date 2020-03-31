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В Грузии из-за коронавируса ввели сухой закон

Фото: РИА Новости


В Грузии с 31 марта до окончания введенного из-за коронавируса чрезвычайного положения (21 апреля) власти запретили работу всех объектов по реализации алкогольных напитков. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" и СТРАНА со ссылкой на постановлении правительства о мерах по предотвращению распространения нового коронавируса COVID-19.

"На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения", - говорится в документе.
При этом отмечается, что в течение всего периода действия режима ЧП, деятельность ресторанов, объектов общественного питания, в том числе действующих при предприятиях и организациях, допускается только обслуживанием с доставкой на место или вывозом продукта транспортным средством (т.н. "драйвом") без допуска потребителя в реализационное пространство.

Напомним, с 31 марта в Грузии введен всеобщий карантин. А с 21:00 до 06:00 действует комендантский час. Закрыты все торговые объекты, кроме продуктовых магазинов, аптек и отделений банков.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально выявлено 110 случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 278 пациентов, 21 человек выздоровел. В режиме карантина пребывают 4 тыс. 995 человек.
strana.ua
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Грузия, граница, запрет, алкоголь, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 31 марта, 19:45

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