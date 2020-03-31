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Польша объявила о победе над «Газпромом»

Фото: PGNiG


Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG заявила о победе над российским «Газпромом» в рамках разбирательства в Стокгольмском арбитраже, сообщает ЛЕНТА со ссылкой на ТАСС.

По данным компании, суд изменил формулу, по которой определяется цена российского газа для Польши, в пользу уменьшения стоимости. Новый порядок должен быть распространен на прошлые периоды, за которые PGNiG уже рассчиталась с «Газпромом».

Таким образом, польская компания должна получить 1,5 миллиарда долларов возмещения от «Газпрома» за уже поставленный и оплаченный газ с 2014 по 2020 годы. В дальнейшем в расчетах между сторонами будет применяться новая формула, в большей степени привязанная к рыночным котировкам на европейских торговых площадках.

Действующий контракт PGNiG и «Газпрома» рассчитан до 2022 года. В польской компании подчеркивают, что в дальнейшем цена может снова измениться, если «Газпром» будет настаивать на пересмотре.
lenta.ru
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: газ, суд, штраф, Газпром, цена, поставки
География: Польша
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добавлена сегодня, 31 марта, 13:00

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