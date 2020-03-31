В Литве умер восьмой пациент с коронавирусом

В Литве во вторник умер восьмой человек, у которого установлен коронавирус, информировал Минздрав.
Сообщается, что этот пациент принадлежал к группе риска и был на лечении в вильнюсской университетской клинике Сантарос.
Это первая жертва коронавируса в Вильнюсе, ранее сообщалось о смертях от этого заболевания в Укмерге, Паневежисе и Клайпеде.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выразил соболезнования семье и близким.
Министр во вторник пообещал, что проверки умерших людей на коронавирус будут приоритетными. Об этом просил глава больницы Укмерге, когда у близких умерших в больнице возникли проблемы, когда они хотели забрать тела.
В Литве установлено 533 случаев коронавируса, восемь человек умерли, семь - выздоровели.
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Как показывают различные модели, пика распространения коронавируса в Литве стоит ожидать в середине апреля или в начале мая, говорит главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.
"Некоторые учёные говорят, что у нас будет довольно интенсивное распространение в ближайшие две недели, другие модели показывают, что мы достигнем пика на десятой неделе эпидемии, если считать от первого установленного случая, то это может быть конец апреля - начало мая", - сказала Л. Ашоклене на пресс-конференции.
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В Литве коронавирусом заразились 64 медика, это составляет 12% всех случаев данного заболевания в стране, говорит главный эпидемиолог Лорета Ашоклене.
"Сейчас у нас 64 медика, у которых установлена коронавирусная инфекция, и из-за этой инфекции у нас изолировано 263 медика. Часть заболевших медиков в общей структуре заболевших составляет около 12%", - сказала Л. Ашоклене на пресс-конференции во вторник.
По её данным, в больницах лечится более 100 из 533 заболевших, их состояние особенно тяжёлое.
"Госпитализированных на сегодняшний день - 104 случая, среди которых 19 тяжёлых случаев и один из них особенно тяжёлый, который находится в реанимации, другим 18 тоже нужно лечение с кислородной маской", - сказала она.
Как показывают различные модели, пика распространения коронавируса в Литве стоит ожидать в середине апреля или в начале мая, говорит главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.
"Некоторые учёные говорят, что у нас будет довольно интенсивное распространение в ближайшие две недели, другие модели показывают, что мы достигнем пика на десятой неделе эпидемии, если считать от первого установленного случая, то это может быть конец апреля - начало мая", - сказала Л. Ашоклене на пресс-конференции.
* * *
В Литве коронавирусом заразились 64 медика, это составляет 12% всех случаев данного заболевания в стране, говорит главный эпидемиолог Лорета Ашоклене.
"Сейчас у нас 64 медика, у которых установлена коронавирусная инфекция, и из-за этой инфекции у нас изолировано 263 медика. Часть заболевших медиков в общей структуре заболевших составляет около 12%", - сказала Л. Ашоклене на пресс-конференции во вторник.
По её данным, в больницах лечится более 100 из 533 заболевших, их состояние особенно тяжёлое.
"Госпитализированных на сегодняшний день - 104 случая, среди которых 19 тяжёлых случаев и один из них особенно тяжёлый, который находится в реанимации, другим 18 тоже нужно лечение с кислородной маской", - сказала она.