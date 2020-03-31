Остров пингвинов

Так называется произведение А.Франса - один из забытых шедевров сатиры в мировой литературе. Первоначально это был небольшой рассказ, опубликованный в 1905 году. В окончательной редакции роман вышел в 1908 году.
Анатоль Франс (1844-1924) французский писатель, лауреат Нобелевской премии, член Французской академии, кавалер Ордена Почетного легиона. Похоронен в усыпальнице великих людей Франции.
В книге - дух свободомыслия и ненависть к мракобесию. Это насмешливо-ироничный, шаржированный роман-пародия, гипербола, гротеск, беспощадный памфлет против пороков современной цивилизации, высмеивание официальной историографии, критика бессмысленного собирания исторических фактов и официальных учебников истории.
Оценивая суть человеческой истории, А. Франс приходит к неутешительным выводам:
«Жизнь народа соткана из преступлений, бедствий и безумств». И «Мертвые обладают только тем бытием, каким их наделяют живые». «Мы постоянно изображаем события либо пристрастно, либо слишком вольно».
В произведении содержится осмеяние идеи разумности и незыблемости существующей власти продажных и алчных людей, авантюристов, бездарностей и пройдох.
Здесь многие политики, далеко уступая некоторым своим соперникам в отношении таланта, образования и авторитета, значительно превосходят их в искусстве кулуарных интриг. Многие из них пользуются уважением только из-за своего безобразия и наглости.
В стране пингвинов процветает флюгерство: «Ипполит Серес легко мог бы стать и во главе радикалов, и во главе социалистов, и во главе антиклерикалов».
Первый король Острова пингвинов - сын разбойника и вора.
Орброза, женщина с пониженной социальной ответственностью, пользовалась у пингвинов всеобщим почитанием, а после кончины своей была причислена к лику святых и стала небесной покровительницей Пингвинии.
Все верно: «Любому режиму нужны герои. Предпочтительно - мертвые», - писал возможный единомышленник А.Франса, немецкий писатель З.Графф.
Тринко - величайший воитель всех времен и народов, оставил после себя Пингвинию обнищавшей и обезлюдевшей, остались одни горбатые да хромые. «Зато он принес нам славу!» - считают жители острова .
Герцог Жан де Босено однажды во время фейерверка запустил одной даме руку под юбку без какого-либо протеста с ее стороны. Король, проходя мимо и увидев это, произнес: «И такое бывает!». Эти три слова стали девизом на гербе Босено.
Свиноторговец в парламенте Пингвинии требует объявления войны правительству Изумрудной республики, «которая на всех рынках мира нагло оспаривает у наших свиней гегемонию на окорока и колбасы».
Почему же так прискорбно идут дела на острове!? Ответ автора произведения прост: «Пингвинское правительство ничего не знало, ничего не хотело, ничего не могло».
Гордость любого государства - выстраданная и завоеванная ею демократия. «А Пингвиния была государством демократическим. Но пингвинская демократия не была независима, - она повиновалась финансовой олигархии, которая создавала общественное мнение при помощи газет и держала в своих руках депутатов, министров и президента».
Разумеется, в демократических государствах ничего так не ценят, как знатность происхождения, а социальная справедливость заключается в том, чтобы защищать богатство. Поэтому естественно, что у тех, кто производил предметы первой необходимости, их совсем не было, зато у тех, кто их не производил, они были в избытке. Таковы непреложные законы экономики и настоящей социальной справедливости на острове Пингвинов!
Любопытно, что у культа богатства были тоже свои мученики. Так, один миллиардер-пингвин предпочел умереть, чем поступиться ничтожной частицей своего достояния.
Характер отношений между соседями прекрасно отражен в следующем диалоге героев романа:
- Вы не любите пингвинов?
- Ненавидим!
- По какой же причине вы их ненавидите?
- Что за вопрос! Разве дельфины не соседи пингвинам?
- Соседи.
- Ну вот поэтому-то пингвины и ненавидят дельфинов.
- Разве это причина для ненависти?
- Разумеется. Сосед - значит, враг.
Британский священник Уильям Ралф Индж вторит А. Франсу: «Нация есть сообщество людей, которых объединяют иллюзии об общих предках и общая ненависть к соседям».
