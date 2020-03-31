Heise Германия : когда придет конец фрекингу? 🔊 Воспроизвести



Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией может привести к краху американской фрекинговой промышленности, утверждает автор статьи в немецком издании. В апреле эксперты предрекают рекордный переизбыток нефти на мировом рынке. Цены продолжают падать, и единственный, кто выдержит это напряжение, — Россия.



Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией может привести к краху американской фрекинговой промышленности



Американская нефтяная отрасль приготовилась к трудным временам не только из-за пандемии коронавируса. С 1 апреля снимаются все ограничения по добыче нефти, введенные ОПЕК и действовавшие последние три года, и все страны смогут добывать столько нефти, сколько захотят. Нынешняя цена в 25 долларов за один баррель нефти может упасть до 10 долларов. Однако это считается маловероятным. Но для фрекинговой промышленности даже теперешняя цена слишком низка, чтобы выжить. Американская нефтяная отрасль приготовилась к трудным временам не только из-за пандемии коронавируса. С 1 апреля снимаются все ограничения по добыче нефти, введенные ОПЕК и действовавшие последние три года, и все страны смогут добывать столько нефти, сколько захотят. Нынешняя цена в 25 долларов за один баррель нефти может упасть до 10 долларов. Однако это считается маловероятным. Но для фрекинговой промышленности даже теперешняя цена слишком низка, чтобы выжить.



Она с тревогой ждет развития событий в ближайшие месяцы: уже сейчас ощутимые последствия несостоявшейся сделки между Россией и государствами ОПЕК начинают проявлять себя в полной мере. На встрече в начале марте государства-члены ОПЕК, учитывая последствия пандемии коронавируса для мировой экономики, настаивали на заключении соглашения в ответ на падение спроса на нефть, в особенности в Азии. ОПЕК попыталась добиться от своих партнеров по кооперации во главе с Россией, то есть от группы ОПЕК+, дальнейшего сокращения добычи до конца года.



Но Россия, в которой пока официально зафиксировано немного случаев заражения коронавирусом, рассматривала эпидемию как временное явление и была готова продлить существующие ограничения лишь на второй квартал текущего года. К тому же Саудовская Аравия, второй в мире производитель нефти после США, предложила сократить добычу приблизительно на 1,5 миллиона баррелей в день, причем у России сокращение должно было быть самым значительным и составить около 500 тысяч баррелей в день. Россия на это не пошла, и сделка лопнула. Это привело к обвалу цен на нефть: стоимость одного барреля упала до 30 долларов, что стало рекордным дневным падением цены за последние 30 лет.



Дело в том, что на отказ России от сделки Саудовская Аравия отреагировала мгновенным повышением дневной добычи до 12,3 миллиона баррелей до начала апреля. По сведениям информационного агентства Bloomberg, Саудовская Аравия сильно снизила цены для своих покупателей в Европе, Азии и Америке и собирается значительно увеличить добычу в апреле — вероятно, чтобы принудить Россию к новым переговорам. По сути, обе страны борются за доли на европейском рынке.



С 1 апреля все ограничения на добычу нефти будут вообще отменены. Аналитики предсказывают войну за самую дешевую нефть: ожидается, что в результате ценовой войны на нефтяном рынке мировая добыча увеличится на 2,5 миллиона баррелей в день и превысит ежедневный мировой спрос еще на 6 миллионов баррелей. Для сравнения: только Германия потребляет около 2,3 миллионов баррелей нефти в день.



«В апреле на мировом рынке возникнет самый большой переизбыток нефти, который мир когда-либо видел за один квартал, и это создаст дисбаланс в размере приблизительно 10 миллионов баррелей в день», — таков анализ норвежской аналитической компании Rystad Energy.



Какая цена приемлема



В том, что Россия не пошла на дискриминирующее ее соглашение, нет ничего удивительного. У нее есть козырь в рукаве: Россия лучше подготовлена к ценовой войне на нефтяном рынке, чем, например, Саудовская Аравия или США. Хотя Россия и зарабатывает больше на высокой цене на нефть, но и низкая цена не приведет к кризису в стране. Это зависит от уровня минимально приемлемой цены, и ни в одной другой стране она не находится на таком низком уровне, как в России.



Даже при цене на нефть в 42 доллара за баррель госбюджет России считается сбалансированным, в то время как Саудовской Аравии или США требуется цена вдвое выше. После того как в 2014 году Саудовская Аравия повысила объем добычи, а западные санкции привели к экономическому кризису, Россия в 2018 году ввела бюджетное правило, регулирующее доходы от экспорта нефти. Согласно ему, доходы от продажи нефти по цене до 42 долларов за баррель могут использоваться для госбюджета. А вот все доходы сверх этой отметки должны переводиться в Фонд национального благосостояния. В 2019 году этот задуманный для кризисных периодов фонд увеличился на 126 миллиардов долларов, что составляет около 7% ВВП России.



Россия утверждает, что в состоянии выдерживать цену на нефть между 25 и 30 долларами за баррель на протяжении от шести до десяти лет. В середине марта российский министр энергетики Александр Новак даже заявил, что российские нефтяные компании при «любой цене» останутся конкурентоспособными.



В Саудовской Аравии ситуация иная. Хотя там себестоимость добычи нефти одна из самых низких в мире, но, по оценкам Международного валютного фонда, для сбалансированного госбюджета ей требуется цена на нефть от 80 до 85 долларов за баррель. С 2014 года страна постоянно живет с дефицитом госбюджета. По прогнозам на этот год дефицит составит 50 миллиардов долларов при государственных расходах в размере около 272 миллиардов долларов.



