Трамп заявил, что Россия в связи с коронавирусом прислала США самолет с медоборудованием 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп © AP Photo/Patrick Semansky



Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Россия в связи с пандемией COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) направила США самолет с медицинским оборудованием, сообщает



"У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи . Россия прислала нам очень и очень большой самолет медицинского оборудования. Это очень мило", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме. Другие подробности относительно помощи со стороны РФ глава вашингтонской администрации не привел.



"Другие страны прислали нам что-то. Я был очень удивлен, приятно удивлен", - добавил глава Белого дома.



По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,9 тыс. человек. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Россия в связи с пандемией COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) направила США самолет с медицинским оборудованием, сообщает ТАСС "У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи . Россия прислала нам очень и очень большой самолет медицинского оборудования. Это очень мило", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме. Другие подробности относительно помощи со стороны РФ глава вашингтонской администрации не привел."Другие страны прислали нам что-то. Я был очень удивлен, приятно удивлен", - добавил глава Белого дома.По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,9 тыс. человек. ТАСС Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: помощь, Россия, Трамп, США, пандемия, Китай, вирус — статья прочитана 100 раз Комментарии