Курорты Литвы ограничивают обслуживание гостей из-за карантина 🔊 Воспроизвести



Три литовских курорта – приморская Паланга, бальнеологические Бирштонас и Друскининкай – решили ограничить предоставление услуг гостиничного бизнеса на период карантина с тем, чтобы защитить местных жителей от возможного распространения коронавируса.



Самоуправление Неринги (административное объединение городков на Куршской косе) оставило это решать самим поставщикам услуг.



"Основная цель – превентивно защитить жителей нашего города, чтобы было как можно меньше контактов, чтобы миграция в наш город была как можно меньше. Чтобы было меньше возможностей для наших жителей заразиться", – сказала BNS директор администрации города Паланги Аквиле Килиёнене.



Мэр Бирштонаса Нийоле Диргинчене сказала, что, исходя из того, сколько людей находятся в публичных пространствах курорта, также было принято решение ограничить предоставление услуг по заселению. Самоуправление Неринги (административное объединение городков на Куршской косе) оставило это решать самим поставщикам услуг."Основная цель – превентивно защитить жителей нашего города, чтобы было как можно меньше контактов, чтобы миграция в наш город была как можно меньше. Чтобы было меньше возможностей для наших жителей заразиться", – сказала BNS директор администрации города Паланги Аквиле Килиёнене.Мэр Бирштонаса Нийоле Диргинчене сказала, что, исходя из того, сколько людей находятся в публичных пространствах курорта, также было принято решение ограничить предоставление услуг по заселению. Самоуправление Друскининкай сообщает, что запрет предоставления услуг заседания и краткосрочной аренды жилья на время карантина вступает в силу со вторника.



"Запрещено принимать новых клиентов, а прибывшие ранее сегодня должны будут уехать", – сообщило во вторник самоуправление.



Неринга пока никаких решений не приняла.



"Пока мы решили, что не будем готовить директорский указ и оставим все, как есть. Мы считаем, что к нам больше приезжают люди, у которых есть недвижимое имущество, либо их друзья, поэтому в любом случае, в отношении их не могут действовать подобные ограничения", – сказала BNS представитель Самоуправления Неринги Сандра Вайшвилайте.



На минувшей неделе правительство решило, что директора администраций самоуправлений могут решать, запрещать ли предоставление услуг заселения в конкретном самоуправлении на время карантина, или нет. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: Друскининкай, паланга, контроль, Бирштонас, ограничения, курорты, карантин, распространение, коронавирус География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 162 раза Комментарии