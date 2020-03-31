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Роснефть нашла оригинальный способ уйти из-под санкций США



ПАО «НК «Роснефть» объявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов, связанных с работой в этой стране, сообщает РЕПОРТЕР. После чего западные «партнеры» поспешили сообщить, что «Москва бросает Каракас». Но это не так, просто одна из крупнейших в мире нефтяных компаний нашла достаточно оригинальный способ выйти из-под американских санкций, но при этом сохранить российское присутствие.

В «Роснефти» подтвердили, что компания действительно прекращает свое участие во всех проектах и торговых операциях в Венесуэле.

Кроме того, компания продает свои доли в предприятиях добычи Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных предприятиях Венесуэлы. Покупателем является пока неназванная компания, «на 100% принадлежащая правительству России».
В результате безденежной сделки, крупнейшая российская нефтяная компания получит на баланс одной из своих «дочек» пакет акций «Роснефти» в размере 9,6%.

Правительство Российской Федерации приобрело у ПАО «НК «Роснефть» активы в Венесуэле. Владельцем стала компания, на 100% принадлежащая Российской Федерации – уточнили в правительстве России.

Мы защищаем интересы наших акционеров, принимаем решения в соответствии с нашим долгом в отношении наших акционеров. Мы ожидаем, что публичные обещания наших партнеров по рынку будут выполнены – пояснил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Напоминаем, что перед этим США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» – TNK Trading International SA, структурного подразделения «Роснефти» – Rosneft Trading и председателя совета директоров этой компании Дидье Касимиро.

Нужно добавить, что до этой сделки российское государство владело 50% акций «Роснефти» через госхолдинг «Роснефтегаз» и одну акцию, принадлежащую Росимуществу.
topcor.ru
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: нефть, санкции, цена, Венесуэла, добыча, себестоимость, ОПЕК
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добавлена сегодня, 31 марта, 12:00

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