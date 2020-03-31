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Курорты Литвы ограничивают обслуживание гостей из-за карантина



Три литовских курорта – приморская Паланга, бальнеологические Бирштонас и Друскининкай – решили ограничить предоставление услуг гостиничного бизнеса на период карантина с тем, чтобы защитить местных жителей от возможного распространения коронавируса.

Самоуправление Неринги (административное объединение городков на Куршской косе) оставило это решать самим поставщикам услуг.

"Основная цель – превентивно защитить жителей нашего города, чтобы было как можно меньше контактов, чтобы миграция в наш город была как можно меньше. Чтобы было меньше возможностей для наших жителей заразиться", – сказала BNS директор администрации города Паланги Аквиле Килиёнене.

Мэр Бирштонаса Нийоле Диргинчене сказала, что, исходя из того, сколько людей находятся в публичных пространствах курорта, также было принято решение ограничить предоставление услуг по заселению.
Самоуправление Друскининкай сообщает, что запрет предоставления услуг заседания и краткосрочной аренды жилья на время карантина вступает в силу со вторника.

"Запрещено принимать новых клиентов, а прибывшие ранее сегодня должны будут уехать", – сообщило во вторник самоуправление.

Неринга пока никаких решений не приняла.

"Пока мы решили, что не будем готовить директорский указ и оставим все, как есть. Мы считаем, что к нам больше приезжают люди, у которых есть недвижимое имущество, либо их друзья, поэтому в любом случае, в отношении их не могут действовать подобные ограничения", – сказала BNS представитель Самоуправления Неринги Сандра Вайшвилайте.

На минувшей неделе правительство решило, что директора администраций самоуправлений могут решать, запрещать ли предоставление услуг заселения в конкретном самоуправлении на время карантина, или нет.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: Друскининкай, паланга, контроль, Бирштонас, ограничения, курорты, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва, Друскининкай
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добавлена сегодня, 31 марта, 14:20

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