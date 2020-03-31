|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Трезвая Россия попросила закрыть алкомаркеты на период карантина
Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение о закрытии алкомаркетов на период карантина в связи с коронавирусом, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
"Экспертно-аналитический центр федерального проекта "Трезвая Россия" зафиксировал рост продаж алкоголя на 47% в сравнении с мартом предыдущего года. Аналитики провели опрос более чем 6 тысяч граждан старше 18 лет из 60 регионов страны, в ходе которого было установлено, что россияне почти вдвое увеличили покупку алкоголя. Основной причиной массовой закупки спиртного граждане называют введение карантина", - говорится в обращении на имя Мишустина.
При мониторинге эксперты "Трезвой России", как указано в обращении, также выявили проведение различных скидочных акций в крупных продуктовых сетях и алкомаркетах.
"В связи со сложностью происходящих событий, профилактикой алкоголизма, прошу вас принять соответствующие меры: поручить закрыть алкомаркеты, "наливайки" в жилых домах на время карантина. Нельзя допустить, чтобы один смертельно опасный вирус стал причиной стимулирования таких негативных явлений, как алкоголизм", - указано в обращении.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: запрет, алкоголь, торговля, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|