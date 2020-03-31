Сейму Литвы предлагается обязать операторов передавать данные о нахождении абонента в карантине 🔊 Воспроизвести



Сейму Литвы предлагается обязать операторов мобильной связи передавать органам власти данные о местонахождении лиц во время карантина.



Министр здравоохранения Литвы Ярослав Наркевич утверждает, что поправки выдвигаются для того, чтобы обеспечить общественную безопасность в связи с тем, что часть лиц, несмотря на объявленный в связи с эпидемией карантин, не соблюдают правила изоляции.



Некоторые представители оппозиции считают, что эти поправки санкционируют массовое слежение за людьми и тем самым нарушают права человека.



Поправки выдвигаются в порядке особой срочности, на вечернем заседании сейма планируется их принятие.



Согласно проекту поправок, в случае войны, чрезвычайного положения, или карантина публичные поставщики услуг электронных средств связи должны безвозмездно предоставлять органам власти данные о местонахождении или передвижении лиц, передвижение которых ограничено. Сейму Литвы предлагается обязать операторов мобильной связи передавать органам власти данные о местонахождении лиц во время карантина.Министр здравоохранения Литвы Ярослав Наркевич утверждает, что поправки выдвигаются для того, чтобы обеспечить общественную безопасность в связи с тем, что часть лиц, несмотря на объявленный в связи с эпидемией карантин, не соблюдают правила изоляции.Некоторые представители оппозиции считают, что эти поправки санкционируют массовое слежение за людьми и тем самым нарушают права человека.Поправки выдвигаются в порядке особой срочности, на вечернем заседании сейма планируется их принятие.Согласно проекту поправок, в случае войны, чрезвычайного положения, или карантина публичные поставщики услуг электронных средств связи должны безвозмездно предоставлять органам власти данные о местонахождении или передвижении лиц, передвижение которых ограничено. Такие данные должны предоставляться "незамедлительно после получения письменного или электронного мотивированного запроса". Данные о местонахождении, потоке данных, или собранная информация должны уничтожаться, как только карантин или чрезвычайная или экстремальная ситуации отзываются.



"Проект закона обусловлен быстрым распространением COVID-19 и связанным с этим угрозами. Целью его является обеспечение общественной безопасности в случае особых ситуаций, когда для эффективного контроля над возникающими угрозами требуется следить за фактическим местонахождением лиц, передвижение которых ограничено, чтобы обеспечить соблюдение правил изоляции, установленных во время карантина", – сказал министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.



Министр, представивший поправку, сказал, что будут установлены правовые предпосылки для того, чтобы "в особых случаях ведомства могли получать от операторов электронных средств связи данные о местонахождении или передвижении лиц, передвижение которых ограничено".



Представитель Смешанной группы членов сейма Андрюс Мазуронис отметил, что предлагаемые министерством поправки являются "ничем иным, как всеобщей слежкой без всяких санкций, без всяких нарушений, тотальным нарушением права человека на частную жизнь".



Я. Наркевич же отметил, что данные "не касаются всех жителей, а только тех лиц, которым требуется изоляция". Министр также сказал, что быстро распространяющаяся инфекция свидетельствует о том, что недостаточно доверять одной лишь сознательности людей.



"По вашей логике, все должно основываться на сознательности. Если человек сознателен, он находится в самоизоляции, он не представляет угрозы для своих близких и других лиц, тогда бы у нас не было такого количества зараженных, было бы меньшее. Однако экстремальная ситуация и объявляется для того, чтобы (органы власти – BNS) получили полномочия обеспечить безопасность людей", – сказал Я. Наркевич.



Либерал Эугениюс Гентвилас сказал, что поправки не будут вызывать сомнений, если они будут применяться лишь в случае военного или чрезвычайного положения, но не в случае экстремальной ситуации или карантина.



"Не выглядит ли такое регулирование избыточным, поскольку остается в силе и на будущее, и экстремальная ситуация может быть не только, как сейчас, но и, например, в случае Алитусского пожара, а представители власти получают полномочия даже в таком случае как алитусское возгорание покрышек проводить тотальную слежку", – сказал Э. Гентвилас. BNS Категории: общество, чп и криминал, технологии Ключевые слова: контроль, телефоны, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 1577 раз Комментарии