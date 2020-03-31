Загрузка... В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога 🔊 Воспроизвести Фото © Twitter / Politie Nederland



Ведётся расследование, ищут свидетелей и пересматривают записи с камер видеонаблюдения, сообщает



В Нидерландах неизвестные ворвались в музейный комплекс Singer Laren в ночь на 30 марта и украли картину "Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной", принадлежащую кисти Ван Гога. Об инциденте сообщили в местной полиции.



После того как преступники разбили стеклянную дверь музея, в здании сработала сигнализация. Прибывшая на место полиция не успела схватить злоумышленников. Стоимость украденного полотна не уточняется. Ведётся расследование, специалисты ищут свидетелей и просматривают записи с камер видеонаблюдения.



Ранее сообщалось, что в Москве украли медицинскую маску стоимостью почти пять тысяч рублей.



Ведётся расследование, ищут свидетелей и пересматривают записи с камер видеонаблюдения, сообщает ЛАЙФ В Нидерландах неизвестные ворвались в музейный комплекс Singer Laren в ночь на 30 марта и украли картину "Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной", принадлежащую кисти Ван Гога. Об инциденте сообщили в местной полиции.После того как преступники разбили стеклянную дверь музея, в здании сработала сигнализация. Прибывшая на место полиция не успела схватить злоумышленников. Стоимость украденного полотна не уточняется. Ведётся расследование, специалисты ищут свидетелей и просматривают записи с камер видеонаблюдения.Ранее сообщалось, что в Москве украли медицинскую маску стоимостью почти пять тысяч рублей. Загрузка... life.ru Категории: культура, история, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: музей, картина, Нидерланды, кража, Ван Гог — статья прочитана 154 раза Комментарии