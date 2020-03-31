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Трамп заявил, что Россия в связи с коронавирусом прислала США самолет с медоборудованием
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Россия в связи с пандемией COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) направила США самолет с медицинским оборудованием, сообщает ТАСС.
"У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи . Россия прислала нам очень и очень большой самолет медицинского оборудования. Это очень мило", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме. Другие подробности относительно помощи со стороны РФ глава вашингтонской администрации не привел.
"Другие страны прислали нам что-то. Я был очень удивлен, приятно удивлен", - добавил глава Белого дома.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,9 тыс. человек.
ТАСС
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
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