Из-за падения цены дыра в бюджете будет, скорее всего, еще больше. Согласно данным рейтингового агентства Standard & Poor's, ни одно из арабских государств Персидского залива не сбалансирует свой госбюджет при цене на нефть в 40 долларов за баррель.



Автор: Булган Молор-Эрдене (Bulgan Molor-Erdene) для Heise, Германия, перевод Республиканцы пару недель назад выдвинули инициативу по закупке дешевой нефти для пополнения стратегических нефтяных резервов страны. Якобы таким образом будет оказана поддержка местной промышленности: 77 миллионов баррелей сырой нефти за 3 миллиарда долларов. А демократы потребовали выделить миллиарды на развитие возобновляемых источников энергии. В итоге они заблокировали друг друга. Американской нефтяной отрасли впервые не достанется ничего из конъюнктурного пакета.Она с тревогой ждет развития событий в ближайшие месяцы: уже сейчас ощутимые последствия несостоявшейся сделки между Россией и государствами ОПЕК начинают проявлять себя в полной мере. На встрече в начале марте государства-члены ОПЕК, учитывая последствия пандемии коронавируса для мировой экономики, настаивали на заключении соглашения в ответ на падение спроса на нефть, в особенности в Азии. ОПЕК попыталась добиться от своих партнеров по кооперации во главе с Россией, то есть от группы ОПЕК+, дальнейшего сокращения добычи до конца года.Но Россия, в которой пока официально зафиксировано немного случаев заражения коронавирусом, рассматривала эпидемию как временное явление и была готова продлить существующие ограничения лишь на второй квартал текущего года. К тому же Саудовская Аравия, второй в мире производитель нефти после США, предложила сократить добычу приблизительно на 1,5 миллиона баррелей в день, причем у России сокращение должно было быть самым значительным и составить около 500 тысяч баррелей в день. Россия на это не пошла, и сделка лопнула. Это привело к обвалу цен на нефть: стоимость одного барреля упала до 30 долларов, что стало рекордным дневным падением цены за последние 30 лет.Дело в том, что на отказ России от сделки Саудовская Аравия отреагировала мгновенным повышением дневной добычи до 12,3 миллиона баррелей до начала апреля. По сведениям информационного агентства Bloomberg, Саудовская Аравия сильно снизила цены для своих покупателей в Европе, Азии и Америке и собирается значительно увеличить добычу в апреле — вероятно, чтобы принудить Россию к новым переговорам. По сути, обе страны борются за доли на европейском рынке.С 1 апреля все ограничения на добычу нефти будут вообще отменены. Аналитики предсказывают войну за самую дешевую нефть: ожидается, что в результате ценовой войны на нефтяном рынке мировая добыча увеличится на 2,5 миллиона баррелей в день и превысит ежедневный мировой спрос еще на 6 миллионов баррелей. Для сравнения: только Германия потребляет около 2,3 миллионов баррелей нефти в день.«В апреле на мировом рынке возникнет самый большой переизбыток нефти, который мир когда-либо видел за один квартал, и это создаст дисбаланс в размере приблизительно 10 миллионов баррелей в день», — таков анализ норвежской аналитической компании Rystad Energy.В том, что Россия не пошла на дискриминирующее ее соглашение, нет ничего удивительного. У нее есть козырь в рукаве: Россия лучше подготовлена к ценовой войне на нефтяном рынке, чем, например, Саудовская Аравия или США. Хотя Россия и зарабатывает больше на высокой цене на нефть, но и низкая цена не приведет к кризису в стране. Это зависит от уровня минимально приемлемой цены, и ни в одной другой стране она не находится на таком низком уровне, как в России.Даже при цене на нефть в 42 доллара за баррель госбюджет России считается сбалансированным, в то время как Саудовской Аравии или США требуется цена вдвое выше. После того как в 2014 году Саудовская Аравия повысила объем добычи, а западные санкции привели к экономическому кризису, Россия в 2018 году ввела бюджетное правило, регулирующее доходы от экспорта нефти. Согласно ему, доходы от продажи нефти по цене до 42 долларов за баррель могут использоваться для госбюджета. А вот все доходы сверх этой отметки должны переводиться в Фонд национального благосостояния. В 2019 году этот задуманный для кризисных периодов фонд увеличился на 126 миллиардов долларов, что составляет около 7% ВВП России.Россия утверждает, что в состоянии выдерживать цену на нефть между 25 и 30 долларами за баррель на протяжении от шести до десяти лет. В середине марта российский министр энергетики Александр Новак даже заявил, что российские нефтяные компании при «любой цене» останутся конкурентоспособными.В Саудовской Аравии ситуация иная. Хотя там себестоимость добычи нефти одна из самых низких в мире, но, по оценкам Международного валютного фонда, для сбалансированного госбюджета ей требуется цена на нефть от 80 до 85 долларов за баррель. С 2014 года страна постоянно живет с дефицитом госбюджета. По прогнозам на этот год дефицит составит 50 миллиардов долларов при государственных расходах в размере около 272 миллиардов долларов.Из-за падения цены дыра в бюджете будет, скорее всего, еще больше. Согласно данным рейтингового агентства Standard & Poor's, ни одно из арабских государств Персидского залива не сбалансирует свой госбюджет при цене на нефть в 40 долларов за баррель.Автор: Булган Молор-Эрдене (Bulgan Molor-Erdene) для Heise, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Путин, Трамп, ОПЕК, цена, себестоимость, добыча, нефть — статья прочитана 117 раз Комментарии