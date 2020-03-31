Остров пингвинов 🔊 Воспроизвести Рафаэль МУКСИНОВ







Так называется произведение А.Франса - один из забытых шедевров сатиры в мировой литературе. Первоначально это был небольшой рассказ, опубликованный в 1905 году. В окончательной редакции роман вышел в 1908 году.



Анатоль Франс (1844-1924) французский писатель, лауреат Нобелевской премии, член Французской академии, кавалер Ордена Почетного легиона. Похоронен в усыпальнице великих людей Франции.



В книге - дух свободомыслия и ненависть к мракобесию. Это насмешливо-ироничный, шаржированный роман-пародия, гипербола, гротеск, беспощадный памфлет против пороков современной цивилизации, высмеивание официальной историографии, критика бессмысленного собирания исторических фактов и официальных учебников истории. Анатоль Франс (1844-1924) французский писатель, лауреат Нобелевской премии, член Французской академии, кавалер Ордена Почетного легиона. Похоронен в усыпальнице великих людей Франции.В книге - дух свободомыслия и ненависть к мракобесию. Это насмешливо-ироничный, шаржированный роман-пародия, гипербола, гротеск, беспощадный памфлет против пороков современной цивилизации, высмеивание официальной историографии, критика бессмысленного собирания исторических фактов и официальных учебников истории.



«Жизнь народа соткана из преступлений, бедствий и безумств». И «Мертвые обладают только тем бытием, каким их наделяют живые». «Мы постоянно изображаем события либо пристрастно, либо слишком вольно».



В произведении содержится осмеяние идеи разумности и незыблемости существующей власти продажных и алчных людей, авантюристов, бездарностей и пройдох.



Здесь многие политики, далеко уступая некоторым своим соперникам в отношении таланта, образования и авторитета, значительно превосходят их в искусстве кулуарных интриг. Многие из них пользуются уважением только из-за своего безобразия и наглости.



В стране пингвинов процветает флюгерство: «Ипполит Серес легко мог бы стать и во главе радикалов, и во главе социалистов, и во главе антиклерикалов».



Первый король Острова пингвинов - сын разбойника и вора.



Орброза, женщина с пониженной социальной ответственностью, пользовалась у пингвинов всеобщим почитанием, а после кончины своей была причислена к лику святых и стала небесной покровительницей Пингвинии.



Все верно: «Любому режиму нужны герои. Предпочтительно - мертвые», - писал возможный единомышленник А.Франса, немецкий писатель З.Графф.



Тринко - величайший воитель всех времен и народов, оставил после себя Пингвинию обнищавшей и обезлюдевшей, остались одни горбатые да хромые. «Зато он принес нам славу!» - считают жители острова .



Герцог Жан де Босено однажды во время фейерверка запустил одной даме руку под юбку без какого-либо протеста с ее стороны. Король, проходя мимо и увидев это, произнес: «И такое бывает!». Эти три слова стали девизом на гербе Босено.



Свиноторговец в парламенте Пингвинии требует объявления войны правительству Изумрудной республики, «которая на всех рынках мира нагло оспаривает у наших свиней гегемонию на окорока и колбасы».



Почему же так прискорбно идут дела на острове!? Ответ автора произведения прост: «Пингвинское правительство ничего не знало, ничего не хотело, ничего не могло».



Гордость любого государства - выстраданная и завоеванная ею демократия. «А Пингвиния была государством демократическим. Но пингвинская демократия не была независима, - она повиновалась финансовой олигархии, которая создавала общественное мнение при помощи газет и держала в своих руках депутатов, министров и президента».



Разумеется, в демократических государствах ничего так не ценят, как знатность происхождения, а социальная справедливость заключается в том, чтобы защищать богатство. Поэтому естественно, что у тех, кто производил предметы первой необходимости, их совсем не было, зато у тех, кто их не производил, они были в избытке. Таковы непреложные законы экономики и настоящей социальной справедливости на острове Пингвинов!



Любопытно, что у культа богатства были тоже свои мученики. Так, один миллиардер-пингвин предпочел умереть, чем поступиться ничтожной частицей своего достояния.



Характер отношений между соседями прекрасно отражен в следующем диалоге героев романа:



- Вы не любите пингвинов?



- Ненавидим!



- По какой же причине вы их ненавидите?



- Что за вопрос! Разве дельфины не соседи пингвинам?



- Соседи.



- Ну вот поэтому-то пингвины и ненавидят дельфинов.



- Разве это причина для ненависти?



