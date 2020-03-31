Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В марте, по сравнению с февралем, показатель экономических оценок – общее доверие производителей, потребителей и инвесторов – к экономике Литвы снизился на 7 проц. пунктов и составил 1%.



На это повлиял кризис с коронавирусом: 6% опрошенных указали, что деятельность их компании ограничил карантин (до его объявления – 2%, а после его объявления – 21%), сообщил Департамент статистики Литвы.



Показатель доверия сектора услуг за месяц сократился на 14%, торговли – на 6 проц. пунктов, промышленности и потребительского доверия – на 4 проц. пункта. Показатель доверия к строительному сектору не изменился.



В марте, по сравнению с мартом прошлого года, показатель экономических оценок сократился на 7 пунктов. Доверие сектора услуг снизилось на 11 пунктов, потребительского сектора – на 6 пункта, промышленности и строительства – на 5, торговли на – 2 пунктов. В марте, по сравнению с февралем, показатель экономических оценок – общее доверие производителей, потребителей и инвесторов – к экономике Литвы снизился на 7 проц. пунктов и составил 1%.На это повлиял кризис с коронавирусом: 6% опрошенных указали, что деятельность их компании ограничил карантин (до его объявления – 2%, а после его объявления – 21%), сообщил Департамент статистики Литвы.Показатель доверия сектора услуг за месяц сократился на 14%, торговли – на 6 проц. пунктов, промышленности и потребительского доверия – на 4 проц. пункта. Показатель доверия к строительному сектору не изменился.В марте, по сравнению с мартом прошлого года, показатель экономических оценок сократился на 7 пунктов. Доверие сектора услуг снизилось на 11 пунктов, потребительского сектора – на 6 пункта, промышленности и строительства – на 5, торговли на – 2 пунктов. Основная часть (74%) компаний предоставила отчеты до объявления карантина в Литве (до 13 марта).



* * *



По причине кризиса из-за коронавируса в мире, в том числе и в Литве значительно сократились пассажирские авиарейсы, а поток грузов, перевозимых самолетами в марте, вырос.



В трех аэропортах страны с 1 по 29 марта, по сравнению с мартом прошлого года, грузооборот вырос на 8% до 1432 тонн.



По словам руководителя по проектам коммуникации литовской компании-оператора аэропортов Lietuvos oro uostai Лины Бейшине, определенное влияние на это оказал поток посылок и доставляемые в Литву медицинские средства.



Однако количество таких рейсов в этом году, по сравнению с мартом прошлого года остается сходным – в среднем в Вильнюсском аэропорту было семь в день, а в Каунасском – шесть.



* * *



Литовская компания аренды самолетов и чартерных услуг GetJet Airlines предупредила об увольнении 370 работников, сообщила в понедельник Служба занятости.



По ее данным, среди предупрежденных об увольнении 14 техников, 8 координаторов полетов, специалистов по надзору за техническими записями, 6 координаторов технического надзора, пять координаторов экипажей, пять аудиторов, четыре финансовых контроля и прочие.



По данным Фонда социального страхования (Sodra), в феврале в GetJet Airlines работали 392 сотрудника.



Компания оказывает услуги аренды самолетов и чартерных рейсов. В Литве она до сих пор выполняли чартерные рейсы крупных туроператоров Tez Tour и Novaturas.



Основным акционером GetJet Airlines является эстонская Completec.



* * *



На Клайпедском терминале сжиженного природного газа (СПГ) заказаны дополнительные мощности регазификации в объеме 0,95 тераватт-часа, или одного крупного газовоза.



Не называемый клиент заказал услуги в июне-июле, сообщил оператор терминала – компания Klaipedos nafta.



В этом газовом году – с октября 2019 года по сентябрь этого – на терминале в целом заказаны мощности в объеме почти 22 тераватт-часов.



Терминалом пользуется компания поставок газа и электроэнергии Ignitis, входящая в госэнергохолдинг Ignitis grupe, крупнейший потребитель газа в Литве – производитель удобрений Achema, компания группы торговли сырьем Imlitex, эстонский энергоконцерн Eesti Energiaи газовая компания Elenger (Eesti Gaas).



* * *



Энергоходлинг Ignitis grupe будет скупать у мелких инвесторов акции делистингуемых компаний Energijos skirstymo operatorius и Ignitis gamyba по 0,88 и 0,64 евро соответственно.



Такие цены утверждены Банком Литвы (Центробанком) 30 марта, сообщила Ignitis grupe.



В понедельник цена акций ESO при закрытии биржи составила 0,908 евро, а Ignitis gamyba – 0,66 евро.



Стоимость скупки акций была утверждена после того, как 17 марта Ignitis grupe подписала мировое соглашение с ассоциацией, представляющих мелких акционеров ESO и Ignitis gamyba.



Акционеры получат дивиденды за 2019 года, если 30 апреля собрание акционеров решит их выплатить.



Кроме того, у каждого мелкого акционера будет право первенства при приобретении акций будущего первичного публичного предложения акций (IPO) Ignitis grupe на сумму имевшихся у них акций плюс сумма дивидендов.



Акции ESO и Ignitis gamyba снимаются с листинга биржи, поскольку осенью планируется провести первичное публичное предложение акций холдинга Ignitis grupe.



* * *



Компания перевозки грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, вместе с партнерами будет возить в Клайпедский морской порт по 0,5 млн тонн украинский кукурузы в год.



Трехсторонний меморандум намерений подписали LG Cargo, группа торговли сырьем Imlitex Holdings и украинская компания "Укрхим". Первый груз должен отравиться в первом полугодии этого года, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.



Председатель правления Imlitex Holdings Вигандас Бландис утверждает, что украинским экспортерам сельскохозяйственной продукции сложно ее доставлять через порты на Черном море.



Кукурузу в Клайпеде будут грузи на суда на терминалах компании Bega. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 94 раза Комментарии