Что-то узнаваемое читаем и о международных экономических отношениях жителей острова Пингвинов: «В Третьей Зеландии мы перебили две трети жителей, чтобы принудить остальных покупать у нас зонтики и подтяжки».
Идея плюрализма мнений, судя по истории Пингвинии, никогда не пользовалась здесь особым успехом и популярностью. Так, «счастливому единодушию паствы, несомненно, способствовало одно обыкновение, которого придерживалась пингвинская церковь, - немедленно сжигать всякого инакомыслящего».
«Католики стали истреблять протестантов, протестанты стали истреблять католиков - таковы были первые достижения свободной мысли».
Аннотация романа «Остров пингвинов» была бы неполной без описания ее восхитительной судебной системы на примере дела о краже Пиро 80 тыс. копен сена.
У судей была твердая уверенность в виновности Пиро так как… не было никаких доказательств.
Согласно их убеждению, лучший способ доказательства - не иметь доказательств. Тогда никто и оспаривать их не будет!
Виновность Пиро была неопровержима, потому что нечего было опровергать: 80 тыс. копен сена никогда не существовали!
«Этот процесс - просто шедевр: он создан из ничего», - сказал Греток генералу Пантеру.
Что дальше? Пиро виновен, раз он осужден!
Читателям важно помнить и такую важную деталь: в деле Пиро нет документов поддельных, есть «обработанные» документы всех цветов и оттенков на бумаге всевозможного формата от листочка размером менее одного квадратного миллиметра и до 70 метров в длину и 0,99 см в ширину.
Общее число документов против Пиро составило 14.626.321 единиц. Приступив к их изучению, советник Шоспье обнаружил объявления галантерейных магазинов, газеты, картинки модных журналов, школьные тетрадки, наждачную бумагу, игральные карты и ни одного документа, который бы имел хоть какое-либо отношение к Пиро!
Невинно осужденный, к счастью, был оправдан!
Какой же вывод следует из этого судебного процесса для жителей острова?
«Человеческое правосудие должно быть почитаемо даже в своих заблуждениях, неизбежно вытекающих из его несовершенной и ограниченной природы». Не больше и не меньше!
P.S. «Цивилизованность нации определяется ее способностью смеяться над собой», - утверждал американский писатель Питер де Врайз. Анатоль Франс посмеялся, но это не всё: в конце концов он вышел из Французской Академии и вернул правительству орден Почетного Легиона, а Нобелевскую премию раздал голодающим.
Читал роман Рафаэль МУКСИНОВ
«Жизнь народа соткана из преступлений, бедствий и безумств». И «Мертвые обладают только тем бытием, каким их наделяют живые». «Мы постоянно изображаем события либо пристрастно, либо слишком вольно».
В произведении содержится осмеяние идеи разумности и незыблемости существующей власти продажных и алчных людей, авантюристов, бездарностей и пройдох.
Здесь многие политики, далеко уступая некоторым своим соперникам в отношении таланта, образования и авторитета, значительно превосходят их в искусстве кулуарных интриг. Многие из них пользуются уважением только из-за своего безобразия и наглости.
В стране пингвинов процветает флюгерство: «Ипполит Серес легко мог бы стать и во главе радикалов, и во главе социалистов, и во главе антиклерикалов».
Первый король Острова пингвинов - сын разбойника и вора.
Орброза, женщина с пониженной социальной ответственностью, пользовалась у пингвинов всеобщим почитанием, а после кончины своей была причислена к лику святых и стала небесной покровительницей Пингвинии.
Все верно: «Любому режиму нужны герои. Предпочтительно - мертвые», - писал возможный единомышленник А.Франса, немецкий писатель З.Графф.
Тринко - величайший воитель всех времен и народов, оставил после себя Пингвинию обнищавшей и обезлюдевшей, остались одни горбатые да хромые. «Зато он принес нам славу!» - считают жители острова .
Герцог Жан де Босено однажды во время фейерверка запустил одной даме руку под юбку без какого-либо протеста с ее стороны. Король, проходя мимо и увидев это, произнес: «И такое бывает!». Эти три слова стали девизом на гербе Босено.
