Во вторник вечером часть исторических зданий Вильнюса окрасится в цвета итальянского флага 🔊 Воспроизвести



В память о жертвах коронавируса в Италии во вторник вечером Президентский дворец, колокольня Кафедрального собора и памятник Три креста в Вильнюсе будут подсвечены цветами итальянского флага.



"Литва вместе с другими странами Евросоюза (ЕС) выражает глубокие соболезнования Италии в связи с потерей многих человеческих жизней из-за вируса. Каждый из нас должен сделать всё, чтобы избежать других жертв и остановить распространение вируса. В это трудное время я желаю семьям и близким жертв коронавируса во всём мире стойкости, выдержки и единства", - сказал для пресс-релиза президент Литвы Гитанас Науседа.



В Италии больше всего смертей от коронавируса в Европе - число жертв превышает 11 000. Во вторник в этой стране объявлен Национальный день траура в память жертв коронавируса.



В знак солидарности с итальянцами в полдень по итальянскому времени в кафедральных соборах всех епископств Литвы будут звонить колокола.



По последним данным, коронавирусом в Италии заразилось более 100 тыс. человек. В память о жертвах коронавируса в Италии во вторник вечером Президентский дворец, колокольня Кафедрального собора и памятник Три креста в Вильнюсе будут подсвечены цветами итальянского флага."Литва вместе с другими странами Евросоюза (ЕС) выражает глубокие соболезнования Италии в связи с потерей многих человеческих жизней из-за вируса. Каждый из нас должен сделать всё, чтобы избежать других жертв и остановить распространение вируса. В это трудное время я желаю семьям и близким жертв коронавируса во всём мире стойкости, выдержки и единства", - сказал для пресс-релиза президент Литвы Гитанас Науседа.В Италии больше всего смертей от коронавируса в Европе - число жертв превышает 11 000. Во вторник в этой стране объявлен Национальный день траура в память жертв коронавируса.В знак солидарности с итальянцами в полдень по итальянскому времени в кафедральных соборах всех епископств Литвы будут звонить колокола.По последним данным, коронавирусом в Италии заразилось более 100 тыс. человек. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Китай, вирус, Италия, Солидарность, погибшие, пандемия География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 140 раз Комментарии