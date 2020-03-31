Загрузка... В России рассказали о препарате от коронавируса 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Кирилл Каллиников



Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, сообщает



"Мефлохин" и гидрохлорид — аналоги обозначенных препаратов хинина против малярии, но существенно меньшей токсичности, легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием, то есть уже в микроконцентрациях (десять миллимоль на литр) этот препарат вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани", — сказала Скворцова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости "Мефлохин" и гидрохлорид — аналоги обозначенных препаратов хинина против малярии, но существенно меньшей токсичности, легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием, то есть уже в микроконцентрациях (десять миллимоль на литр) этот препарат вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани", — сказала Скворцова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она уточнила, что ФМБА проводит исследования препарата вместе с Институтом микробиологии Министерства обороны.



У Федерального медико-биологического агентства есть около трех тысяч упаковок "Мефлохина" для проведения клинических исследований, отметила Скворцова. ФМБА готово передать препарат в больницу в Коммунарке.



Глава агентства отметила, что препарат может быть эффективен не только для лечения, но и для профилактики.



"Если это подтвердится в клинических исследованиях, то у нас появится эффективное средство", — подчеркнула Скворцова.



ФМБА ранее разработало схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата "Мефлохин".



Пандемия COVID-19, объявленная 11 марта, охватила 177 стран. Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. По информации ВОЗ, в мире обнаружено уже более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек скончались.



Сложная ситуация с коронавирусом складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. В Китае, где началось распространение COVID-19, накануне заявили о прекращении эпидемии. Загрузка... РИА Новости Категории: чп и криминал, здоровье, образование Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, пандемия География: Россия — статья прочитана 53 раза Комментарии