Планета устала 🔊 Воспроизвести







В последнее время я часто ловила себя на мысли, что что-то в мире происходит не так, люди и внешне и внутренне стали меняться очень неординарно, человеческие ценности – доброта, понимание, сочувствие - стали отходить на задний план. Алчность, войны, неуёмное потребление природных ресурсов и получение благ от матушки Земли стало каким то ненормальным.



Человечество гнало и гнало всё вперёд, не замечая того, что пора остановиться, задуматься и понять смысл того, что сегодня происходит на самом деле.



А происходить-то стали страшные вещи. И если ещё были люди, пророки, всевидящие, которые как-то пытались сказать и предсказать что нас ждёт в скором будущем, то этих людей или высмеивали, или создавали из этого шоу, или просто игнорировали и дальше. Человечество гнало и гнало всё вперёд, не замечая того, что пора остановиться, задуматься и понять смысл того, что сегодня происходит на самом деле.А происходить-то стали страшные вещи. И если ещё были люди, пророки, всевидящие, которые как-то пытались сказать и предсказать что нас ждёт в скором будущем, то этих людей или высмеивали, или создавали из этого шоу, или просто игнорировали и дальше.



И вот Планета устала! И решила вернуть всё на круги своя. Никакие власти не смогли навести порядок в мире. А вирус, который пришёл на помощь Планете, помог ей.











За несколько месяцев он разогнал людей по домам, он остановил суда, корабли, поезда, самолёты и машины. Вся эта техника теперь отдыхает в гаражах, в доках, в ангарах, у причалов. Техника перестала коптить небо и выбрасывать туда уйму тепла и газа, перестала загазовывать города и мегаполисы, перестала сбрасывать в моря и океаны отходы, которые убивали всю живность.



Задышала Планета и вспомнила, что морозов-то настоящих не было в этом году, и она насыпала немного снега. Вспомнила Планета, что давно не дышала так свободно, и земля, которая сейчас получила заслуженный отдых. Земля задышала, и всё в ней ожило то, что должно существовать внутри и на поверхности.



Люди вернулись в семьи. Помните, семья – это ячейка будущего. А мы все хотим будущего! И вот уже родители сидят с детьми дома. Им приходится учиться играть с ними, обучать их жизненным урокам, видеть их улыбку, решать проблемные вопросы. А к вечеру, засыпая, услышать от ребёнка доброе слово и получить поцелуй. Как же тепло и уютно становится в домах.











Посмотрите вокруг! Что нам сейчас надо для жизни? Крыша над головой, тепло в доме, еда, одежда, и работа! Да, да – работа и общение. За две недели карантина жители Планеты устали от компьютеров и телефонов. Хочется выйти на улицу и пообщаться с людьми, хочется просто полюбоваться природой и подышать свежим воздухом. Хочется погулять даже без машины. Ан – нет. Сидите, господа, дома! И подумайте.



А что, раньше нельзя было жить поскромнее, побольше общаться с родными, собираться в кампаниях, чтобы песни петь и танцевать? Не пить и драться, а просто общаться, видя всё самое лучшее. Да много чего можно делать в обществе людей, не имея огромных средств и зАмков.











Время людям сейчас дано Планетой для переосмысления жизненных устоев, истинных ценностей и, для самообразования. Если не остановимся сейчас, то завтра может быть поздно. И не думайте про «Авось». Или меняемся и спасаем себя сами, или ... Всё в наших руках и в нашем понимании ситуации.



Хотим долго жить? Хотим радоваться, мечтать, и видеть своих детей счастливыми? Хотим будущего? Тогда посмотрите в окно, пока вы на карантине честно сидите дома, и расставьте все приоритеты.



И пандемия отступит.



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Люди пили, гуляли, курили, кололись, насиловали, меняли даже пол, убивали других, засоряли нашу Планету, её прекрасные леса и реки, коптили небо и дырявили бедную изнутри.И вот Планета устала! И решила вернуть всё на круги своя. Никакие власти не смогли навести порядок в мире. А вирус, который пришёл на помощь Планете, помог ей.За несколько месяцев он разогнал людей по домам, он остановил суда, корабли, поезда, самолёты и машины. Вся эта техника теперь отдыхает в гаражах, в доках, в ангарах, у причалов. Техника перестала коптить небо и выбрасывать туда уйму тепла и газа, перестала загазовывать города и мегаполисы, перестала сбрасывать в моря и океаны отходы, которые убивали всю живность.Задышала Планета и вспомнила, что морозов-то настоящих не было в этом году, и она насыпала немного снега. Вспомнила Планета, что давно не дышала так свободно, и земля, которая сейчас получила заслуженный отдых. Земля задышала, и всё в ней ожило то, что должно существовать внутри и на поверхности.Люди вернулись в семьи. Помните, семья – это ячейка будущего. А мы все хотим будущего! И вот уже родители сидят с детьми дома. Им приходится учиться играть с ними, обучать их жизненным урокам, видеть их улыбку, решать проблемные вопросы. А к вечеру, засыпая, услышать от ребёнка доброе слово и получить поцелуй. Как же тепло и уютно становится в домах.Посмотрите вокруг! Что нам сейчас надо для жизни? Крыша над головой, тепло в доме, еда, одежда, и работа! Да, да – работа и общение. За две недели карантина жители Планеты устали от компьютеров и телефонов. Хочется выйти на улицу и пообщаться с людьми, хочется просто полюбоваться природой и подышать свежим воздухом. Хочется погулять даже без машины. Ан – нет. Сидите, господа, дома! И подумайте.А что, раньше нельзя было жить поскромнее, побольше общаться с родными, собираться в кампаниях, чтобы песни петь и танцевать? Не пить и драться, а просто общаться, видя всё самое лучшее. Да много чего можно делать в обществе людей, не имея огромных средств и зАмков.Время людям сейчас дано Планетой для переосмысления жизненных устоев, истинных ценностей и, для самообразования. Если не остановимся сейчас, то завтра может быть поздно. И не думайте про «Авось». Или меняемся и спасаем себя сами, или ... Всё в наших руках и в нашем понимании ситуации.Хотим долго жить? Хотим радоваться, мечтать, и видеть своих детей счастливыми? Хотим будущего? Тогда посмотрите в окно, пока вы на карантине честно сидите дома, и расставьте все приоритеты.И пандемия отступит. Светлана Волкова , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: пандемия, вирус, коронавирус — статья прочитана 137 раз Комментарии