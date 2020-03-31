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В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога
Ведётся расследование, ищут свидетелей и пересматривают записи с камер видеонаблюдения, сообщает ЛАЙФ.
В Нидерландах неизвестные ворвались в музейный комплекс Singer Laren в ночь на 30 марта и украли картину "Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной", принадлежащую кисти Ван Гога. Об инциденте сообщили в местной полиции.
После того как преступники разбили стеклянную дверь музея, в здании сработала сигнализация. Прибывшая на место полиция не успела схватить злоумышленников. Стоимость украденного полотна не уточняется. Ведётся расследование, специалисты ищут свидетелей и просматривают записи с камер видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что в Москве украли медицинскую маску стоимостью почти пять тысяч рублей.
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life.ru
Категории: культура, история, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: музей, картина, Нидерланды, кража, Ван Гог
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