В Литве умер восьмой пациент с коронавирусом 🔊 Воспроизвести



В Литве во вторник умер восьмой человек, у которого установлен коронавирус, информировал Минздрав.



Сообщается, что этот пациент принадлежал к группе риска и был на лечении в вильнюсской университетской клинике Сантарос.



Это первая жертва коронавируса в Вильнюсе, ранее сообщалось о смертях от этого заболевания в Укмерге, Паневежисе и Клайпеде.



Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выразил соболезнования семье и близким.



Министр во вторник пообещал, что проверки умерших людей на коронавирус будут приоритетными. Об этом просил глава больницы Укмерге, когда у близких умерших в больнице возникли проблемы, когда они хотели забрать тела.



В Литве установлено 533 случаев коронавируса, восемь человек умерли, семь - выздоровели. В Литве во вторник умер восьмой человек, у которого установлен коронавирус, информировал Минздрав.Сообщается, что этот пациент принадлежал к группе риска и был на лечении в вильнюсской университетской клинике Сантарос.Это первая жертва коронавируса в Вильнюсе, ранее сообщалось о смертях от этого заболевания в Укмерге, Паневежисе и Клайпеде.Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выразил соболезнования семье и близким.Министр во вторник пообещал, что проверки умерших людей на коронавирус будут приоритетными. Об этом просил глава больницы Укмерге, когда у близких умерших в больнице возникли проблемы, когда они хотели забрать тела.В Литве установлено 533 случаев коронавируса, восемь человек умерли, семь - выздоровели. * * *



Как показывают различные модели, пика распространения коронавируса в Литве стоит ожидать в середине апреля или в начале мая, говорит главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.



"Некоторые учёные говорят, что у нас будет довольно интенсивное распространение в ближайшие две недели, другие модели показывают, что мы достигнем пика на десятой неделе эпидемии, если считать от первого установленного случая, то это может быть конец апреля - начало мая", - сказала Л. Ашоклене на пресс-конференции.



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В Литве коронавирусом заразились 64 медика, это составляет 12% всех случаев данного заболевания в стране, говорит главный эпидемиолог Лорета Ашоклене.



"Сейчас у нас 64 медика, у которых установлена коронавирусная инфекция, и из-за этой инфекции у нас изолировано 263 медика. Часть заболевших медиков в общей структуре заболевших составляет около 12%", - сказала Л. Ашоклене на пресс-конференции во вторник.



По её данным, в больницах лечится более 100 из 533 заболевших, их состояние особенно тяжёлое.



"Госпитализированных на сегодняшний день - 104 случая, среди которых 19 тяжёлых случаев и один из них особенно тяжёлый, который находится в реанимации, другим 18 тоже нужно лечение с кислородной маской", - сказала она. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, умершие, заболевшие География: Литва — статья прочитана 113 раз Комментарии