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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Во вторник вечером часть исторических зданий Вильнюса окрасится в цвета итальянского флага
В память о жертвах коронавируса в Италии во вторник вечером Президентский дворец, колокольня Кафедрального собора и памятник Три креста в Вильнюсе будут подсвечены цветами итальянского флага.
"Литва вместе с другими странами Евросоюза (ЕС) выражает глубокие соболезнования Италии в связи с потерей многих человеческих жизней из-за вируса. Каждый из нас должен сделать всё, чтобы избежать других жертв и остановить распространение вируса. В это трудное время я желаю семьям и близким жертв коронавируса во всём мире стойкости, выдержки и единства", - сказал для пресс-релиза президент Литвы Гитанас Науседа.
В Италии больше всего смертей от коронавируса в Европе - число жертв превышает 11 000. Во вторник в этой стране объявлен Национальный день траура в память жертв коронавируса.
В знак солидарности с итальянцами в полдень по итальянскому времени в кафедральных соборах всех епископств Литвы будут звонить колокола.
По последним данным, коронавирусом в Италии заразилось более 100 тыс. человек.
Категории: общество, чп и криминал
Комментарии
Ира
31 марта, 19:45
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Вот как надо помогать Италии. А русские "дураки" поперлись помогать серьезно. А ведь можно всего лишь вот так.
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Ира
31 марта, 19:49
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Я тоже сегодня Италии помогла, вывесила у себя в комнате итальянский флаг. Денег правда не отмыла... Подумала,до чего же русские примитивны.
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