Sabah Турция : коронапереворот, потрясший Атлантику 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Francisco Seco



Распространение коронавируса для США сродни чернобыльской катастрофе, которая стала отправной точкой развала СССР, пишет автор. Европейское единство также дало трещину. На фоне падения Запада усиливают свое влияние пять государств. Как «коронакризис» формирует новую мировую систему, читайте в статье.



Кризис с коронавирусом, свирепствующий во всем мире, уже сейчас начал менять и формировать новую международную систему. Как и раньше, поначалу преобразование мирового порядка будет происходить медленно, а затем начнутся процессы радикальной трансформации.



Например, Суэцкий кризис 1956 года внезапно перевернул с ног на голову баланс сил на Ближнем Востоке. Великобритания, чья гегемония после Второй мировой войны постепенно пошла на спад, с Суэцким кризисом была вынуждена уступить США свое место в исламском мире и на мировой арене. Кризис с коронавирусом, свирепствующий во всем мире, уже сейчас начал менять и формировать новую международную систему. Как и раньше, поначалу преобразование мирового порядка будет происходить медленно, а затем начнутся процессы радикальной трансформации.Например, Суэцкий кризис 1956 года внезапно перевернул с ног на голову баланс сил на Ближнем Востоке. Великобритания, чья гегемония после Второй мировой войны постепенно пошла на спад, с Суэцким кризисом была вынуждена уступить США свое место в исламском мире и на мировой арене.



После 1945 года Атлантика под руководством США установила мировую гегемонию во всех отношениях. Эта гегемония опиралась не только на военную мощь, материальное богатство и демократические ценности США и Европы. Наиболее важными факторами, которые делали США центром притяжения в мире и оправдывали их гегемонию, была основанная на координации история успеха в противодействии кризисам как внутри страны, так и вовне.



Однако коронакризис подорвал три важнейших столпа мировой мощи США. Качество управления, которое США демонстрировали во внутренней политике, стратегическое видение, приносившее глобальную пользу, а также способность к мировому лидерству при управлении кризисами и решении проблем отныне полностью утрачены.



Коронакризис в некотором смысле превратился для Атлантики в чернобыльскую катастрофу, которая открыла путь к развалу СССР.



Хотя с обнаружением первого случая заражения в Ухане американская администрация и СМИ, издавая победные кличи, называли коронакризис «Чернобылем для Китая». Однако все пошло совсем не так. Картина кризиса кардинально изменилась. Уже сейчас в мире обсуждается вопрос: «Как Восток победил Запад в войне против коронавируса?»



Не стоит забывать, что величайшей катастрофой, особенно при эпидемических заболеваниях, является потеря ценностей, которые делают человека человеком. И западный мир провалил этот экзамен на достоинство и совесть.



В этой связи Италия, которая платит тяжелую цену, по праву проявляет резкую реакцию в отношении Европейского союза, бросившего ее в одиночестве.



Так, бывший вице-премьер Италии Маттео Сальвини (Matteo Salvini) заявил, что ЕС — это не «союз», это «гнездо змей и шакалов». Сальвини отметил: «Сначала мы победим вирус, а потом подумаем и, если нужно, попрощаемся, даже не поблагодарив», — объявив тем самым о крахе проекта ЕС.



Важную роль в этом провале сыграли прежде всего социальное расслоение и плохое политическое руководство на Западе. По этой причине самое большое количество случаев заболевания и смертей наблюдается в таких странах, как США, Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания. Кризис доверия между западными обществами и их правительствами еще более углубился.



А страны Азии добились невероятного успеха. То, что азиатские страны обладают динамичной системой здравоохранения и лидерами, каждый из которых внушает доверие, сыграло важную роль в борьбе с кризисом. Азиатские лидеры мобилизовали буквально все силы, чтобы организовать свои народы и поставить во главу угла здоровье общества.



Поэтому коронаураган, потрясший Атлантику, повлечет за собой глубокий регресс не только с точки зрения экономической структуры западных стран, но и их дальнейшего политического будущего.



