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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В России действуют на опережение коронавируса
Администрация Калининградской области с 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, заявил ЛАЙФ губернатор региона Антон Алиханов.
По его словам, в области на 30 марта было выявлено 11 случаев заражения новым коронавирусом, причём двое заразившихся уже выздоровели. Всего медики проверили там на CoViD-19 3719 человек. Под наблюдением остаётся 1620 человек.
Напомним, Москва ввела для всех горожан режим самоизоляции с полуночи 30 марта. Москвичам теперь можно выходить из дома лишь из крайней необходимости, в том числе на работу, в ближайший продуктовый или погулять с собакой. Аналогичный режим ввели и в Московской области с 20:00 воскресенья.
Премьер-министр страны Михаил Мишустин призвал другие регионы последовать примеру столицы и Подмосковья. Мэру Сергею Собянину, возглавляющему рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, поручено обсудить с главами других субъектов такую возможность.
Мурманская область ввела режим самоизоляции с 30 марта, до этого в регионе такой режим действовал с 29 марта в Апатитах и Кировске.
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life.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в России
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Россия
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