Трезвая Россия попросила закрыть алкомаркеты на период карантина 🔊 Воспроизвести



Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение о закрытии алкомаркетов на период карантина в связи с коронавирусом, копия обращения имеется в распоряжении



"Экспертно-аналитический центр федерального проекта "Трезвая Россия" зафиксировал рост продаж алкоголя на 47% в сравнении с мартом предыдущего года. Аналитики провели опрос более чем 6 тысяч граждан старше 18 лет из 60 регионов страны, в ходе которого было установлено, что россияне почти вдвое увеличили покупку алкоголя. Основной причиной массовой закупки спиртного граждане называют введение карантина", - говорится в обращении на имя Мишустина.



При мониторинге эксперты "Трезвой России", как указано в обращении, также выявили проведение различных скидочных акций в крупных продуктовых сетях и алкомаркетах.



"В связи со сложностью происходящих событий, профилактикой алкоголизма, прошу вас принять соответствующие меры: поручить закрыть алкомаркеты, "наливайки" в жилых домах на время карантина. Нельзя допустить, чтобы один смертельно опасный вирус стал причиной стимулирования таких негативных явлений, как алкоголизм", - указано в обращении. Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение о закрытии алкомаркетов на период карантина в связи с коронавирусом, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости "Экспертно-аналитический центр федерального проекта "Трезвая Россия" зафиксировал рост продаж алкоголя на 47% в сравнении с мартом предыдущего года. Аналитики провели опрос более чем 6 тысяч граждан старше 18 лет из 60 регионов страны, в ходе которого было установлено, что россияне почти вдвое увеличили покупку алкоголя. Основной причиной массовой закупки спиртного граждане называют введение карантина", - говорится в обращении на имя Мишустина.При мониторинге эксперты "Трезвой России", как указано в обращении, также выявили проведение различных скидочных акций в крупных продуктовых сетях и алкомаркетах."В связи со сложностью происходящих событий, профилактикой алкоголизма, прошу вас принять соответствующие меры: поручить закрыть алкомаркеты, "наливайки" в жилых домах на время карантина. Нельзя допустить, чтобы один смертельно опасный вирус стал причиной стимулирования таких негативных явлений, как алкоголизм", - указано в обращении. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: запрет, алкоголь, торговля, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 172 раза Комментарии