- Разумеется. Сосед - значит, враг.



Британский священник Уильям Ралф Индж вторит А. Франсу: «Нация есть сообщество людей, которых объединяют иллюзии об общих предках и общая ненависть к соседям».



Что-то узнаваемое читаем и о международных экономических отношениях жителей острова Пингвинов: «В Третьей Зеландии мы перебили две трети жителей, чтобы принудить остальных покупать у нас зонтики и подтяжки».



Идея плюрализма мнений, судя по истории Пингвинии, никогда не пользовалась здесь особым успехом и популярностью. Так, «счастливому единодушию паствы, несомненно, способствовало одно обыкновение, которого придерживалась пингвинская церковь, - немедленно сжигать всякого инакомыслящего».



«Католики стали истреблять протестантов, протестанты стали истреблять католиков - таковы были первые достижения свободной мысли».







Аннотация романа «Остров пингвинов» была бы неполной без описания ее восхитительной судебной системы на примере дела о краже Пиро 80 тыс. копен сена.



У судей была твердая уверенность в виновности Пиро так как… не было никаких доказательств.



Согласно их убеждению, лучший способ доказательства - не иметь доказательств. Тогда никто и оспаривать их не будет!



Виновность Пиро была неопровержима, потому что нечего было опровергать: 80 тыс. копен сена никогда не существовали!



«Этот процесс - просто шедевр: он создан из ничего», - сказал Греток генералу Пантеру.



Что дальше? Пиро виновен, раз он осужден!



Читателям важно помнить и такую важную деталь: в деле Пиро нет документов поддельных, есть «обработанные» документы всех цветов и оттенков на бумаге всевозможного формата от листочка размером менее одного квадратного миллиметра и до 70 метров в длину и 0,99 см в ширину.



Общее число документов против Пиро составило 14.626.321 единиц. Приступив к их изучению, советник Шоспье обнаружил объявления галантерейных магазинов, газеты, картинки модных журналов, школьные тетрадки, наждачную бумагу, игральные карты и ни одного документа, который бы имел хоть какое-либо отношение к Пиро!



Невинно осужденный, к счастью, был оправдан!



Какой же вывод следует из этого судебного процесса для жителей острова?



«Человеческое правосудие должно быть почитаемо даже в своих заблуждениях, неизбежно вытекающих из его несовершенной и ограниченной природы». Не больше и не меньше!



P.S. «Цивилизованность нации определяется ее способностью смеяться над собой», - утверждал американский писатель Питер де Врайз. Анатоль Франс посмеялся, но это не всё: в конце концов он вышел из Французской Академии и вернул правительству орден Почетного Легиона, а Нобелевскую премию раздал голодающим.



Читал роман Рафаэль МУКСИНОВ Оценивая суть человеческой истории, А. Франс приходит к неутешительным выводам:«Жизнь народа соткана из преступлений, бедствий и безумств». И «Мертвые обладают только тем бытием, каким их наделяют живые». «Мы постоянно изображаем события либо пристрастно, либо слишком вольно».В произведении содержится осмеяние идеи разумности и незыблемости существующей власти продажных и алчных людей, авантюристов, бездарностей и пройдох.Здесь многие политики, далеко уступая некоторым своим соперникам в отношении таланта, образования и авторитета, значительно превосходят их в искусстве кулуарных интриг. Многие из них пользуются уважением только из-за своего безобразия и наглости.В стране пингвинов процветает флюгерство: «Ипполит Серес легко мог бы стать и во главе радикалов, и во главе социалистов, и во главе антиклерикалов».Первый король Острова пингвинов - сын разбойника и вора.Орброза, женщина с пониженной социальной ответственностью, пользовалась у пингвинов всеобщим почитанием, а после кончины своей была причислена к лику святых и стала небесной покровительницей Пингвинии.Все верно: «Любому режиму нужны герои. Предпочтительно - мертвые», - писал возможный единомышленник А.Франса, немецкий писатель З.Графф.Тринко - величайший воитель всех времен и народов, оставил после себя Пингвинию обнищавшей и обезлюдевшей, остались одни горбатые да хромые. «Зато он принес нам славу!» - считают жители острова .Герцог Жан де Босено однажды во время фейерверка запустил одной даме руку под юбку без какого-либо протеста с ее стороны. Король, проходя мимо и увидев это, произнес: «И такое бывает!». Эти три слова стали девизом на гербе Босено.Свиноторговец в парламенте Пингвинии требует объявления войны правительству Изумрудной республики, «которая на всех рынках мира нагло оспаривает у наших свиней гегемонию на окорока и колбасы».Почему же так прискорбно идут дела на острове!? Ответ автора произведения прост: «Пингвинское правительство ничего не знало, ничего не хотело, ничего не могло».Гордость любого государства - выстраданная и завоеванная ею демократия. «А Пингвиния была государством демократическим. Но пингвинская демократия не была независима, - она повиновалась финансовой олигархии, которая создавала общественное мнение при помощи газет и держала в своих руках депутатов, министров и президента».Разумеется, в демократических государствах ничего так не ценят, как знатность происхождения, а социальная справедливость заключается в том, чтобы защищать богатство. Поэтому естественно, что у тех, кто производил предметы первой необходимости, их совсем не было, зато у тех, кто их не производил, они были в избытке. Таковы непреложные законы экономики и настоящей социальной справедливости на острове Пингвинов!Любопытно, что у культа богатства были тоже свои мученики. Так, один миллиардер-пингвин предпочел умереть, чем поступиться ничтожной частицей своего достояния.Характер отношений между соседями прекрасно отражен в следующем диалоге героев романа:- Вы не любите пингвинов?- Ненавидим!- По какой же причине вы их ненавидите?- Что за вопрос! Разве дельфины не соседи пингвинам?- Соседи.- Ну вот поэтому-то пингвины и ненавидят дельфинов.- Разве это причина для ненависти?- Разумеется. Сосед - значит, враг.Британский священник Уильям Ралф Индж вторит А. Франсу: «Нация есть сообщество людей, которых объединяют иллюзии об общих предках и общая ненависть к соседям».Что-то узнаваемое читаем и о международных экономических отношениях жителей острова Пингвинов: «В Третьей Зеландии мы перебили две трети жителей, чтобы принудить остальных покупать у нас зонтики и подтяжки».Идея плюрализма мнений, судя по истории Пингвинии, никогда не пользовалась здесь особым успехом и популярностью. Так, «счастливому единодушию паствы, несомненно, способствовало одно обыкновение, которого придерживалась пингвинская церковь, - немедленно сжигать всякого инакомыслящего».«Католики стали истреблять протестантов, протестанты стали истреблять католиков - таковы были первые достижения свободной мысли».В этом мире во все времена кого-то периодически посещает мысль о собственной исключительности, основанной на чувстве собственного превосходства. Было такое и в Пингвинии: «Мысль о том, что они принадлежат к прекраснейшей из всех рас на свете и составляют в ней прекраснейшее из семейств, внушает им благородную гордость, неукротимое мужество и ненависть ко всему человечеству».Аннотация романа «Остров пингвинов» была бы неполной без описания ее восхитительной судебной системы на примере дела о краже Пиро 80 тыс. копен сена.У судей была твердая уверенность в виновности Пиро так как… не было никаких доказательств.Согласно их убеждению, лучший способ доказательства - не иметь доказательств. Тогда никто и оспаривать их не будет!Виновность Пиро была неопровержима, потому что нечего было опровергать: 80 тыс. копен сена никогда не существовали!«Этот процесс - просто шедевр: он создан из ничего», - сказал Греток генералу Пантеру.Что дальше? Пиро виновен, раз он осужден!Читателям важно помнить и такую важную деталь: в деле Пиро нет документов поддельных, есть «обработанные» документы всех цветов и оттенков на бумаге всевозможного формата от листочка размером менее одного квадратного миллиметра и до 70 метров в длину и 0,99 см в ширину.Общее число документов против Пиро составило 14.626.321 единиц. Приступив к их изучению, советник Шоспье обнаружил объявления галантерейных магазинов, газеты, картинки модных журналов, школьные тетрадки, наждачную бумагу, игральные карты и ни одного документа, который бы имел хоть какое-либо отношение к Пиро!Невинно осужденный, к счастью, был оправдан!Какой же вывод следует из этого судебного процесса для жителей острова?«Человеческое правосудие должно быть почитаемо даже в своих заблуждениях, неизбежно вытекающих из его несовершенной и ограниченной природы». Не больше и не меньше!«Цивилизованность нации определяется ее способностью смеяться над собой», - утверждал американский писатель Питер де Врайз. Анатоль Франс посмеялся, но это не всё: в конце концов он вышел из Французской Академии и вернул правительству орден Почетного Легиона, а Нобелевскую премию раздал голодающим. Категории: общество, культура Ключевые слова: Рафаэль Муксинов, Остров пингвинов — статья прочитана 134 раза Комментарии