Свиноторговец в парламенте Пингвинии требует объявления войны правительству Изумрудной республики, «которая на всех рынках мира нагло оспаривает у наших свиней гегемонию на окорока и колбасы».
Почему же так прискорбно идут дела на острове!? Ответ автора произведения прост: «Пингвинское правительство ничего не знало, ничего не хотело, ничего не могло».
Гордость любого государства - выстраданная и завоеванная ею демократия. «А Пингвиния была государством демократическим. Но пингвинская демократия не была независима, - она повиновалась финансовой олигархии, которая создавала общественное мнение при помощи газет и держала в своих руках депутатов, министров и президента».
Разумеется, в демократических государствах ничего так не ценят, как знатность происхождения, а социальная справедливость заключается в том, чтобы защищать богатство. Поэтому естественно, что у тех, кто производил предметы первой необходимости, их совсем не было, зато у тех, кто их не производил, они были в избытке. Таковы непреложные законы экономики и настоящей социальной справедливости на острове Пингвинов!
Любопытно, что у культа богатства были тоже свои мученики. Так, один миллиардер-пингвин предпочел умереть, чем поступиться ничтожной частицей своего достояния.
Характер отношений между соседями прекрасно отражен в следующем диалоге героев романа:
- Вы не любите пингвинов?
- Ненавидим!
- По какой же причине вы их ненавидите?
- Что за вопрос! Разве дельфины не соседи пингвинам?
- Соседи.
- Ну вот поэтому-то пингвины и ненавидят дельфинов.
- Разве это причина для ненависти?
- Разумеется. Сосед - значит, враг.
Британский священник Уильям Ралф Индж вторит А. Франсу: «Нация есть сообщество людей, которых объединяют иллюзии об общих предках и общая ненависть к соседям».
Что-то узнаваемое читаем и о международных экономических отношениях жителей острова Пингвинов: «В Третьей Зеландии мы перебили две трети жителей, чтобы принудить остальных покупать у нас зонтики и подтяжки».
Идея плюрализма мнений, судя по истории Пингвинии, никогда не пользовалась здесь особым успехом и популярностью. Так, «счастливому единодушию паствы, несомненно, способствовало одно обыкновение, которого придерживалась пингвинская церковь, - немедленно сжигать всякого инакомыслящего».
«Католики стали истреблять протестантов, протестанты стали истреблять католиков - таковы были первые достижения свободной мысли».
Аннотация романа «Остров пингвинов» была бы неполной без описания ее восхитительной судебной системы на примере дела о краже Пиро 80 тыс. копен сена.
У судей была твердая уверенность в виновности Пиро так как… не было никаких доказательств.
Согласно их убеждению, лучший способ доказательства - не иметь доказательств. Тогда никто и оспаривать их не будет!
Виновность Пиро была неопровержима, потому что нечего было опровергать: 80 тыс. копен сена никогда не существовали!
«Этот процесс - просто шедевр: он создан из ничего», - сказал Греток генералу Пантеру.
Что дальше? Пиро виновен, раз он осужден!
Читателям важно помнить и такую важную деталь: в деле Пиро нет документов поддельных, есть «обработанные» документы всех цветов и оттенков на бумаге всевозможного формата от листочка размером менее одного квадратного миллиметра и до 70 метров в длину и 0,99 см в ширину.
Общее число документов против Пиро составило 14.626.321 единиц. Приступив к их изучению, советник Шоспье обнаружил объявления галантерейных магазинов, газеты, картинки модных журналов, школьные тетрадки, наждачную бумагу, игральные карты и ни одного документа, который бы имел хоть какое-либо отношение к Пиро!
Невинно осужденный, к счастью, был оправдан!
Какой же вывод следует из этого судебного процесса для жителей острова?
«Человеческое правосудие должно быть почитаемо даже в своих заблуждениях, неизбежно вытекающих из его несовершенной и ограниченной природы». Не больше и не меньше!
P.S. «Цивилизованность нации определяется ее способностью смеяться над собой», - утверждал американский писатель Питер де Врайз. Анатоль Франс посмеялся, но это не всё: в конце концов он вышел из Французской Академии и вернул правительству орден Почетного Легиона, а Нобелевскую премию раздал голодающим.
Читал роман Рафаэль МУКСИНОВ