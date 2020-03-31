В России рассказали о препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.
"Мефлохин" и гидрохлорид — аналоги обозначенных препаратов хинина против малярии, но существенно меньшей токсичности, легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием, то есть уже в микроконцентрациях (десять миллимоль на литр) этот препарат вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани", — сказала Скворцова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она уточнила, что ФМБА проводит исследования препарата вместе с Институтом микробиологии Министерства обороны.
У Федерального медико-биологического агентства есть около трех тысяч упаковок "Мефлохина" для проведения клинических исследований, отметила Скворцова. ФМБА готово передать препарат в больницу в Коммунарке.
Глава агентства отметила, что препарат может быть эффективен не только для лечения, но и для профилактики.
"Если это подтвердится в клинических исследованиях, то у нас появится эффективное средство", — подчеркнула Скворцова.
ФМБА ранее разработало схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата "Мефлохин".
Пандемия COVID-19, объявленная 11 марта, охватила 177 стран. Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. По информации ВОЗ, в мире обнаружено уже более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек скончались.
Сложная ситуация с коронавирусом складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. В Китае, где началось распространение COVID-19, накануне заявили о прекращении эпидемии.
У Федерального медико-биологического агентства есть около трех тысяч упаковок "Мефлохина" для проведения клинических исследований, отметила Скворцова. ФМБА готово передать препарат в больницу в Коммунарке.
Глава агентства отметила, что препарат может быть эффективен не только для лечения, но и для профилактики.
"Если это подтвердится в клинических исследованиях, то у нас появится эффективное средство", — подчеркнула Скворцова.
ФМБА ранее разработало схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата "Мефлохин".
Пандемия COVID-19, объявленная 11 марта, охватила 177 стран. Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. По информации ВОЗ, в мире обнаружено уже более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек скончались.
Сложная ситуация с коронавирусом складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. В Китае, где началось распространение COVID-19, накануне заявили о прекращении эпидемии.