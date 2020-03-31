В Грузии из-за коронавируса ввели сухой закон 🔊 Воспроизвести Фото: РИА Новости



В Грузии с 31 марта до окончания введенного из-за коронавируса чрезвычайного положения (21 апреля) власти запретили работу всех объектов по реализации алкогольных напитков. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" и



"На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения", - говорится в документе. В Грузии с 31 марта до окончания введенного из-за коронавируса чрезвычайного положения (21 апреля) власти запретили работу всех объектов по реализации алкогольных напитков. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" и СТРАНА со ссылкой на постановлении правительства о мерах по предотвращению распространения нового коронавируса COVID-19."На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения", - говорится в документе. При этом отмечается, что в течение всего периода действия режима ЧП, деятельность ресторанов, объектов общественного питания, в том числе действующих при предприятиях и организациях, допускается только обслуживанием с доставкой на место или вывозом продукта транспортным средством (т.н. "драйвом") без допуска потребителя в реализационное пространство.



Напомним, с 31 марта в Грузии введен всеобщий карантин. А с 21:00 до 06:00 действует комендантский час. Закрыты все торговые объекты, кроме продуктовых магазинов, аптек и отделений банков.



По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально выявлено 110 случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 278 пациентов, 21 человек выздоровел. В режиме карантина пребывают 4 тыс. 995 человек. strana.ua Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Грузия, граница, запрет, алкоголь, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 142 раза Комментарии