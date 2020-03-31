Трамп оценил потери России во Второй мировой войне в 50 миллионов человек 🔊 Воспроизвести



Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса и оценил потери России во Второй мировой войне. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала Fox News, сообщает



«Не скажу, что наши отношения безупречны, (...) но Россия вместе с нами воевала во Второй мировой войне, они потеряли 50 миллионов человек», — отметил американский лидер. По его словам, Вашингтон и Москва должны поддерживать это партнерство и сейчас, когда борются с пандемией. Другие страны тоже не должны отворачиваться от России, заметил президент.



Он добавил, что во время войны Германия была врагом США, а сейчас получает привилегии в торговле. Трамп подчеркнул, что Берлин платит очень мало в фонд НАТО — в два раза меньше, чем нужно.



Потери СССР во Второй мировой войне оценивают ​более чем в 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения. При этом общая убыль в те годы достигала 52 миллионов человек.



По последним данным, в США более 143,7 тысячи зараженных коронавирусом; 2,5 тысячи человек погибли, 4 тысячи — вылечились. Штаты обогнали все страны мира по количеству зараженных. В России официально насчитывается 1836 зараженных, большая часть из них находится в Москве. Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса и оценил потери России во Второй мировой войне. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала Fox News, сообщает ЛЕНТА «Не скажу, что наши отношения безупречны, (...) но Россия вместе с нами воевала во Второй мировой войне, они потеряли 50 миллионов человек», — отметил американский лидер. По его словам, Вашингтон и Москва должны поддерживать это партнерство и сейчас, когда борются с пандемией. Другие страны тоже не должны отворачиваться от России, заметил президент.Он добавил, что во время войны Германия была врагом США, а сейчас получает привилегии в торговле. Трамп подчеркнул, что Берлин платит очень мало в фонд НАТО — в два раза меньше, чем нужно.Потери СССР во Второй мировой войне оценивают ​более чем в 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения. При этом общая убыль в те годы достигала 52 миллионов человек.По последним данным, в США более 143,7 тысячи зараженных коронавирусом; 2,5 тысячи человек погибли, 4 тысячи — вылечились. Штаты обогнали все страны мира по количеству зараженных. В России официально насчитывается 1836 зараженных, большая часть из них находится в Москве. lenta.ru Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: Россия, Трамп, коронавирус — статья прочитана 212 раз Комментарии