Ведь стало очевидно, что западных политиков, которые руководствуются понятием «коллективный иммунитет», что является ультраверсией социального дарвинизма, заботит вовсе не их народ, а следующие выборы, и поэтому они не решаются принимать жизненно важные меры.



Тем не менее коронаураган поставил с ног на голову эти мелочные расчеты… Вот почему во время критических событий любое колебание сразу же превращается в гигантскую волну, которая меняет большую игру на глобальном уровне…



Автор: Берджан Тутар (Bercan Tutar) для Sabah, Турция, перевод Сейчас международная система проходит аналогичный процесс. В отличие от ЕС и США, которые не выдерживают испытание борьбой с коронавирусом, азиатские страны во главе с Китаем, Россией, Японией, Южной Кореей и Турцией усиливают свое влияние в глобальном масштабе.После 1945 года Атлантика под руководством США установила мировую гегемонию во всех отношениях. Эта гегемония опиралась не только на военную мощь, материальное богатство и демократические ценности США и Европы. Наиболее важными факторами, которые делали США центром притяжения в мире и оправдывали их гегемонию, была основанная на координации история успеха в противодействии кризисам как внутри страны, так и вовне.Однако коронакризис подорвал три важнейших столпа мировой мощи США. Качество управления, которое США демонстрировали во внутренней политике, стратегическое видение, приносившее глобальную пользу, а также способность к мировому лидерству при управлении кризисами и решении проблем отныне полностью утрачены.Коронакризис в некотором смысле превратился для Атлантики в чернобыльскую катастрофу, которая открыла путь к развалу СССР.Хотя с обнаружением первого случая заражения в Ухане американская администрация и СМИ, издавая победные кличи, называли коронакризис «Чернобылем для Китая». Однако все пошло совсем не так. Картина кризиса кардинально изменилась. Уже сейчас в мире обсуждается вопрос:Не стоит забывать, что величайшей катастрофой, особенно при эпидемических заболеваниях, является потеря ценностей, которые делают человека человеком. И западный мир провалил этот экзамен на достоинство и совесть.В этой связи Италия, которая платит тяжелую цену, по праву проявляет резкую реакцию в отношении Европейского союза, бросившего ее в одиночестве.Так, бывший вице-премьер Италии Маттео Сальвини (Matteo Salvini) заявил, что ЕС — это не «союз», это «гнездо змей и шакалов». Сальвини отметил: «Сначала мы победим вирус, а потом подумаем и, если нужно, попрощаемся, даже не поблагодарив», — объявив тем самым о крахе проекта ЕС.Важную роль в этом провале сыграли прежде всего социальное расслоение и плохое политическое руководство на Западе. По этой причине самое большое количество случаев заболевания и смертей наблюдается в таких странах, как США, Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания. Кризис доверия между западными обществами и их правительствами еще более углубился.А страны Азии добились невероятного успеха. То, что азиатские страны обладают динамичной системой здравоохранения и лидерами, каждый из которых внушает доверие, сыграло важную роль в борьбе с кризисом. Азиатские лидеры мобилизовали буквально все силы, чтобы организовать свои народы и поставить во главу угла здоровье общества.Поэтому коронаураган, потрясший Атлантику, повлечет за собой глубокий регресс не только с точки зрения экономической структуры западных стран, но и их дальнейшего политического будущего.Ведь стало очевидно, что западных политиков, которые руководствуются понятием «коллективный иммунитет», что является ультраверсией социального дарвинизма, заботит вовсе не их народ, а следующие выборы, и поэтому они не решаются принимать жизненно важные меры.Тем не менее коронаураган поставил с ног на голову эти мелочные расчеты… Вот почему во время критических событий любое колебание сразу же превращается в гигантскую волну, которая меняет большую игру на глобальном уровне…Автор: Берджан Тутар (Bercan Tutar) для Sabah, Турция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: аналитика, граница, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 224 раза Комментарии