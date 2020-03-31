Загрузка... В России действуют на опережение коронавируса 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Михаил Терещенко



Администрация Калининградской области с 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, заявил



По его словам, в области на 30 марта было выявлено 11 случаев заражения новым коронавирусом, причём двое заразившихся уже выздоровели. Всего медики проверили там на CoViD-19 3719 человек. Под наблюдением остаётся 1620 человек.



Напомним, Москва ввела для всех горожан режим самоизоляции с полуночи 30 марта. Москвичам теперь можно выходить из дома лишь из крайней необходимости, в том числе на работу, в ближайший продуктовый или погулять с собакой. Аналогичный режим ввели и в Московской области с 20:00 воскресенья.



Премьер-министр страны Михаил Мишустин призвал другие регионы последовать примеру столицы и Подмосковья. Мэру Сергею Собянину, возглавляющему рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, поручено обсудить с главами других субъектов такую возможность.



Мурманская область ввела режим самоизоляции с 30 марта, до этого в регионе такой режим действовал с 29 марта в Апатитах и Кировске. Администрация Калининградской области с 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, заявил ЛАЙФ губернатор региона Антон Алиханов.По его словам, в области на 30 марта было выявлено 11 случаев заражения новым коронавирусом, причём двое заразившихся уже выздоровели. Всего медики проверили там на CoViD-19 3719 человек. Под наблюдением остаётся 1620 человек.Напомним, Москва ввела для всех горожан режим самоизоляции с полуночи 30 марта. Москвичам теперь можно выходить из дома лишь из крайней необходимости, в том числе на работу, в ближайший продуктовый или погулять с собакой. Аналогичный режим ввели и в Московской области с 20:00 воскресенья.Премьер-министр страны Михаил Мишустин призвал другие регионы последовать примеру столицы и Подмосковья. Мэру Сергею Собянину, возглавляющему рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, поручено обсудить с главами других субъектов такую возможность.Мурманская область ввела режим самоизоляции с 30 марта, до этого в регионе такой режим действовал с 29 марта в Апатитах и Кировске. Загрузка... life.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в России Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Россия — статья прочитана 148 раз Комментарии