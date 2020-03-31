Минсельхоз: в Литве не будет нехватки пищевых продуктов 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Объемы производства пищевых продуктов в Литве большие, движение товаров между странами Евросоюза не ограничивается, поэтому нехватки еды не будет, заявил министр сельского хозяйства Литвы Андрюс Палёнис.



"Я точно могу заверить, что сама Литва по некоторым позициям производит даже в 2,5 раза больше пищевых продуктов, чем сама может потребить, поэтому нехватки в еде точно не будет", – сказал А. Палёнис в интервью радиостанции LRT.



По его словам, поскольку в государствах Евросоюза в связи с карантином закрыты общественные пространства, то возникают проблемы у литовских экспортеров продуктов.



"Экспорт продуктов в другие страны Евросоюза сейчас остановился или минимальный. Это вызов для наших переработчиков, реально производят для складов, если смотреть на быстро портящиеся продукты, то есть заморозка, а замороженные продукты дешевле, чем свежие. Поэтому бизнес несет убытки", – отметил А. Палёнис. Объемы производства пищевых продуктов в Литве большие, движение товаров между странами Евросоюза не ограничивается, поэтому нехватки еды не будет, заявил министр сельского хозяйства Литвы Андрюс Палёнис."Я точно могу заверить, что сама Литва по некоторым позициям производит даже в 2,5 раза больше пищевых продуктов, чем сама может потребить, поэтому нехватки в еде точно не будет", – сказал А. Палёнис в интервью радиостанции LRT.По его словам, поскольку в государствах Евросоюза в связи с карантином закрыты общественные пространства, то возникают проблемы у литовских экспортеров продуктов."Экспорт продуктов в другие страны Евросоюза сейчас остановился или минимальный. Это вызов для наших переработчиков, реально производят для складов, если смотреть на быстро портящиеся продукты, то есть заморозка, а замороженные продукты дешевле, чем свежие. Поэтому бизнес несет убытки", – отметил А. Палёнис. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: продукты, контроль, минсельхоз, магазины, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии