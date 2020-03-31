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В Литве выявлены еще 42 случая коронавируса, общее число – 533



Во вторник в Литве были выявлены еще 42 случая коронавируса, общее количество зараженных в стране выросло до 533, сообщило Министерство здравоохранения.

По сообщению ведомства, эти данные собраны из всех лабораторий, в которых проводятся тесты на COVID-19.

За вчерашний день были проверены 1389 мазков, в целом проверены 11280 мазков.

В Литве скончались семь человек, зараженных коронавирусом, также семь человек выздоровели.

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В Литве на данный момент 27 тяжелых случаев коронавируса, а пик заболеваний еще не достигнут, заявила во вторник радиостанции LRT главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене.

"В Литве ситуация меняется с каждым днем, оно (количество зараженных) все еще растет, и вполне реально, что будет расти еще несколько недель. (...) Другое дело, о чем следует говорить, так это то, что около 25% выявленных случаев госпитализированы, а тяжелых случаев у нас 27. Это цифры, которые соответствуют и цифрам других стран. Однако беспокойство вызывает том, что у нас достаточно много зараженных медиков, много из них также в изоляции", – сказала Л. Ашоклене.
По данным на вечер понедельника, в Литве был подтвержден 491 случай COVID-19, 7 человек выздоровели, 7 – скончались.

В Литве коронавирус выявлен у 61 медика, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

Как сказала LRT Л. Ашоклене, в данный момент под наблюдением находится достаточно большое количество лиц, у которых в ближайшие дни могут проявиться симптомы коронавируса, прогнозы пика заболеваний показывают, что апрель может быть особо тяжелым.

"Не такие уж и радужные прогнозы показывают, что пик заболеваний мы можем достичь и на 10-ой неделе болезни, что совпадет с концом апреля-началом мая. Вполне вероятно, что апрель будет тяжелым месяцем", – сказала старший эпидемиолог страны.

BNS
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 31 марта, 09:30

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